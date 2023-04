I tanken er me alle slanke

GJESTEKOMMENTAR: Dei fleste nordmenn er no overvektige. Kvifor er det slik, når dei aller fleste av oss har lyst til å vera slanke?

Kva med å justera måla for kva som er realistisk å oppnå?

Heidi Hjorteland Wigestrand Frilansjournalist

Det er den draumen me alle ber på, at noko vedunderleg skal skje, at me seglar inn i ein våg, – nyslanka. Me let klede som har krympa bli hengande i skapet, for me har jo eit håp om at ein dag, då skal me igjen åla oss inn i desse plagga.

Men me vil det jo ikkje nok, for då hadde me alle vore slanke. Kanskje det er på tide å tilpassa kartet med terrenget? Spørja oss sjølv kva som er realistisk å oppnå med gamle gen i eit nyrikt land?

Alltid bakpå med slankinga

Eg trur svært få kvinner et noko utan å ha ein djevel på aksla som messar om kaloriar. Me treng ikkje vera spesielt forfengelege, men slanke har me lyst til å bli. Men dei fleste orkar ikkje gjere jobben som skal til. Dermed blir me gåande rundt med muffinsmagane våre, fulle av dårleg samvit og irritasjon over valkane som tyt opp over bukselinninga. Så googlar me dei tilrådde, offisielle midjemåla for kvinner, som jo kan skremma skrubben, og konkluderer med at ein lever i livsfare for å detta død om kvar augeblikk.

Mi erfaring er at dei aller fleste kvinner over femti år nesten ikkje treng mat, med mindre ein er velsigna med enorm forbrenning eller driv med konkurranseidrett. Vekta og bulken på magen aukar sakte i takt med at egga forsvinn.

Å vera svært overvektig er ikkje bra for helsa, men dei fleste av oss er jo berre litt lubne. Me må setja ein fot i bakken når det gjeld all denne misnøya og halvhjarta slankinga som aldri fører nokon stad. Ein ting er å ta av nokre kilo, kunsten er å halda den nye vekta resten av livet. Alle kiloa me skal ta av er vårt største sjølvbedrag. Men me skal alltid begynte i morgon, og trenar knallhardt i tanken, i eit tilvære der det ikkje finst kaker, berre vilje av stål.

Me må sleppa draumen om å bli

magre jaktbikkjer, og heller prøva

å bli ein sunn person.

Mat er ikkje bare svolten

Og ein kan jo reint mista motet når ein ser dei urealistiske kroppane helsestudioa og nettavisene stundom presenterer. Skal ei vaksen kvinne med moderat forbrenning halda seg ungdommeleg slank, er det ein fulltidsjobb. Du må vera konsentrert, disiplinert, viljesterk og konsentrert. Du må halda pinleg rekneskap over alt du et og drikk, kvar dag, år ut og år inn. Men så skjer livet. Du er på reise, du blir trist, du er stressa eller einsam, og vipps så har du ete sjokoladen og chipsen i skapet. Forsking viser nemleg at feitt og sukker smakar betre når du er einsam.

Mat staggar ikkje berre svolt. I vårt overflodsland kan me eta når me er glade, triste og stressa i tillegg. Å halda vekta handlar altså om så mykje meir enn mat og kaloriar, overeting heng saman med tilgang, psyke, genar, kjensler hormon, miljøgifter med meir. Ein kronikk hjå NRK Ytring sette ord på dette på framifrå vis. Vi er eit «spiseforstyrra land», konkluderer Hilde Østby.

Så kva kan me då gjera? For å bli litt sunnare og få det litt betre med oss sjølve? Eg trur me må sleppa draumen om å bli magre jaktbikkjer, og heller prøva å bli ein sunn person, som er rimeleg fast i fisken, sjølv om du er smålubben. Somme likar ei god økt med trim eller to i veka. Det er bra for kropp og velvære, men tru ikkje at du blir slankare, for kiloa ligg i maten, trening bidreg berre med hekto. I tillegg overser mange at trass i at ein får opp pulsen to–tre gonger i veka, rører ein seg nesten ikkje mellom øktene.

Det er kvardagstrimmen som monnar, så om ein vil bli litt lettare eller stoppa vektauken, så bør ein vera i rørsle kvar dag. Gå tur i skogen, gå i trapper, vask bil, gå tur med hunden, gå til jobb om du kan, driv hagearbeid, leik med barn, byt på senger og skrubb golv. Gå rundt mens du snakkar i telefonen, i staden for å sitja i ro.

Ein person på 70 kilo som trenar to rolege springeøkter i veka på ein halvtime, forbrenn cirka 685 kaloriar. Går personen ein halvtimes tur i moderat temp kvar dag i ei veke, forbrenn ein rundt 855 kaloriar.

Bulken på magen er østrogen-nista di

Og til kvardagstrim høyrer kvardagsmat, laga frå botn av, som ikkje treng vera fancy eller dyrt. Kva med lapskaus på norske grønsaker med svineknoke, eller havregraut?

Å tru at me som bur i eit overflodsland skal greia å halda tann for tunge når det gjeld mat, strir mot biologien vår. Me er, dermed et me. Men er me i rørsle, får me det ofte betre med oss sjølve, og då kan me fort få det betre med maten òg. Kanskje søtsuget forsvinn på skogsturen, og så blir det litt mindre søtt den veka.

Me må hugsa at dei fleste av oss er middelhavsfararar, me blir korkje sjukleg eteforstyrra og avmagra eller enormt overvektige. La oss ta det derifrå og gjera grep som er berekraftige og står seg i møte med livet. Dei fleste av oss vil aldri få kroppar som filmstjerner, og slett ikkje kvinner som bikkar femti.

Ein kvinnekropp i full overgangsalder akkumulerer feitt som aldri før, men den ekstra magepolstringa kan, ifølge jordmor Anita Prante, gi deg mindre plager i menopausen, fordi kroppen lagrar litt østrogen for alderdommen i dette magefeittet.

Mat er nødvendig i alle menneske sine liv. Maten kan vera det einaste lyspunktet når det buttar. Og på sjukeheimen er me nok mange som vil leva frå måltid til måltid i ein elles monoton kvardag. Maten var vår første glede som spedbarn, maten er også ei av våre siste gleder, før me loggar ut. Og kven veit, kanskje er me nyslanka på andre sida?