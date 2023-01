Ap manglar ein strateg

GJESTEKOMMENTAR: Kvifor vart det ikkje ei raud-grøn fleir­tals­regjering?

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter at SV hadde for­late regjerings­forhand­ling­ane.

Svein Erik Tuastad Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Som samarbeidsprosjekt var erfaringane med SV, Sp og Ap i regjering i perioden frå 2005 til 2013 jamt over gode. Det var forbausande lite indre splid, og dei store utfordringane, som finanskrisa, vart godt handterte.

Før 2021-valet var ei liknande regjering det føretrekte regjeringsalternativet blant veljarane. 38 prosent ville ha alle dei tre partia, 18 prosent berre Ap og Sp.

Av politikarane i dei tre partia var det berre høgrefløya i Senterpartiet som klårt ytra seg imot.

Ved valet fekk så sentrum–venstre-partia, det vil seie Ap, SV, Sp, MDG, Raudt, 56 prosent av stemmene. Det var eit fleirtal for Sp, Ap og SV også, utan Raudt og MDG.

Eit så stort fleirtal som 56 prosent veljarstøtte til sentrum–venstre har vi aldri før sett i Noreg. Det er rekord.

Likevel klarte dei tre partia å unngå å danne ei fleirtalsregjering. Kan ei ny finlesing av mediedekninga indikere kvifor? Og korleis speglar medievinklinga over tid regjeringas veljarappell?

21. september 2021 melde SV-leiar Lysbakken og nestleiarane Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø (i bakgrunnen) at partiet ikkje ville vere med i Støre-regjeringa.

Utan venner

Ved å søke i media-databasen A-tekst for perioden august til desember i åra 2021 og 2022, med søkeord Ap, SV og regjering, kjem mediedekninga av regjeringsprosjektet i det klart mest leste mediet i Noreg, VG-nett, fram.

Mediedekninga i august, september og oktober 2021, før og etter valsigeren, skjer under eit brus av forventing, med nesten berre positive vinklingar.

29. september 2021 kjem så meldinga om at SV ikkje lenger er med i forhandlingane. No snur medievinklinga der SV er involvert.

Følgjande oppslag frå sist haust er typiske:

Problemet for Ap er ikkje mengda oppslag der SV er med, men konsekvensen for omdømmet til regjeringa. No gir SV heller eit godkjentstempel til kritikarane, i staden for å forsvare prosjektet.

Ikkje berre SV, men også eigne Ap- og SV-ordførarar – og ikkje minst LO – er hausten 2022 stadig ute med kritikk mot regjeringa. Overskrifta med forbundsleiaren i Norsk Lokomotivmannsforbund (LO), Rolf Juul Ringdal, sist i november, er talande: «Forbannet på regjeringen: – Støre er ikke rette mannen.»

Ifølgje Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv verkar det som det høgaste ønsket i dagens LO er å få Erna Solberg tilbake som statsminister i 2025. «Overalt hvor Støre og regjeringen sliter melder LO seg på med kritikk», konstaterer han. Med slike venner treng ein ikkje fiendar.

Unødvendig havari

Det synest klårt at olje og klima var den viktigaste grunnen til brotet i regjeringsforhandlingane. Jørn Eggum, sentralstyremedlem i Ap og leiar i Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, uttalte i september 2021. «Det er trist at SV ikke kunne være med på en miljøpolitikk som faktisk virker.»

Alt året etter, i 2022, måtte likevel ein sjokkert Eggum konstatere at SV fekk fullt gjennomslag for kravet om leitestans i såkalla umodne område. I motsetnad til Eggum var oljenæringa nøgd med å få halde fram med leiting i dei allereie opna, «modne» områda, som Aftenbladets Hilde Øvrebekk har analysert skarpt og grundig.

Vanskelegare var det ikkje.

Les også Hilde Øvrebekk: «SVs ’oljeseier’ betyr at alt fortsetter som før»

Ap vart senterpartifisert

Mediumgjennomgangen avdekker ingen god grunn til at planen om ei fleirtalsregjering vart kasta på båten. Arbeidarpartiet ser ut til, med opne auge, å ha late seg senterpartifisere. Ap la om kursen i ei feilslått tru på at anti­by-populisme ville verte eit permanent trekk i norsk politikk. Då var ei mindretalsregjering i lag med Sp greitt nok.

Dermed sette regjeringa seg i ein trøysteslaus tofrontskrig. I tillegg til opposisjonens kritikk vart også praktisk tala alle saker om miljø og fordeling som involverte SV, negativt vinkla for Ap. Krisepolitikken er så krevjande å forsvare at regjeringa kunne tent på å ha fleire med på laget.

Les også Svein Tuastad: «Kan Ap kollapse totalt?»

Askepotts sko

Du trong ikkje vere veldig driven i politisk analyse for kunne å slå fast følgjande etter valet i 2021:

Avstanden mellom SV, Sp og Ap var overkomeleg. Mellombels stans for oljeboring i umodne område kunne løyst olje-floka. Det er generelt betre med ei fleirtalsregjering enn ei mindretalsregjering. Det er betre med eit samarbeid som stør opp om fellesprosjektet også, og ikkje berre eige parti.

At Ap ikkje sette meir inn på å få gjennom ei raudgrøn fleirtalsregjering, tyder på at dei mangla ein strategi. Dei kunne budd seg annleis til forhandlingane. I staden var det som om dei møtte opp til ei hurtig­sjakk­turnering utan førebudde opningar.

Kontrasten til den borgarlege samlingsprosessen er slåande: Før valsigeren i 2013 gjorde Civita eit intenst, målretta og vellukka arbeid for å styrke det borgarlege samhaldet, mellom anna ved å bringe ungdomspartia tettare saman. Det bar frukter.

Arbeidarpartiet bør difor spørje seg om kven av rådgjevarane og politikarane sine som såg og argumenterte for punkta ovanfor – og som såleis har ein fot som passar i Askepotts prinsesse-sko: Så kunne partiet omsider fått seg ein strateg.

Harald Birkevold: «Den dype krisa i Arbeiderpartiet kaller på kraftfulle grep, men er Støres Ap i stand til å skifte de rette sikringene?»