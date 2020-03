Koronakrisen i næringslivet

GJESTEKOMMENTAR: Bedriftene taper penger, men det er usikkerheten som kan knekke næringslivet.

Ståle Økland Forfatter

Ståle Økland. Foto: NTB scanpix

Regjeringen går drastisk til verks for å forsinke og knekke utbruddet av koronaviruset. Norge stenges ned. Puber, frisørsalonger og treningssentre er lukket. Konferanser og kulturarrangementer er kansellert. Mange restauranter holder stengt.

Leverandører, huseiere og banker må ta tap når likviditeten skranter og betalingene uteblir. Taxinæringen får trøbbel når folk holder seg innendørs. Når også skoler og barnehager holder stengt, rammer det arbeidstakere og bedriftseiere som ikke kan gå på jobb. Det er krevende å redde bedriften og samtidig aktivisere en toåring. Kostnadene vil bli store og konsekvensene massive.

Problemet er at ingen vet hvordan dette vil slå ut, og hvor lenge det vil vare. Der ligger kimen til krisen. Usikkerhet er gift for næringslivet. Mange bedrifter har muskler til å klare seg en periode på tross av inntektstap, men det er usikkerheten om hvor lenge kriseperioden vil vare som skaper panikken.

Permitteringer

Noe vet vi. Tusenvis av mennesker blir nå permittert. Det får konsekvenser for mange familier. De som får dagpenger, vil oppleve en betydelig reduksjon i inntektsgrunnlaget. Fordi inntektssvikten kommer så brått og brutalt, er det vanskelig å være forberedt. For mange arbeidstakere er det alvorlig nok om den vanlige lønna blir utbetalt noen dager for sent.

En kraftig reduksjon i lønnsutbetalingen får konsekvenser for evnen og lysten til å handle. Konsumet går ned. Folk sparer der de kan. Fra tidligere kriser vet vi at dette vil gå utover reiselivet, som allerede er i krise, og som sårt trenger at nordmenn bestiller norgesferie i år.

Å gå på kjøpesenter er ikke fristende når man er redd for å bli smittet. Det samme gjelder for boligvisninger. Situasjonen på kort sikt kan føre til utsatte boligsalg, kortere åpningstider på kjøpesentre og butikker, og i verste fall stenging, slik vi har sett i Italia. Svekkes privatøkonomien, kjøper vi det vi må ha, men ikke det vi har lyst på. Vi utsetter innkjøp og kansellerer planer. Økonomien kommer inn i en dårlig sirkel.

Men noen bransjer vil trolig oppleve vekst. Dagligvarer, apotek, hjemlevering, digitale tjenester og renholdstjenester vil vokse. Her ligger det muligheter.

Børsras

På børsen har det vært krise i mer enn tre uker. Tre års vekst er radert bort i løpet av en måned, og bunnen er neppe nådd. Oljeprisen har falt som en stein og er nesten tilbake på nivået fra 2016, da oljekrisen nådde sin topp.

Det kommer til å bli konkurser på børsen, men hvor mange det blir, er det ingen som vet. Går flyselskapene konkurs, vil det føre til tap av verdier, vekst i arbeidsledigheten og det vil svekke beredskapen og infrastrukturen.

Spørsmålet er om Norge har råd til det. Det er vanskelig å se for seg hvordan Norge skal fungere uten fly. Børsene spretter opp og ned som en jojo, men mest ned. Imens prøver mange land å komme med krisepakker og nødtiltak. Da USA lovet å sprøyte inn 1500 milliarder dollar i den amerikanske økonomien, mer enn hele det norske oljefondet, stabiliserte det Dow Jones-indeksen, men bare for et par timer. Så gikk det ned igjen.

Situasjonen på børsen tærer på egenkapital og risikovilje. Pensjoner blir spist opp og sparepenger går tapt. Verdensøkonomien er trolig på vei inn i resesjon, men det er for tidlig å konkludere. Usikkerheten er for stor. Vi vet for lite.

Krisen i dag kan ikke sammenlignes med noe vi har sett tidligere. Børskrakket i 1987, finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014–2016 skyldtes helt andre årsaker. Egentlig gikk det godt i verdensøkonomien nå. Så kom koronaviruset.

Hva kan gjøres?

Norges Bank varslet fredag 13. mars at styringsrenten senkes fra 1,5 til 1,0 prosent. Det er fornuftig.

«Vi antar og legger til grunn at situasjonen er midlertidig», uttalte sentralbanksjefen til DN på fredag. Det er lov å håpe at han får rett, men han la også til: «Vi står overfor en markert nedtur i økonomien, der usikkerheten på nedsiden er stor.»

Han kalte det en unntakstilstand, som er et svært sterkt ord fra en sentralbanksjef, og han mener at folk flest vil oppleve nedturen som helt forskjellig fra tidligere nedturer. Men hvordan er det ingen som vet. Norges Bank sikrer nå likviditeten til bankene gjennom ekstraordinære lån. Det er et godt tiltak, men et dårlig tegn.

Tiltak

Å få til gode permitteringsordninger, både for arbeidstakere og arbeidsgivere, er kanskje det viktigste akkurat nå. Regjeringen vil endre regelverket. Arbeidsgivere skal kun betale de to første dagene etter permittering, i stedet for 15.

Men heller ikke dette er nok. Det må lønne seg å holde folk i arbeid. Bedriftene må holde hjulene i gang for at samfunnet skal fungere. De må også begynne å tenke på hvordan de skal skape vekst igjen når krisen en gang er over. For det kommer til å gå over. Det gjør alltid det. Kanskje burde arbeidsgiveravgiften fjernes resten av året?

Næringslivet trenger et anslag for hvor lenge Norge skal stenges ned. Handler det om dager, uker eller måneder? Det er selvsagt vanskelig, men det er usikkerheten som kan komme til å knekke næringslivet. Det må ikke skje. Det tar årevis å bygge opp gode og trygge bedrifter, men det tar bare noen måneder før ting rives ned. Norge har penger på bok «til en regnfull dag». Nå striregner det, og det blåser fra alle kanter.