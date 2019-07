Dagens krise for konservatismen er gitt oss overraskende få bøker som forsøker å forklare hva som har skjedd med den ærverdige politiske retningen.

I flere tiår var konservatismen den dominerende ideologien i den vestlige verden, anført av Margaret Thatcher i Storbritannia og Ronald Reagan i USA. Nå har den stille og rolig kollapset. Donald Trumps populisme har tatt over Det republikanske partiet, og brexit har fortært de britiske konservative lederne.

Ransakende bok

Inn i denne gjørma kommer boken «The Conservative Sensibility» (den konservative følsomhet) av George F. Will.

Jeg har lenge beundret Will, som legemliggjør idealet om gjennomtenkt og lærd konservatisme. Da jeg gikk på college, var han allerede et fast innslag i det amerikansk politiske og intellektuelle liv – som fast spaltist i The Washington Post, gjenganger i aktualitetsprogrammer på tv søndag formiddager og forfatter av en rekke bøker. Som redaktør for en studentavis fattet jeg nok mot til å skrive til Will og be om et intervju, som han takket ja til. Dette var for 35 år siden, og siden den gang har min beundring og respekt for ham ikke svekket seg. Jeg åpnet derfor «The Conservative Sensibility» med store forventinger.

Boken er, som en kunne vente, et svært lærd verk, fylt av eksempler fra historien og lysende sitater fra politikere og poeter. Will har forsøkt å skissere sin politiske bekjennelses grunnleggende egenskaper. Den amerikanske konservatismen, skriver han, har nesten ingenting å gjøre med europeisk konservatisme, «som stammer fra, og er besudlet av, nostalgi av type trone-og-alter og blod-og-jord, irrasjonalitet og tribalisme». (Tribalisme: etnisk eller kulturell identitet; red.mrk.). Han låner ord fra Margaret Thatcher når han konstaterer at «europeiske ble skapt av historie, USA ble skapt av filosofi». Da blir amerikansk konservatisme et prosjekt som forsvarer den opprinnelige filosofien til nasjonens grunnleggere: klassisk liberalisme som står for begrenset statlig innblanding og ærbødighet for individets frihet.

Det motsatte av dette, påpeker Will, er progressivitet, den filosofien som Woodrow Wilson argumenterte for, og som sterkest ble forankret av Franklin Roosevelt. Progressiviteten, som oppsto under industrialiseringen etter borgerkrigen, hevder at samfunnet trenger kollektive tiltak fra statens side for å sikre at den enkelte blir i stand til å blomstre økonomisk, politisk og moralsk. Denne tradisjonen har, i Wills øyne, uthulet idealene fra dannelsen av USA, tappet den amerikanske spiriten for kraft og skapt et land som er mindre fritt, mindre selvstendig og klar for økonomisk stagnasjon.

USAs suksess og dominans

Men problemet for Will og for den moderne konservatismen er at, mens progressiviteten vokste fram i det 20. århundre, ble USA samtidig den mektigste og den mest produktive og dynamiske nasjonen i verden. Etter New Deal kom en forbløffende amerikansk boom på 1950- og 1960-tallet. Etter dette kom informasjonsrevolusjonen, som USA har dominert mer enn noe annet land. Faktum er at i 2019 er USA et av de mest frie, dynamiske og innovative landene på planeten. Hvis dette er et resultat av et hundreår med progressiv politikk, kanskje vi trenger mer av den?

Den grunnleggende bristen i moderne konservatisme er at det er usikkert om USA i dag er en fallen republikk eller en forbløffende suksesshistorie. Denne forvirringen har skapt en politisk krise blant konservative, noe som kan bidra til å forklare framveksten av Donald Trump.

Helt siden 1930-tallet har de konservative lovet sine følgere å snu helt om fra den progressive agendaen. De har advart mot farene ved å la velferdsstaten forbli intakt og fordømt tidligere konservative ledere for å ha mislykkes i denne avgjørende viktige oppgaven. Likevel, til tross for Reagan-revolusjonen, Newt Gingrich-revolusjonen og Tea Party-revolusjonen er velferdsstaten sterkere en noen gang. Republikanerne dominerer nærmest enhver arena i amerikansk politikk – og staten er større enn noensinne. Skal vi oppsummere dette som inkompetanse? Nei, det er mer sannsynlig at de konservative vet at folk faktisk vil ha velferdsstaten, og at et land i vår tid ikke ville fungere under et libertariansk fantasi-eksperiment. Men det vil de selvfølgelig aldri innrømme.

Uansett, resultatet er at konservative ledere har latt sine velgere bli permanent fornærmet, de føler seg forrådt og er mistroiske overfor ethvert nytt valgløfte. De siste årene, etter som feberen har steget, har konservative velgere blitt desperate etter noen som ikke lokker og lurer dem. Og inn i dette sinnet kom Donald Trump, som lett veltet det gamle, konservative establishmentet og red høyt på frustrasjonen mot elitene, hele veien til Det hvite hus.

George F. Will har skrevet en fascinerende bok. Men kjernen i den er den samme sagaen om en tapt utopi som har forkrøplet moderne konservatisme og skadet amerikansk politikk. Will beskriver seg selv som en «elskverdig, lavvolts ateist». Vel, da vet han nok at det egentlig aldri var noen Edens hage.