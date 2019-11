Det mørke nettet

19-åringen som står tiltalt for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug fikk et økende rusproblem fra 16-årsalderen og fram mot drapstidspunktet. Vitner som kjente tiltalte fra barndommen opplevde at han forandret seg. Han ble mer tilbaketrukket og isolert.

I stedet var han mer med folk han hadde truffet nylig, og som også brukte rusmidler. Eller han satt hjemme.

Tiltalte var mye på nett, og fikk plutselig en stor interesse for å lage musikk. Han forsøkte også å få gamle venner interessert i det samme. Han var særlig opptatt av den nå avdøde svenske musikeren Avicii.

Han begynte å gå med ryggsekk, hvor vitner har observert at han ofte hadde en stor skiftenøkkel. Han sa til venner at han gikk med skiftenøkkelen for å kunne forsvare seg, i tilfelle det skulle «skje noe».

Av stor interesse

Disse forholdene er av stor interesse for saken, fordi de endringene som skjedde med tiltalte kan være en indikasjon på at han utviklet en psykisk sykdom. Derfor brukte tiltaltes forsvarer og de rettsoppnevnte sakkyndige en god del tid på å spørre ut vitner om hvilke endringer de observerte hos tiltalte de siste årene før drapet.

Blant indikasjonene på utvikling av den psykiske sykdommen schizofreni er for eksempel at man hører stemmer, at man kan si ting som ikke har sammenheng med det dem rundt en snakker om, sosial tilbaketrekking, en følelse av å være overvåket eller truet, eller at andre kan lese tankene til den syke.

Tiltaltes psykiske tilstand da han drepte Sunniva er av helt sentral betydning for denne saken, fordi den i stor grad dreier seg om tilregnelighet. Var tiltalte psykotisk, uavhengig av at han ruset seg, kan han ikke straffes for det han gjorde. I stedet vil han bli overført til psykisk helsevern.

Elektroniske spor

For å opplyse saken så godt som mulig, noe som også er i tiltaltes interesse, er hans mobiltelefon, datamaskiner og annet elektronisk utstyr gått nøye gjennom. Det gjelder blant annet meldingstjenester, søkehistorikk på internett, bilder som er lagret, logging av tiltaltes bevegelser og annet.

Mange er ikke klar over det, men mobiltelefoner og mange programmer, for eksempel en Google-konto, inneholder programvare som loggfører alt det brukeren «tillater». Dette betyr ofte i praksis at alt loggføres dersom man ikke aktivt skrur det av. For eksempel søkehistorikk på nettet eller bevegelser som logges gjennom GPS-posisjonering eller andre metoder.

Nekter for visse søk

I uka før drapet viser historikk at hans datamaskin blant annet søkte etter videoer som handler om hvordan man avslører pedofile, hvordan livet i fengsel er for folk som er dømt for overgrep mot barn, og hvordan man logger seg på «det mørke nettet».

«Det mørke nettet» er nettsider man ikke kan logge på med en ordinær nettleser. Man trenger tilgang til spesielle servere som tilbyr brukerne anonymitet. Slike nettsider brukes blant annet av miljøer som driver ulike former for ulovlig virksomhet, som distribusjon av overgrepsmateriale, salg av narkotika og våpen og salg av seksuelle tjenester.

Tiltalte har hevdet at det ikke er han som har søkt etter og/eller sett på videoer som viser overgrep mot barn, altså at noen må ha fått tilgang til hans datamaskin. Men den var passordbeskyttet, og eksperter fra datakrim har ikke funnet noen indikasjoner på at datamaskinen hans var utsatt for noen form for innbrudd.

Vitneførselen fortsetter tirsdag. De rettsoppnevnte sakkyndige skal legge fram sine funn onsdag. Torsdag og fredag er det prosedyrer fra aktorat og forsvarer.