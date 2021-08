Fullt kaos på rødgrønn side

KOMMENTAR: Hvem skal samarbeide med hvem, og hvem må svelge de største kamelene? De rødgrønne partiene skylder velgerne å snakke sammen.

Sv-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre

Hilde Øvrebekk

Da Trygve Slagsvold Vedum sparket i gang Senterpartiets valgkamp i Nordkapp i juli var det med et frontalangrep. Ikke mot regjeringen eller Frp, men mot sin egen foretrukne samarbeidspartner Ap.

Sp-lederen mente Ap har bommet i nord, og varslet beinharde forhandlinger hvis de to partiene får makt etter valget.

Valg av Nord-Norge som starten på Sp’s valgkamp var ikke tilfeldig. For Senterpartiet er i ferd med å kapre landsdelen fra Ap, som tidligere har stått sterkt der.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran mente Vedum feilinformerte i en rekke saker.

«Vi lever godt med at Ap og Sp ikke er enige om absolutt alle saker. Men det er ingen grunn til å konstruere uenighet der den ikke finnes,» sa Skjæran.

Kritikk av hverandre

De siste ukene har vi sett flere eksempler på at partiene på den rødgrønne fløyen har gått i debatt med «seg selv». Det vil si høylytt kritikk av hverandre, i stedet for samlet front mot regjeringen.

Det er heller ikke klart hvem som vil samarbeide med hvem.

Sp vil bare samarbeide med Ap. Ap vil ha en regjering bestående av Ap, Sp og SV. Men det vil ikke Sp, og da har Ap en plan B, ifølge sentrale, anonyme kilder i Ap som Aftenposten har snakket med. En ren Ap-regjering er blitt diskutert internt i Ap.

Dette skulle ikke Sp-nestleder Ola Borten Moe ha noe av. Han advarte fredag de anonyme Ap-kildene mot å ønske seg en ren Ap-regjering. Og sa at Senterpartiet ikke støtter en regjering de selv ikke er med i.

Borten Moe sa også at både styrkeforholdet og ambisjonsnivået mellom partiene har endret seg siden de gikk til valg på regjering med SV i 2013, og at den politiske avstanden er for stor til at det er naturlig å sitte i samme regjering.

Pose og sekk

I stedet virker det som Vedum vil ha både i pose og sekk. Han sa til Aftenposten at Sp kan samarbeide med SV om forskjells- og sentraliseringspolitikken. Men i olje- og gasspolitikken, innvandringspolitikken og forsvarspolitikken vil det faktisk være aktuelt å samarbeide med høyresiden.

Og så sa Lysbakken til VG at denne drømmen vil de torpedere.

«Vi går sammen for å fjerne Høyre fra makten, da kan ikke Sp bruke et nytt flertall til å gi Høyre makt,» sa Lysbakken, og mente de hadde strukket ut en hånd til Sp. Men nok er tydeligvis nok nå.

For selv om Borten Moe har troen på at bare Ap og Sp kan få flertall, er det ikke sånn det ser ut på meningsmålingene nå.

Ifølge Norstats siste meningsmåling, utført for Dagens Næringsliv, ligger Ap, Sp og SV tilsammen an til å få 92 mandater. Det er et klart flertall. Men blir dette resultatet, har ikke Ap og Sp flertall, og da må de støtte seg på SV eller andre partier for å få gjennom budsjetter. Da vil SV stille krav i bytte for budsjettstøtte, akkurat som Frp har gjort med regjeringen i år.

Og så er det jokerne Rødt og MDG, som ingen av de andre partiene vil forholde seg til, men som kan havne på vippen dersom det ikke blir en flertallsregjering etter valget. Hvilke krav kan de komme til å stille?

Soria Moria

Kontrasten er stor til sommeren 2005. I juni det året dro Ap-leder Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Åslaug Haga til Soria Moria hotell- og konferansesenter i Oslo og ble enige om en liste med 155 saker de stod sammen om dersom de skulle vinne valget den høsten.

De tre partilederne presenterte listen sammen for å tilbakevise påstandene fra høyresiden om at velgerne ikke kjente de politiske konsekvensene av et regjeringsskifte.

Det var ingen regjeringserklæring, den forhandlet partiene seg fram til etter valget. Men enigheten ga velgerne en del svar på hva de kunne vente seg dersom de stemte på disse tre partiene.

Høyre-leder Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby denne uken sammen fram det de mener regjeringen har fått til de siste fire årene. Og de la fram 10 punkter om hvordan de har tenkt å skape flere jobber og få flere i arbeid de neste fire årene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Vedum har derimot foreløpig ikke planlagt ett eneste arrangement sammen i valgkampen. Selv om de mener at det er de som skal samarbeide etter valget. Planen per nå er at de to bare skal møtes i partilederdebatter og statsministerdueller før valget.

Å snakke sammen

De tre partiene som ønsker å ta over makten etter valget ser ikke ut til å snakke sammen i det hele tatt, men fyrer heller løs mot hverandre i mediene.

Ap har fokus på å fronte egen politikk og egne løsninger, forklarte partisekretær Kjersti Stenseng.

«Det er hard konkurranse mellom Sp og Ap. Men vi har ett felles mål: at vi trenger en ny kurs for Norge,» sa Vedum. Akkurat nå virker det som det eneste de er enige om.

Nå som Senterpartiet har såpass høy oppslutning, er målet å posisjonere seg foran en eventuell regjeringsforhandling. Dess høyere oppslutning, dess mer gjennomslag for sine saker.

Men for å kunne danne regjering sammen, må man snakke sammen. Som Stoltenberg, Halvorsen og Haga viste i 2005. Personlig kjemi spiller også inn når man skal bli enige i politikken, og akkurat nå virker det ikke som den er helt på topp.

Det er heller ikke lett å se for seg at de tre partiene plutselig skal sette seg ned etter valget og bli enige om en ny, samlende politikk.

Problemet er at velgerne rett og slett ikke har peiling på hva de får etter valget dersom de stemmer rødgrønt. Det kan fort føre til at en del velgere føler seg lurt. For det store spørsmålet er hvem som er villig til å svelge flest kameler etter valget i bytte mot makt.

Støre sier at Ap, SV og Sp har en stor grad av sammenfall på de viktige områdene. Da er det på tide å vise velgerne hva det betyr.