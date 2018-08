Onsdag morgen − dagen etter at Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort i en føderal domstol ble dømt for forbrytelser, samtidig som hans mangeårige advokat Michael Cohen for en annen domstol kjente seg skyldig i forbrytelser − kom Trump med følgende uttalelse på Twitter:

«Jeg føler med Paul Manafort og hans fantastiske familie. «Retten» tok en 12 år gammel skattesak, blant annet, la enormt press på ham, men i motsetning til Michael Cohen nektet han å la seg «knekke» − finne på historier for å få en «avtale». Så respekt for en modig mann!»

Få dager tidligere hadde Trump referert til John Dean, Det hvite hus-advokaten som fortalte sannheten (i en senatshøring; red.mrk.) og var en nøkkelperson bak Richard Nixons fall, som en «rotte».

Og i et intervju med Fox News som ble sendt torsdag, klaget han gjentatte ganger over siktede som «snur» og gir informasjon om folk høyere oppe i systemet i bytte for mildere behandling, ved å si:

«Alt dette snakket om å snu, som de kaller det, jeg vet alt om å snu. I 30, 40 år har jeg fulgt med på folk som snur. Alt er fantastisk, og så får de [bare] 10 år i fengsel, og de snur [seg]) mot hvem som helst av den neste høyere opp eller så høyt som du kan gå. Det burde nesten være forbudt.»

Nettet snører seg sammen

Dette er ikke ordene til en småforbyter som føler at loven lukker seg rundt ham. Dette er ordene til USAs president − som tilsynelatende føler at loven kryper nærmere.

Trump snakker som om Trump-organisasjonen, Trump-valgkampen og Trump-administrasjonen var en eneste lang kriminell virksomhet. Mannen som har ansvar for trofast å sørge for at nasjonens lover blir fulgt, beskriver sitt eget rettsvesen som skurker, og han skryter av kriminelle som stoisk heller går i fengsel enn å tyste på de høyere oppe. Nixon snakket på den måten privat, med venner og medkonspiratører, Trump bare braser ut med det. Han legger ikke skjul på at han vurderer lojalitet høyere enn respekt for loven.

Manafort, som kan ha mye å fortelle om kontakter mellom valgkampanjen og russerne, har så langt vært taus. Men han ble dømt i en føderal rett i Alexandria, Virginia, på åtte tiltalepunkter om bank- og skattesvindel, og han kan få det som i praksis vil være livstidsstraff for en 69-åring. Nå står han overfor en ny rettssak, denne gangen i en føderal domstol i Washington, siktet for konspirasjon og andre anklager som stammer fra lobbyvirksomheten han gjorde for russisk-støttede politikere i Ukraina.

Denne andre rettssaken kan gi ham enda mer tid i fengsel − og den vil definitivt medføre en knusende bunke av advokatregninger til en allerede ruinert mann. Etter at tirsdagens dom ble lest opp i Alexandria, sa Manaforts forsvarere ingen ting om mulige appeller eller om den kommende rettssaken. I stedet sa de at Manafort «vurderte sine muligheter».

Kanskje det er derfor Trump går så uhyre langt i å rose Manaforts dyd − og derfor han, når han blir spurt om han vil benåde Manafort, aldri sier et avskrekkende ord.

Cohen, derimot, benyttet anledningen til direkte å implisere Trump i to forbrytelser da han sa seg selv skyldig. Han sa at Trump hadde instruert ham om å arrangere sekssifrede utbetalinger (i dollar; red.mrk.) i dagene før presidentvalget for å garantere taushet fra Karen McDougal og Stormy Daniels − to kvinner som sa at de hadde hatt utenomekteskapelig samkvem med Trump.

Cohen har tilbudt fullt samarbeid med myndighetene, inkludert med spesialetterforsker Robert Mueller, og Cohens advokat har sterkt antydet at hans klient har bevis når det gjelder spørsmålet om en hemmelig avtale med en fremmed makt («collusion») for å påvirke presidentvalget. Kanskje det var derfor Trump var oppe klokken ett om natten og irritert tvitret:

«INGEN HEMMELIG AVTALE − RIGGET HEKSEJAKT!»

Trumps venner

Se på folkene Trump omgir seg med. Så langt har fire menn med høystående roller i valgkampen, og en til med en mindre rolle, kjent seg skyldige eller blitt funnet skyldige i føderale forbrytelser.

Se på folkene som dras mot Trump. Det første medlemmet av Representantenes hus i Kongressen til å støtte hans presidentkandidatur, republikaneren Chris Collins fra New York, ble tidligere i måneden siktet for innsidehandel. Det andre kongressmedlemmet til å støtte Trump, republikaneren Duncan Hunter fra California, ble tirsdag siktet for ulovlig bruk av mer enn 250.000 dollar i valgkamppenger til å betale for sin overdådige personlige livsstil.

Som et svar på kritikk fra Trump, erklærte justisminister Jeff Sessions torsdag at Justisdepartementet «ikke vil la seg bli utilbørlig påvirket av politiske hensyn».

Sessions (som lenge har vært under hardt press fra Trump om å sparke spesialetterforsker Mueller og legge ned Russland-etterforskningen; red.mrk.), må nå ha forstått at Trump ikke bryr seg om lov og rett. Trump ønsker utelukkende beskyttelse.

(Eugene Robinson erstatter denne uken Fareed Zakaria, som har en pause for å skrive en bok. Robinson er kommentator og assisterende redaktør i The Washington Post. Han leder styret for Pulitzer-prisen, som han selv vant i 2009 for dekningen, i sin faste kommentarspalte, av daværende senator Barack Obamas første presidentvalgkamp. Red.anm.)