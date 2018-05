Rogaland er i omstilling. Bedrifter og kommuner er i endring. De siste årene har vi brukt mye tid på å diskutere hva regionen skal leve av i fremtiden, og hva næringslivet bør satse på. Noe synes klart: Vi vet at Rogaland trenger et mer variert næringsliv. Å satse på olje og gass alene er en risikabel vei. Vi vet også at kravet til kunnskap stiger, enten man jobber på en oljerigg, i et butikklager eller i offentlig sektor. Vi må derfor utdanne oss og videreutdanne oss. Og vi vet at teknologi og digitalisering blir viktigere, i både det private og offentlige. Mange virksomheter går nå gjennom en digital transformasjon.

For lite diskusjon

Mens vi altså har brukt mye tid på å diskutere hva vi skal leve av, og hvordan vi må styrke oss for fremtiden, har vi i mindre grad diskutert hvordan fremtidens virksomheter bør ledes. Er det viktig med en flat eller hierarkisk struktur? Hvilke egenskaper trenger en leder? Og er det viktig at de ansatte opplever innflytelse og medbestemmelse? Jeg har ofte lurt på hvorfor ledelse stort sett diskuteres av ledere. I bare liten grad er ledelse en del av samfunnsdebatten. Men ledelse er noe som angår oss alle. I vårt moderne samfunn blir alle mennesker ledet, eller de er selv ledere. Noen gjør begge deler.

Vestlandskulturen

Ledelse er ingen eksakt vitenskap. Noe av styrken på Vestlandet er at det vanligvis er liten avstand mellom de som leder og de som blir ledet. Vestlendingen har en lang historie som fisker og bonde. I fiskebåten og på gården måtte alle ta i et tak. Ingen kunne sitte fremst i båten og bare være leder. Denne kulturen bør vi bygge videre på, fordi den gjør en bedrift i stand til å trekke lasset sammen.

Jeg tror at den beste lederen er den som klarer å skape en forståelse for endring, slik at organisasjonen videreutvikler seg hele tiden. Endring er ikke noe som går over. Det tar aldri slutt. Når en endringsprosess er avsluttet, starter en ny. Slik er det i en bedrift, i en kommune eller en hel region. En god leder skjønner dette, og får sine ansatte til å forstå det samme. En god leder klarer å se nye muligheter hele tiden, men klarer også å identifisere motstand i egen organisasjon og forstå motivene bak. Slik skapes en endringskultur.

De 10 rådene

Jeg har definert 10 råd til alle ledere. Rådene er alle høyst subjektive, og andre kan oppleve god ledelse annerledes:

1. Forvent ikke takk!

Min gamle sjef ga meg et godt råd da jeg ble leder i et reklamebyrå: Ikke forvent takk fra dine medarbeidere. Nesten ingen kommer til en leder og sier at han gjør en kjempejobb. Det betyr ikke at lederen ikke verdsettes. En god leder måler seg selv. I beste fall har lederen et profesjonelt styre som gir noen hyggelige tilbakemeldinger, men jeg har til gode å lese mange styreberetninger som beskriver hvor dyktig lederen er. Det beste signalet på at en leder gjør en god jobb, er at han ikke er fjernet.

2. Avklar forventninger!

Om man er fornøyd eller misfornøyd på jobben handler i stor grad om hva man forventer. Når noen vil langt ut på havet, mens andre bare vil til Hillevåg, blir det en forventningskonflikt. Det er fint på havet, og det er trivelig i Hillevåg, men det er viktig at en leder vet hvor organisasjonen vil. Konflikter oppstår ofte som et resultat av manglende forventningsavklaring.

3. Vinn krigen, ikke slagene!

Det som er viktig for noen ansatte, er ikke viktig for andre. Folk er i ulike livssituasjoner, og de har ulike ønsker. En god leder skjønner det. Ofte er det detaljene og de små tingene folk henger seg opp i: en bedre kontorstol, et større skrivebord eller en bedre pc-skjerm. En god leder imøtekommer sine ansatte på slike områder, selv om han eller hun er uenig. For en leder vinner ikke alle slagene, men vinner krigen. En god leder konsentrerer seg om å vinne det som virkelig er viktig. Bunnlinjen for eksempel.

4. Vær tydelig!

Noen ledere pakker inn budskapene sine for å få dem til å høres mer spiselige ut. Til slutt er det ingen som skjønner hva lederen egentlig mener, og da blir det ofte misnøye. En god leder bruker heller ikke tullete moteord som «fremoverlent», «proaktiv», «samhandling» og «disrupsjon». Han eller hun snakker et språk som folk forstår.

5. Ikke prøv å bli populær!

Ledere som prøver å bli populære, blir det sjelden. En god leder viser integritet og staker ut en retning sammen med sine ansatte. De beste lederne er ofte smålåtne, men faglig dyktige. Det gjør dem populære.

6. Overvurder ikke egen kultur!

Mange bedrifter har en idé om at deres kultur er andre overlegne. Patriotisme er bra, men overmot er farlig. Da skjærer det seg ofte når virksomheten slår seg sammen med en annen virksomhet, eller når virksomheten oppdager at konkurrenten er dyktigere.

7. Den beste lederen trengs ikke.

Jeg tror ikke på den karismatiske lederen som står på stolen og heier frem sine ansatte. Jeg tror på ledere som viser sine ansatte tillit ved å gi dem ansvar. Slik får en leder organisasjonen til å lede seg selv.

8. Du får resultater på det du måles på.

Målrettet arbeid gir ofte resultater. Vær derfor forsiktig med hva du måler.

9. Hent inspirasjon utenfra!

En god leder lar seg inspirere av andre og søker alltid ny inspirasjon, men står fast ved det han tror på.

10. Kultur er viktigere enn struktur.

Et organisasjonskart er lite verdt om det ikke fylles med flinke folk. Jeg har sett mange typer organisasjonskart, men sjelden noen som er unike. Det handler alltid om folk.