Den palestinske snekkeren som drømte om et bedre liv

GJESTEKOMMENTAR: Det er ingen ytrings­frihet i Palestina, verken på Vest­bredden, som er under Fatah-styre, eller på Gaza­stripen, som er under Hamas-styre.

Nizar Banat utfordret De palestinske selvstyremyndighetene. Nå er han død. Foto: Nasser Nasser, AP/NTB

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nizar Banat, en snekker fra Hebron, ble slått i hjel av de palestinske sikkerhetsstyrkene 24. juni. Han kjempet for menneskerettigheter og frie valg i Palestina.

Banat sto opp og kjempet for reformer. Han trodde på fremtiden og var politisk aktivist. I 25 år sloss han for det han trodde på, men så kom de palestinske sikkerhetsstyrkene og tok ham. Det var det siste som skjedde i Nizar Banats liv. Legen som obduserte ham, konstaterer at han døde av en brutal omgang juling.

De palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden har varslet en etterforskning, men sliter med et frynsete rykte. Så satte de også politiet inn mot de sørgende i begravelsen hans. 20.000 personer fulgte snekkeren til graven. Politiets aggresjon mot begravelsesfølget førte til opptøyer i både Hebron og Ramallah, – ikke mot den israelske okkupasjonsmakten denne gang, men mot De palestinske selvstyremyndighetene.

Norge, USA, Canada og EU er sentrale bidragsytere til det palestinske selvstyret. Et selvstyre som går med demokratisk underskudd, og som for tiden nekter innbyggerne frie valg og ytringsfrihet. Politiske arrestasjoner har nok funnet sted her i lang tid, men de siste månedene har det eskalert.

Sinte palestinske demonstranter demonstrerte under begravelsen av Nizar Banat. Foto: Nasser Nasser, AP/NTB

De palestinske selvstyremyndighetene benyttet demonstrasjonmen som en anledning til å sende ut sikkerhetsstyrker i sivil for å arrestere aktivister. Foto: Nasser Nasser, AP/NTB

Ingen frihet

Snekkeren fra Hebron sto på en av valglistene til valget som ble avlyst av president Mahmoud Abbas. Nizar Banat var en positiv demokratiforkjemper. Han sa at valget var en god måte å gjennomføre endringer på, og at vi måtte ha tillit til demokratiet. Selv om han sto på en av valglistene, hørte han ikke til noe politisk parti. Som frittstående, politisk aktivist opplevde han flere ganger å bli arrestert, men han ble alltid sluppet løs igjen. Dommerne fant ingen grunn til å holde ham bak lås og slå.

På nettet la han ut videoer der han beskyldte De palestinske selvstyremyndighetene for korrupsjon. Det siste han gjorde, var å protestere mot innkjøpet av gamle koronavaksiner fra Israel, som var i ferd med å gå ut på dato.

25 mann fra sikkerhetsstyrkene stormet huset hans midt på natten. Det var strengt tatt ikke hans hus, men fetterens. Uansett var det hjemmet hans. Han ble sendt naken og forslått til sykehuset, men livet sto ikke til å redde. Han var død ved ankomst.

For mange palestinere har snekkerens brutale død vært en vekker. Her har de kjempet mot undertrykkelse og okkupasjon i årtier, til og med kjempet for å dra den israelske okkupasjonsmakten inn for Den internasjonale domstolen, men nå innser de at deres egne selvstyremyndigheter ikke nødvendigvis er så mye bedre.

Drømmen Nizar Banat delte, om et fritt Palestina som et frihetens fyrtårn i Midtøsten er – om ikke død – så i hvert fall svekket. Det er ingen ytringsfrihet i Palestina, verken på Vestbredden, som er under Fatah-styre, eller på Gazastripen, som er under Hamas-styre.

Mangel på menneskerettigheter

Etter min mening er fraværet av et fungerende parlament og et velfundert juridisk system med fullstendig uavhengige domstoler det største problemet. Jeg skjønner at det er viktig for europeiske land, som for eksempel Norge, å hjelpe palestinerne som lever under israelsk okkupasjon eller som, i tilfellet Gaza, faktisk er beleiret. Men det må ikke hindre giverland og internasjonale organisasjoner fra å trekke teppet til side og ta en titt på livet i de selvstyrte områdene, der korrupsjon og politiske arrestasjoner er en del av hverdagen.

Da president Abbas avlyste parlamentsvalget og presidentvalget, sendte Nizar Banat et brev til EU, der han ba dem fryse all økonomisk støtte til selvstyremyndighetene inntil frie valg ble utlyst igjen. Kanskje underskrev han på den måten sin egen dødsdom. Men det er ingenting som tyder på at snekkeren fra Hebron skal bli det siste offeret for palestinske sikkerhetsstyrker.

Nizar Banat var et eksempel på en intellektuell håndverker. Han var en meget belest mann. Alt han la ut av videoer på nettet oste av kunnskap. Han satte seg inn i saker og ting. Han visste hva han snakket om. Han tok hardt til orde mot den utbredte korrupsjonen og utfordret makthaverne. Statsminister Mohammad Shtayyeh var blant dem som ble beskyldt for korrupsjon.

Sammen med fagforeningene tok snekkeren til orde for å øke minstelønna. Han støttet lærerstreiken og dukket stadig opp der myndighetene ble satt under press, men han støttet aldri voldelige opptøyer. Han var en fredelig mann.

Nizar Banat etterlater seg fire farløse barn i dyp sorg, men han vil ikke bli glemt. Og Palestina har fått sin Khashoggi-sak.