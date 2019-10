«Ja, jeg har søkt lederjobben, men det er det nok sikkert mange andre flinke folk som har gjort.» Hørt det før? Fra en kvinne? Helt sikkert. Men sannsynligvis ikke fra en mann.

Menn har en annen måte å promotere seg selv og sine prestasjoner på i jobbsammenheng. Menn viser hva de har oppnådd, mens kvinner legger skjul på det og håper at noen skal legge merke til det selv.

Det kan fort føre til at den mannlige søkeren som snakker høyt om det de har oppnådd får den lederjobben.

Underselger

Ifølge en analyse fra LinkedIn, et sosialt nettverk som brukes hovedsakelig i jobbsammenheng, skryter menn oftere av det de har oppnådd i arbeidslivet enn kvinner.

Menn bruker ofte nettverket til å få det til å høres ut som de har hatt viktigere jobber enn de faktisk har hatt. De utelater ofte de jobbene de ikke ser på som viktige. Mens kvinner ikke skryter av sine suksesser. Deres profiler er ofte korte og konsise, og underselger ofte det de har oppnådd.

En kvinne med nesten helt lik arbeidserfaring som en mann, vil inkludere 11 prosent mindre av deres ferdigheter enn menn på sine profiler.

LinkedIn er et nettverk som ofte brukes i jakten på en ny jobb eller til å bygge profesjonelle nettverk. Ifølge selskapet får de som har fem eller flere ferdigheter på profilen 17 ganger flere visninger.

Visninger kan i beste tilfelle bety en ny jobb, dersom det er det du er ute etter, eller at du får kontakter som kan være viktige for deg i framtiden.

Sosiale medier

Menn og kvinner bruker sosiale medier ulikt.

Det digitale markedsføringsfirmaet Quicksprout fant i en analyse fra tidligere i år at kvinner er mer opptatt av å bruke sosiale medier til å holde kontakten med venner og familie. Menn er mer opptatt av å samle informasjon og holde seg oppdatert.

76 prosent kvinner mot 66 prosent menn var på Facebook. Og kvinner la ut 55 prosent flere innlegg der enn menn.

Og mens kvinner er mer aktive på sosiale medier som Facebook, Instagram og Pinterest, er menn mer aktive på sosiale medier som LinkedIn, Google+ og YouTube.

Privatliv-skryt

På Facebook og Instagram er det kvinner som oftere legger ut innlegg om sine prestasjoner enn menn. Men her handler det om å skryte av sine prestasjoner på det personlige plan.

Her skrytes det både av strikking, trening, syferdigheter, deltakelse i løp og friluftsliv. Bare for å nevne noe. Noen kvinner klarer å skape seg et bilde av at de nærmest lever det perfekte liv.

Hvorfor er det ikke da sånn på det profesjonelle plan?

Mange forskere har sett på dette fenomenet. Blant annet Jessie L. Smith, psykologiprofessor ved Universitetet i Montana, og hennes student Meghan Huntoon.

LES OGSÅ: Kvinnelig lederskap lønner seg

Nedsnakking

I studien Women's Bragging Rights: Overcoming Modesty Norms to Facilitate Women's Self-Promotion fant de ut at kjønnsnormer som handler om ydmykhet er en av forklaringene på hvorfor kvinner ikke føler seg komfortable med å skryte av sine egne prestasjoner på jobb.

Kvinner snakker ned sine egne prestasjoner, men har ingen problemer med å skryte av en venn. Forskerne mener samfunnet ser ned på kvinner som skryter av seg selv profesjonelt. Mens menn blir sett på som selvsikre og i stand til å utføre ting.

Forskerne kom fram til teknikker kvinner kan bruke for å kommunisere bedre om sine suksesser. Blant annet kan arbeidsgivere selv sørge for at det er lettere å skryte av det man oppnår.

Og de som rekrutterer bør ha kunnskap om at kvinner ofte underselger seg selv i en skriftlig søknad, og at dette bør tas med i betraktningen.

Toppjobber

Under en fjerdedel av Norges toppledere er kvinner, viser tall fra SSB. Dette er til tross for at kvinners utdanning viser noe annet.

Forskning viser at ledere ofte velger å ansette mennesker som ligner på seg selv.

Hvis de fleste lederne er menn, er det mest sannsynlig at en mann velger en mann.

Jurist, foredragsholder og ekspert på pensjon og økonomi Beate Fahre fant gjennom en kartlegging i vår ut at bare to av de 25 største selskapene på Oslo Børs hadde minst 40 prosent kvinner i ledelsen. De to selskapene var DNB og Hydro.

Fahres kartlegging ble først omtalt i Dagbladet.

Kvinnelige ledere

Flere studier har vist at likestilling, også på ledernivå, er bra for selskapers økonomiske utsikter.

Hvordan selskaper presterer når det gjelder likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser rapporten Investing in Gender Equality, som PwC laget tidligere i år på oppdrag for CARE og Storebrand.

Analysen viser at selskaper med høy kvinneandel i ledelsen har høyere driftsmargin, høyere avkastning og mindre uforutsigbar vekst. Det samme gjelder for en høy kvinneandel i styret.

Og dersom selskapet har høy kvinneandel i både styre og ledelse, vil det gjøre det bedre enn selskaper med lavere kvinneandel i både styre og ledelse på alle de finansielle indikatorene, ifølge PwC.

LES OGSÅ: Kvinner trenger sterke menn

Gjør som mennene!

«Mange kvinner tror de ikke er gode nok, at det er feil tidspunkt – og de frykter at de skal feile. Derfor sier de nei. Men det er også slik at kvinner ikke får muligheten,» sa Fahre til Dagbladet.

Damer må tørre litt mer selv. Vi har selv et ansvar for både å søke på jobber og å snakke oss selv mer opp i arbeidslivet.

Når kvinner ofte er så flinke å promotere seg selv og sitt privatliv på sosiale medier, bør de kunne klare å overføre dette også til arbeidslivet.

Det er ingen som vet at du gjør en god jobb, hvis du ikke sier det selv eller minner folk på det. Ting kommer som regel ikke av seg selv.

Kvinner må lære å skryte like mye av seg selv som menn i arbeidslivet.