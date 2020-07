Et parti som går opp i limingen

KOMMENTAR: Skal man gi sin stemme til et parti, må man skjønne hva det står for. Mange gjør ikke lenger det med Arbeiderpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke har noen forklaring på hvorfor partiet gjør det så dårlig. Her sammen med nestleder Hadia Tajik. Foto: Carina Johansen

Hilde Øvrebekk Kommentator

Mens Høyre kan feire en oppslutning på over 25 prosent tredje måneden på rad på meningsmålingene, fortsetter Ap’s oppslutning å synke.

I 2017 fikk Ap 27,4 prosent av stemmene i stortingsvalget. På de siste meningsmålingene har oppslutningen vært på mellom 24 og 25 prosent, ifølge nettstedet Pollofpolls. Onsdag fikk Ap en katastrofemåling på 20,8 prosent på målingen Kantar har gjennomført for TV 2.

Også støtten til Ap-leder Jonas Gahr Støre er i fritt fall. Ifølge Ipsos MMIs måling for Dagbladet i uke 26, har andelen i befolkningen som mener at Støre er best egnet som statsminister, falt fra 28 prosent i 2017 til bare 10 prosent.

Kanskje enda mer oppsiktsvekkende er det at siden januar i år har andelen av Ap’s egne velgere som mener at Støre er best egnet til å være statsminister, falt fra 36 prosent til 29 prosent. Til sammenligning mener 76 prosent av Høyres velgere at Erna Solberg er best egnet til å lede landet.

Krisebonus

«Statsministeren får en krisebonus. Ap har vært med og løfte politikk som gjør det mulig å regjere i en krise», sa Støre. Han mener regjeringen høster gevinsten av Ap’s arbeid, og setter den dårlige oppslutningen på «koronakontoen».

Det er klart at Høyre og statsminister Erna Solberg har høstet noen koronapoeng for regjeringens håndtering av krisen. I en internasjonal krise kan en leder virke samlende for nasjonen dersom han eller hun framstår som troverdig og trygg. Dette fenomenet kalles «rally-round-the-flag».

Men det går ikke an å skylde på bare dette. For meningsmålingene var fallende for Ap lenge før koronakrisen. Partiet har stupt fra over 40 prosents oppslutning i 2015 til under 25 prosents oppslutning under Støres ledelse.

Ingen forklaring

På Politisk kvarter i NRK i forrige uke innrømmet Støre at han ikke har noen forklaring på hvorfor partiet han leder har historisk lav oppslutning. Det er rart at han etter så lang tid ikke klarer å se det.

Ap har i flere år mislykkes med å finne hjertesaker som appellerer til velgerne. Mens Sp har dratt sentraliseringskortet så langt at det noen ganger er latterlig, så sanker partiet likevel stemmer på det.

Ap trenger også saker som definerer partiet, som får velgerne engasjert. Men de fortsetter å famle i blinde.

«Jeg må hente mitt mandat fra et parti som står samlet om meg, og det gjør de», sa Støre.

Men er det noe denne koronakrisen virkelig har avdekket i Ap, er det at partiet langt fra står samlet. I stedet for å mobilisere mot opposisjonspartier og dyrke fram egne saker, krangler de nå så fillene fyker innad i partiet.

Spesielt tydelig er dette i spagaten de prøver å stå imellom industri og klima.

Kritikk

Da Ap på Stortinget ble med på kompromisset om oljeskatt, som gir milliarder i skatteutsettelser for olje- og gassnæringen, og samtidig støttet regjeringens forslag til iskant, kom det krass kritikk fra både AUF og framtredende politikere i partiet, som Raymond Johansen i Oslo.

I Klassekampen tidligere denne uken sa Støre at det ikke er aktuelt med et framtidig regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.

Også da reagerte AUF, som mente partiet ikke skal si nei til et flertall som vil kaste høyreregjeringen. De fikk støtte av LO i Oslo. Torsdag morgen på NRK åpnet Oslos byrådsleder Raymond Johansen for samarbeid med MDG, ikke bare i Oslo men også nasjonalt.

På den andre siden stiller flere industritopper i fagbevegelsen bak Støre. Blant andre LO-leder Hans Gabrielsen og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet. For disse er det ikke aktuelt å hente støtte fra et parti som ønsker å legge ned landets største næring.

Venner som tviler

Støre mener at Ap’s foretrukne regjeringspartnere er og blir det tradisjonelle rød-grønne trekløveret med Senterpartiet og SV. Men heller ikke her klarer Ap å holde konfliktene unna.

SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over det som har skjedd under koronakrisen, og mener Ap må vise i handling at de mener at de ønsker å bli grønnere.

Og i Sp har en rekke lokale profiler, med Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes i spissen, tatt til orde for et mulig samarbeid med Høyre etter neste valg. Selv om Erna Solberg avviste dette, viser det at Ap er i ferd med ikke bare å miste velgere, men også venner.

Ap-lederen mener at det er hardt arbeid og resultater som bygges opp over tid, som gjør at du får tillit. Men hvor lenge skal partiet og ledelsen holde på med det de har gjort i flere år før denne tilliten kommer?

Hyggelig fyr

«Regjeringen forstår ikke Norge», sa Støre til TV2 i 2018 da han oppsummerte våren. Han snakket om kutt i skatten til de rike og trangere kommuneøkonomi.

Men det er nok heller Ap med Støre i spissen som ikke forstår Norge akkurat nå. Eller i alle fall ikke hva som skal til for å få gjennomslag hos norske velgere.

«Jeg må få lov til å si at jeg er en mye hyggeligere fyr enn det de tallene viser», svarte Støre Dagbladet to ganger da de spurte hvorfor oppslutningen om ham som statsminister var så dårlig. Støre kan være så hyggelig han bare vil, men det hjelper ikke med å få velgerne tilbake.

Hvis Ap skal klare å fortsette å være et styringsparti også i årene framover, må det være tydelig. Det må finne sine egne hjertesaker, ikke bare komme med kritikk av regjeringens politikk. Men først må det prøve å reparere det som virker som et parti i full forvitring, og lande spagaten mellom klima og industri. Det krever en sterk ledelse.

Skal man gi sin stemme til et parti, må man skjønne hva det står for. Det er det mange som ikke lenger gjør med Ap.