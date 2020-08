– Du skal ikke ha kniv fra Ikea!

KOMMENTAR: Når gryter og kjørler er på plass i kjøkkenskapene i studentboligen, mangler bare den skarpeste kniven i skuffen. Fersk student vet at far hater dårlige kniver.

Studenter trenger også gode kniver. Foto: Tommy Ellingsen

– Husk at hjemmelaget pizza er billigere og bedre enn Grandiosa, da. Ikke er det vanskelig å lage heller!

Så smeller bildøra igjen.

En stolt og nostalgisk far (51) har sendt en siste formaning til sin eldste sønn (20). Instruksen helt på tampen handler selvsagt om mat. Det praktiske er allerede på plass.

I en bygård i Bergen har far de siste to dager skiftet ut gamle lyspærer og skrudd sammen nytt garderobeskap.

Røykvarslere har fått nye batterier, knirkete skapdører en oppstramming.

I et kaos av esker og sekker har nevenyttig far og lærevillig sønn samarbeidet godt.

Ledninger har blitt stiftet pent langs listene. Oppvaskmaskinen er nøyaktig justert for å unngå konflikt med sokkelen.

Far synes ikke det var så lenge siden han selv slo rot i byen mellom de sju fjell. Men hei, det var visst 30 år siden!

Festene i Lyder Sagens gate

Men han husker og mimrer om tiden med liten hybel og trangt budsjett. Mellom slagene tar han sønnen med seg til gamle trakter. Peker på institusjonene Café Opera og Dickens – som ikke lenger heter Dickens.

Han forteller om vorspielene i Lyder Sagens gate og om svette netter på klubbene Maxime og Villa Amorini. Tro om de ennå fins?

Bergen er mer enn Hansa-øl og Hulen. Foto: Kristian Jacobsen

Så henter han seg inn.

– Husk at russetiden er forbi, sønn, formaner far.

Han kaster blikket mot Fløien og vidden. Legger merke til en truende sky.

– Har du husket å pakke med deg turklær? Hva med støvler?

Lokalt, billig øl

På nærmeste Kiwi legger han merke til unge studenter med fjongt importbrygg i handlekurvene. Han kjøper den billigste Hansa-pilsen til kveldskosen. Sånn gjør studenter i Bergen, sier far, og doserer om hvor mye man kan spare på å velge rimelige dagligvarer. Øl er intet unntak for denne regelen.

Mens ølen nytes, jamrer han seg litt over at sønnens nye bopel mangler utsikt. Ikke et eneste fjell er å se.

Far har glemt at unge menn slett ikke bryr seg om utsikt. Glemt at de er mer opptatt av nærhet til pub og butikk, til treningssenter og forelesningssal.

Kniven i skuffa

– Jeg kjøper meg bare en billig brødkniv på Ikea, sier sønn.

På dag to er gryter og kjørler ryddet på plass i skap som ikke lenger knirker. Bare den skarpeste kniven i skuffen mangler. Sønn vet at far hater dårlige kniver.

– Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far.

Han har glemt at unge menn slett ikke bryr seg om kjøkkenredskaper. Glemt at de er mest opptatt av god nettilgang og fadderfester.

Far kjøper kniv.

Og han fyller handleposene med slikt som nyslåtte studenter ikke visste at de trengte. Små plastposer til frysing av brødskiver og middagsrester. Aluminiumsfolie. Sukker, tørrgjær og mel. Kanel og pepper. Oppvaskmiddel og Jif. Matpapir og pulverkaffe.

– Matpakke og termos. Mye å spare på det, sier far.

Billig dopapir

Han doserer litt igjen. Om rimelig mat og smarte sparetriks. Gir noen råd om hvilke billigprodukter man absolutt bør styre unna. Plastfolie, for eksempel. Den rimelige varianten er elendig.

– Og før eller siden vil du erfare at billig dopapir har sin pris, sier far.

Kjøpt smart, velg billig når du kan. Foto: Kristian Jacobsen

Når han legger seg den andre kvelden, og tilfreds registrerer at lampene henger rett, har Bergens-mørket allerede lokket studenten ut av det nye redet. Natten er full av gamle kompiser og nye forventninger.

Har de hørt om Garage, tenker far. Hva med Hulen og Det akademiske kvarter? Går studenter fortsatt dit? Husker de å holde avstand?

– Finn deg nye venner, sier han neste formiddag.

Det er ikke noe galt med de gamle, forsikrer far. Men likevel lurt å utvide horisonten, få nye impulser. Studietiden er til for det.

Han husker godt at de aller beste festene var de han hadde sammen med kompiser fra hjembygda da han var student. Men nevner ikke det. For studietiden er mer enn fest og moro.

Korte dusjer

Han merker seg at studenten hyppig vasker over kjøkkenbenken og raskt setter brukte kopper i oppvaskmaskinen som ikke lenger kommer i konflikt med sokkelen. Sengen er oppredd på et blunk.

Er det militærtiden, tenker far?

Romkameraten ankommer. Også han med stappfulle esker og sekker. Nå er de to unge menn slukker lyset. To kompiser som diskuterer hvor mange minutter en varm dusj behøver å vare.

Far hadde glemt at unge menn faktisk har fått meg seg ganske mye av det som har blitt sagt av oppdragende ord gjennom to tiår i barndomshjemmet.

Han er på vei ut dørene nå. Det eneste han uroer seg for, er korona. En bekymring ingen far kunne forberede seg på.

– Husk Antibac, studenter!