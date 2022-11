De gamle er eldst

KOMMENTAR: Bråket i Sandnes Arbeiderparti er en dårlig start på valgkampen og et signal om at de som nå gir seg, fortsatt vil ha et ord med i laget.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er forståelig at ordførerkandidat og listetopp Arne B. Espedal forsøker å tone ned betydningen av det dramatiske nominasjonsmøtet i Sandnes Arbeiderparti sist uke. Men når fem styremedlemmer i partilaget har trukket seg, sier det seg selv at det som skjedde var kontroversielt.

Annelin Tangen Mjølne og ordfører Stanley Wirak trekker seg fra politikken etter kommunevalget i september 2023, men møtet viste tydelig at begge, og flere andre, ønsker å påvirke hvem som blir valgt inn for å ta over. For da en alternativ liste ble lagt fram under møtet, presiserte Mjølne at den hadde støtte fra blant andre Wirak.

Snål liste

Både Espedal og andrekandidat Siri Tansø stilte seg bak den alternative lista. Mens nominasjonskomiteen hadde seks kumulerte kandidater (som sikrer dem plass) og resten i alfabetisk rekkefølge, har den alternative lista som ble vedtatt tre kumulerte og prioritert rekkefølge på den øverste halvdelen av lista.

Det kan unektelig virke snålt å prioritere kandidater til et valg ut fra hva de heter til etternavn. Derfor kan jeg skjønne at det ble gjort noe med akkurat det. Men framgangsmåten, der nominasjonskomiteen rett og slett ble satt i forlegenhet gjennom et «kupp» under selve møtet, er brutal.

Toppene og resten

Grasrota i partilaget anerkjenner at de tre toppene Wirak, Tangen Mjølne og Espedal, har vært helt sentrale i å skaffe partiet gjennomslag og popularitet. Men det er tydeligvis mange som mener at organisasjonen også er for topptung. At det er for lite spillerom for andre enn de som er på toppen.

Ragnvald Erga, som trakk seg som styreleder for Sandnes Ap etter bråket på nominasjonsmøtet, sier at han er skuffet over at Tansø og Espedal støttet den alternative lista, all den tid de har tatt til orde for å bygge lag gjennom å inkludere bedre. Det er lett å forstå den frustrasjonen.

Vanskelig utgangspunkt

Hovedmotstander Høyre kan på sin side sitte helt rolig og se på sjauen hos rivalen. Jo mer tid Ap bruker på interne oppgjør, desto mindre tid får partiet til å bygge opp en valgkampmaskin.

Dersom det ikke skjer et politisk under, skal Ap i Sandnes drive valgkamp i en situasjon der partiet på landsbasis sliter med å holde seg over 20 prosent. Det samme problemet har Senterpartiet, som er del av dagens flertall i Sandnes sammen med Fremskrittspartiet.

Sår må gro

Samarbeidet med Frp, og det tette og tillitsfulle forholdet mellom Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli fra Frp, er omstridt i deler av Ap. For Frp er ikke en «normal» hovedpartner for et sosialdemokratisk parti. I rikspolitikken er de som hund og katt.

Arne B. Espedal må nok snarest sørge for at sårene etter nominasjonsbråket kan begynne å gro. For som hans partifeller i Stavanger kan skrive under på, er intern uro noe som vil suge energi ut av organisasjonen, slik det gjorde i en periode i Stavanger for drøyt 10 år siden.