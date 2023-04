Tenk om det var Nav

KOMMENTAR: Hadde de 50 fra Stortinget som har fått for mye utbetalt vært Nav-klienter, ville reaksjonen vært en helt annen. Så ærlige bør vi være.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bruker det sterkeste uttrykket i sitt utstudert trauste vokabular, «sterkt kritikkverdig», om deler av Stortingets håndtering av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter.

Særlig ordningen med etterlønn, der avgåtte stortingsrepresentanter kan beholde full lønn i inntil tre måneder etter avgang og inntil 66 prosent av lønn i opptil et år, har det blitt avdekket mye rot med.

Det er verdt å merke seg at Riksrevisjonen derimot IKKE har avdekket ulovlig bruk av pendlerboliger. Verken Hadia Tajik (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) eller tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har med andre ord brutt regelverket, selv om de alle tre gikk av eller ble presset til det nettopp på grunn av boligsaker.

Dette viser jo selvsagt også at det noen ganger er forskjell på formelle regler og vurderinger av mer «moralsk» karakter. Ropstads gamle gutterom ble jo brukt som adresse nettopp for å kunne få pendlerbolig, og uansett om det formelt sett var anledning til å gjøre det slik, skjønner de fleste at det umulig kunne være meningen med ordningen.

Sju stortingsrepresentanter har fått utbetalt mer enn 100.000 kroner for mye i etterlønn, mens 14 har fått mer enn 50.000 kroner mer utbetalt enn de hadde krav på.

La det ikke være tvil: Dersom disse personene hadde vært i Nav-systemet, ville mange av dem ha blitt politianmeldt. Misbruk av trygdeytelser slås ned på med jernhånd i Norge. For å snyte med trygda er et angrep på velferdsstaten.

Men her sier riksrevisoren noe som mange Nav-klienter vil kunne nikke gjenkjennende til: Det regelverket stortingsrepresentantene har hatt å forholde seg til, har vært og er fortsatt veldig komplisert. Det er ikke så enkelt å finne ut av. Ikke engang Stortingets administrasjon har hatt oversikt og kontroll. «Reglene har vært uklare», som riksrevisjonen så blomstrende sier det.

Ja, nettopp. Som om reglene for de ulike trygdeytelsene er særlig mye enklere å forstå.

Misforstå meg rett: Jeg tar ikke til orde for noen heksejakt på nåværende eller tidligere representanter som har fått mer enn de hadde krav på. Jeg forventer at de tilbakebetaler det de eventuelt har fått for mye. Og i de groveste tilfellene, om de eksisterer, finnes det jo andre virkemidler, som noen tidligere representanter har fått erfare.

Det jeg derimot tar til orde for, er å for all del unngå at disse sakene i Stortinget behandles annerledes enn saker som angår «folk flest». For Schjøtt-Pedersen tar ikke for hardt i når han sier at det økonomiske rotet på Stortinget har skapt en tillitskrise mellom folkevalgte og velgere.

Det går aldri en uke mellom hver gang jeg leser i et eller annet kommentarfelt noe sånt som « alle vet jo at politikerne karrer til seg og svindler og bedrar», som er en typisk sleivete kommentarfelt-karikatur, men som har sitt opphav i slike saker som disse. Ingen røyk uten ild.

Det er selvsagt av aller største betydning at stortingsrepresentanter, de som vedtar lovene og reglene her i landet, er uhyre nøyaktige i sin omgang med fellesskapets penger.

Representantene skal ha gode ordninger, de skal fritt kunne reise og overnatte for å gjøre jobben sin, de skal ha krav på pendlerbolig hvis de trenger det, og de skal ha en viss etterlønnsordning. Dette er viktig for at alle slags folk, fra hele landet, skal kunne stille til valg. Det er viktig for demokratiet.

Men. Ordningene. Må. Ikke. Misbrukes.

Aldri.

Og da må reglene være begripelige. Der er det nok en jobb å gjøre. For Stortingets presidentskap. For Stortingets direktør. Og for Nav.