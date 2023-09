I blant har eg ei kjensle av at det er ein historisk lærdom me har gløymt.

Ein demonstrasjon i Berlin

GJESTEKOMMENTAR: Det liberale demo­kratiet har fiendar.

Frå AfD-demon­strasjonen i Berlin som Øyvind Strømmen obser­verte og skriv om her.

Øyvind Strømmen Forfattar og journalist

«Kor er den verkelege fridomen?» vart det spurt frå scena på Washingtonplatz, like framfor Berlin sin hovudjernbanestasjon. «Kor kan me ytra våre meiningar fritt? Kor er livet fritt frå tyranni?»

Det var 27. mai 2018, og rundt fem tusen demonstrantar hadde funne vegen til ein demonstrasjon det høgreradikale partiet Alternative für Deutschland (AfD) hadde reklamert for i månadsvis. Ifølgje dei var det ein demonstrasjon for Tysklands framtid. Mannen på scena rosa dei frammøtte for å stå opp mot «haldnings­diktaturet». «Motstand, motstand, motstand!» ropte folkemengda.

Eg var midt i denne folkemengda, og fekk mest av alt ei kjensle av å vera på ein slags festival for misnøye. Eg såg plakatar om at islam ikkje høyrer til i Europa, og andre som framstilte Angela Merkel som ein diktator som burde arresterast.

«Folkeforrædarar»

«Merkel muss weg!» ropte folkemengda mellom to taler frå scena. «Merkel må bort!» Sjølv kjende eg på eit ubehag, og eg trekte meg ut i utkanten av folkemengda, der eg fekk auge på tv-kameraa: AfD sin «stordemonstrasjon» fekk betydeleg mediemerksemd.

Der fekk eg også stukke ein litt underleg løpeseddel i hendene. Den viste seg å vera frå ei av mange grupper innanfor den såkalla Reichsbürger-rørsla. Det er eit mangslunge miljø, men det dei har til felles er at dei ser på den tyske føderalstaten som illegitim, og gjerne som ei slags okkupasjonsmakt. Det er også eit miljø der konspirasjonsteoriane florerer, blant dei nokre antisemittiske.

Ikkje langt unna såg eg nokon veiva med eit gigantisk israelsk flagg. Det verka paradoksalt. Ei stund stod eg også ved sidan av ein mann med kipa, hovudplagget jødiske gutar og menn gjerne bruker i samband med bøn. Han fortalde ein annan sidemann at han slett ikkje var jødisk, men faktisk polsk, og at han fyrst og fremst var på demonstrasjonen fordi han håpte på noko tilsvarande i Tyskland som i Ungarn. Det han sikta til var Viktor Orbán sitt sjølverklærte illiberale demokrati.

«Folkeforrædarar!» svarte folkemengda på ei utsegn frå scena. «Folkeforrædarar!» ropte dei. Taktfast. Om og om igjen.

«Veltemperert gru»

Sidan har eg fleire gongar koma til å tenkja på den dagen i Berlin. På den misnøya som låg i lufta, tjukk som graut, og som nok handla om langt meir enn berre innvandring. På ropa om forræderi.

Björn Höcke.

Då namna på ulike regionale AfD-leiarar vart nemnde frå scena i Berlin, var det ingen som vart applaudert så mykje som Björn Höcke, som i tillegg til å stå sentralt i partiet si Thüringen-avdelinga, også stod sentralt i den såkalla «der Flügel», fløya, den mest radikale delen av partiet. I 2020 konkluderte tysk tryggingsteneste – Verfassungsschutz – med at denne fløya rett og slett er høgreekstrem og aktivt arbeider for å undergrava det tyske demokratiske systemet.

«Det er ikkje noko nytt», skreiv Der Spiegel-journalisten Stefan Kuzmany: «Alle som har høyrd ein tale av Björn Höcke, vil ha vore klår over det.» I ei samtalebok frå september 2018 tek Höcke til orde for å fjerna dei han kallar «kulturframande» frå Tyskland. Han seier at det trengst eit stort «remigrasjonsprosjekt» som vil medføra «alvorlege moralske spenningar», der «veltemperert gru» neppe vil vera å unngå.

Nye leiarar i Tyskland i dag, men i AfD-demonstrasjonar er dei nye òg «statsfiendar».

I kjølvatnet av tryggings­tenesta sin konklusjon vart «der Flügel» offisielt oppløyst. Men som Hans-Thomas Tillschneider – ein annan sentral aktør i nett­verket – fortalde den norske journalisten og historikaren Astrid Sverresdotter Dypvik like i forkant: «Me er eit straumdrag. Me har ikkje noka medlemsliste. Den som kjenner seg som ein del av gruppa vår, er det.»

Den som trur at dette straumdraget er vekke, tek feil. Det er stadig ein del av partiet. Om noko har det styrka seg. I eit intervju med Bild am Sontag i juni sa Jörg Meuthen – ein europarlamentarikar som forlét AfD i januar 2022 – at partiet i dag er «eit ytre høgre-parti med Völkisch-nasjonalistiske posisjonar». Meuthen meinte dessutan at partiet no var i hendene på éin mann. «Og det er Björn Höcke.»

AfD får i dag støtte frå éin av fem tyskarar i meiningsmålingar, og frå ein endå større del av veljarane i det tidlegare Aust-Tyskland.

Det liberale demokratiet har fiendar

Bakteppet er samansett. Misnøye er igjen ein viktig del av historia. Misnøye med inflasjon, misnøye med kostnadene ved det grøne skiftet. Misnøye med tysk støtte til Ukraina. Etterdønningar av misnøya etter korona­ned­stengingane.

Som Karsten Aase-Nilsen peikte på i ein større artikkel i Klassekampen i midten av august, er «oppgitthet over de etablerte partiene» også ein drivar bak den aukande AfD-oppslutninga. Faktisk seier heile 67 prosent av partiet sine potensielle veljarar at dei vil røysta på dei primært grunna frustrasjon over dei andre partia.

Ein del av misnøya er ikkje grunnlaus. Ein del av frustrasjonen er ikkje utan grunn. Men her er kjernen: Det liberale demokratiet har faktisk fiendar. Og desse fiendane er sjølvsagt snare med å utnytte misnøye.

I blant har eg ei kjensle av at det er ein historisk lærdom me har gløymt.