Hurra for grunnrenta!

KOMMENTAR: Skatt på grunnrente er logisk, rettferdig og på alle måter fornuftig. Bare se på oljå.

Lakseoppdrett ved Bastli i Jøsenfjorden i Hjelmeland kommune.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Det er umulig å få en person til å endre mening dersom vedkommendes økonomi er avhengig av at han eller hun ikke skjønner hva du sier. Omtrent sånn går det an å tenke når man betrakter de nesten hysteriske reaksjonene på at regjeringen vil innføre grunn­rente­beskat­ning på havbruk, landbasert vindkraft og vannkraftverk.

Lakselobbyen er, sammen med petroleumsnæringens spinndoktorer, den mektigste pressgruppen i landet. Langs hele kysten opptrer lokalpolitikere som frontfigurer for en bransje som med statens hjelp (for eksempel billige eller gratis konsesjoner) har skapt arbeidsplasser og velstand i samfunn som for noen tiår siden var truet av fraflytting og stillstand. Og som har skapt noen av de største privatformuene i landet.

Ugrei motvilje

Den største oppdretteren av dem alle, Mowi-eier John Fredriksen, har for lengst flyttet til Kypros for å unngå å betale person­skatt til Norge. De seks største aktørene i norsk havbruk har om lag 60 prosent av volumet av fisk. Og opp mot halvparten av profitten forsvinner ut av landet.

Noe av den samme ugreie motviljen mot å dele ser vi i kommuner og regioner der vindparker har gjort et knippe grunneiere og investorer velstående, og vi ser det i søkkrike vann­kraft­kommuner som protesterer vilt mot å bli tvunget til å dele mer med seg.

Hva er grunnrente?

Grunnrente er betegnelsen på den ekstraprofitten en næring kan oppnå ved å få tilgang til fellesressurser. En elv som gir kraft det koster noen titalls øre per kilowatt å produsere, men der kraften nå kan selges i Europa for mangfoldige ganger mer. Et naturområde som raseres for å bygge vindturbiner. Eller en fjord som beslaglegges med merder der laksen vokser. Og som forurenses av avfallet fra fisken. Og der villaksen beites ned av lus.

Å beskatte en slik superprofitt er logisk. Fordi samfunnet som har gitt næringsdrivende rett til å utnytte felles ressurser, skal ha noe tilbake for dette offeret.

Og det er rettferdig fordi grunnrenta bare beskattes når fortjenesten er høy.

Folkevalgte lobbyister

Når motstanden mot grunn­rente­beskat­ning har vært så massiv at selv LO og deler av Arbeiderpartiet, samt store deler av Senterpartiet, har vært imot, skyldes det ikke minst en kostbar, men helt til nå uhyre vellykket kampanje fra havbruksnæringen.

Et lobbyregister, som et flertall av partiene dessverre har stemt nei til å innføre, ville kunnet bidra til å kaste lys over påvirkningsarbeidet som har pågått mot Stortinget. Men langs kysten og langt inn på Løvebakken myldrer det formelig av folkevalgte som helt utilslørt opptrer som politiske representanter for opp­dretts­næringen.

Jeg skal straks ile til med en forsikring om at jeg er klar over at det har vært samme historien med oljebransjen, særlig her på våre kanter av landet. Og tenk også på de mange lokalpolitikerne som med søkke og snøre har svelget røverhistoriene til ymse datasenter-investorer.

Mer til kommunene

Økonomijournalisten Jon Hustad skriver i siste nummer av ukeavisa Dag og Tid at grunnrenteskatt også – og helt i strid med dommedagsmeldingene som har kommet fra havbruksmilliardærene og deres folkevalgte fotsoldater – vil gi næringen mer penger til å investere, ikke mindre.

Den mekanismen som gjør dette mulig, er velkjent for alle som jobber i petroleumssektoren. Oljeskatten i Norge er normalt på 78 prosent, fordi næringen betaler skatt på grunnrente på toppen av den ordinære selskapsskatten.

Men, og her kommer poenget: Selskapene kan også trekke fra 78 prosent av utgiftene sine på skatten. Vi, samfunnet, tar en stor del av regningen for bransjen. Men de vellykkede prosjektene tar vi også en stor del av overskuddet fra. På den måten blir selskapene lønnsomme og staten rik.

Akkurat den samme mekanismen vil slå inn for havbruk. Ettersom staten tar mer av regningen for investeringer, får selskapene mer, ikke mindre, til å investere for. Likevel står den ene etter den andre fram og roper om flytting til Sveits og slokte lys. Forstå det den som kan.

Vannkraftselskapene, som Lyse, er det lettere å forstå at reagerer. For de får en ny avgift på 23 prosent på strøm som selges for mer enn 70 øre per kilowattime. Og den avgiften kan selskapene ikke trekke fra på investeringer.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse reagerte da også raskt på regjeringens skatteforslag og sa allerede samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram, at han nå mener at den planlagte milliardinvesteringen i opprusting av Røldal–Suldal må skrinlegges.

Lex Lyse

Hvis det stemmer, bør Stortinget se på forslaget og justere det. For det virker innlysende at det er i samfunnets interesse å utnytte allerede utbygde vassdrag best mulig. I Rogaland finnes det nesten ikke uberørte vassdrag igjen. Og vannkraft er, som Jon Hustad skriver, en investering for evigheten. Så lenge det regner og snør, vil norske vannkraftverk kunne levere energi i tusener av år.

Stortinget bør også tenke gjennom om eierkommunene til Lyse og andre offentlig eide kraftprodusenter skal kompenseres for at mer av profitten forsvinner ut av kommunekassene og inn i statskassen. Hvis målet bare er å trekke inn penger slik at eierkommunene ikke skal fristes til å bruke dem, er det like greit å si det.

Stortinget bør stemme et rungende ja til grunnrenteskatt på havbruk og vind­industri, og jenke til regelverket slik at vann­kraft­produsentene også kan investere i oppgraderinger.