Politikkens gjøkunger

GJESTEKOMMENTAR: I realiteten bor de helt andre steder i landet enn fylkene de stiller de stiller til valg i. Posisjonene betyr mer enn avstanden til velgerne.

Hadia Tajik (her med mannen Kristian Skard) bor etter alt sigende i Oslo, men har bostedsadresse i Sandnes og er på topp for Ap i Rogaland. Foto: Carina Johansen / NTB

Trond Birkedal Skribent

Carl I. Hagen er nominert som førstekandidat på Oppland Frp’s liste til kommende stortingsvalg. Det skulle ikke mer til enn noen timer med parkettlegging i konas arvede fritidsbolig på Lesja før han ble kvalifisert til å representere Opplands innbyggere på Stortinget.

Politiske gjøkunger kan være et passende navn på politikere som av forskjellige årsaker stiller til valg fra fylker hvor de ikke bor eller har noen spesiell tilknytning. Det kan være en partileder i et lite parti som har små sjanser for å bli valgt inn på Stortinget fra det fylket vedkommende bor i. Men partiet mener vedkommende er så viktig at de lager plass i andre fylker.

Carl I. Hagen ønsker å bli valgt inn for Oppland, men bor i Oslo. Foto: Berit Roald

Hvem representerer politikerne?

På Stortinget er de valgt inn både fra et fylke og et parti. Stortingsrepresentantene oppleves nok først og fremst som partirepresentanter fremfor representanter for et fylke, men i en del saker, typisk lokaliseringssaker, har det en del å si hvor vedkommende representant hører hjemme.

Ett eksempel er statens fornybarfond, Nysnø. Fondet ble opprettet av H/FrP-regjeringen og har et mål om å ha en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner i løpet av noen år. Da fondet skulle opprettes, var det strid om hvor hovedkontoret skulle plasseres.

Rogalands stortingsrepresentanter var særdeles aktive i å påvirke regjeringen, og spesielt Høyres Tina Bru og Venstres Iselin Nybø var ivrige. I og med at saken i utgangspunktet var Venstres, og regjeringen var avhengig av støtte fra partiet, ble det lagt stor vekt på hva Venstre mente. Og i Venstre lyttet man til Rogalands Iselin Nybø, og fondet ble plassert her. Saken er et godt eksempel på hvor mye det kan bety at rett person representerer et fylke.

Partiledere på vandring

Noen av oss husker at daværende partileder i KrF, Dagfinn Høybråten fra Nesodden i Akershus, plutselig ble listetopp for KrF i Rogaland i 2009, til store protester fra Rogaland KrF’s største lokallag, Karmøy. Det kom krav om at han måtte flytte til Rogaland og man var skeptisk til om Rogalands interesser ble ivaretatt.

Knut Arild Hareide representerte Akershus på Stortinget fra 2009 til 2013, men etter han ble partileder og var avhengig av å bli valgt inn på Stortinget, ble det laget plass til han på Hordaland KrF’s liste. Dette til tross for at han flyttet fra Hordaland i 1997.

I Venstre er nestleder Abid Raja stortingsrepresentant for Akershus (nå Viken) til tross for at han har bodd i Oslo hele sitt liv. Og det finnes utallige eksempler på ledende politikere som stiller fra de fylkene de har sikrest mandat. Tilknytningen til fylket er svak eller ikke-eksisterende, og fylkeslagene frykter at de blir stående uten særlig innflytelse, spesielt siden politikere i partiledelsen ofte skal representere hele landet.

Hvem representerer Rogaland?

Slik det ser ut nå, blir det ikke noen kamp om førsteplassen på noen av de partiene som ennå ikke har nominert stortingskandidater i Rogaland, så jeg tar utgangspunkt i de som er foreslått av en nominasjonskomité.

Den eneste av førstekandidatene som åpenbart ikke bor i Rogaland, og som heller ikke legger skjul på det, er Frp’s Ketil Solvik-Olsen. Han er etablert på Østlandet med familie og har bodd der noen tiår allerede.

I min kronikk om hvem som bestemmer hvem som skal på Stortinget, som sto på trykk i Aftenbladet 5. september, kom jeg i skade for å skrive at Ap’s førstekandidat, Hadia Tajik, bor i Oslo. Hun protesterte på dette, og i og med at hun er folkeregistrert i Sandnes, ble kronikken endret. Hun sa til Aftenbladet at hun ikke bodde mindre i Rogaland enn andre stortingspolitikere.

Jeg hadde fått med meg at hun er gravid, skal gifte seg med Kristian Skard og at de sammen har kjøpt bolig til 10 millioner kroner i bydel Gamle Oslo. Og konkluderte altså feilaktig med at hun bor i Oslo.

En gjennomgang av hennes reiseregninger fra 1. januar i fjor til 1. august i år viser at hun har tilbragt til sammen to netter i leiligheten sin på Lura uten at hun har deltatt på politiske arrangementer, såkalte pendlerreiser. Stortingspolitikere uten mindreårige barn har rett på én pendlerreise i uken. Tajik har altså benyttet seg av dette to netter på drøyt 75 uker. Begge var i 2019.

Selv om hun er folkeregistrert i Sandnes kommune, tyder den sparsommelige bruken av leiligheten på at hun i realiteten ikke bor i fylket. Det kan være hun har overnattet «hjemme» oftere enn dette, men da har hun i tilfelle betalt reisen av egen lomme når hun egentlig kunne fått det betalt av Stortinget.

Det er ingen av de andre toppkandidatene som har tilsvarende svak tilknytning til fylket, de andre bor her med sin familie eller har jobber her.

Gjørr det någe?

Vi har sett mange tilfeller hvor en stortingsrepresentants tilhørighet har realpolitisk betydning. Om man ikke bor i fylket man representerer, kan det være man blir ekstra ivrig på å tale det fylkets sak for å gjøre seg «fortjent» til plassen.

Det trenger altså ikke å ha betydning for fylket at Solvik-Olsen ikke bor her – og at Tajik i praksis kun er innom på besøk. Men det kan virke demotiverende på lokale politikere som jobber og står på og har et mål om å representere fylket sitt at det feier inn folk fra utsiden, i praksis Oslo, og får en sikker plass. I tillegg gjør det noe med perspektivene dine når du tilbringer mesteparten av tiden i Oslo.

Flere i Oppland Frp har uttalt at de ikke ønsker å drive valgkamp for Carl I. Hagen, og det er også enkelte i Rogaland Ap som uttrykker intern misnøye med at de må «ta en for laget» og nominere Tajik.

Avstanden til velgerne viser seg ofte å være underordnet muligheten til å få en posisjon.