Betyr det noe om Trump er skyldig, eller ikke?

KOMMENTAR: Det skal mye til for at den avgåtte presidenten blir felt i riksrettssaken som pågår denne uken. Republikanske folkevalgte frykter Donald Trumps makt, og trenger velgerne hans.

Overvåkingskamera i Kongressen viser stormingen av den amerikanske nasjonalforsamlingen 6. januar. Sammen med Trump-tilhengernes egne opptak legges overvåkingsbildene fram som bevis i riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Senate Television/NTB

Onsdag kom riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump i gang for alvor i Washington. Etter at mandag og tirsdag for det meste gikk med til formaliteter, ble onsdag dagen da påtalegruppen til Demokratene la fram sine beviser. De består i stor grad av videoer fra overvåkingskameraer, politiopptak, Trump-tilhengernes egne filmer tatt opp med mobiltelefoner, samt meldinger på sosiale medier. Noen av meldingene er ytringer Donald Trump selv har lagt ut på minibloggtjenesten Twitter.

Det var sterke, høydramatiske bilder og meldinger som ble vist. Og det har vel knapt skjedd før, at lovbrytere har produsert så mye bevismateriale og selv lagt det fram for allmennheten?

Er det Trumps feil?

Påtalegruppens mål er å bevise og i det minste sannsynliggjøre at Donald Trump oppildnet til den fatale stormingen av Kongressen 6. januar. De prosederer altså på at det er Donald Trumps feil, når folk tar ham på ordet.

I utgangspunktet er riksrettssaken mot den avgåtte presidenten avgjort før den er kommet i gang. Demokratene må få 17 republikanere over på sin side for å felle Donald Trump, noe det ikke er ventet at skal skje.

Samtidig er det tydelig at påtalegruppen jobber med å appellere til republikanerne i Senatet, ved for eksempel å rette søkelyset mot hvor nær Trump-tilhengerne kom visepresident Mike Pence, som på det tidspunktet var forrådt av presidenten, og som den rasende mobben ifølge sine egne ord var ute etter å ta livet av. Underforstått: Trump kan falle hvilken som helst republikaner i ryggen, for å redde sitt eget skinn.

Det ble onsdag vist til at mange livredde republikanere, uten resultat ringte Det hvite hus 6. januar, for å få Donald Trump til å stoppe stormingen av nasjonalforsamlingen.

Hvis de mener at han ikke er ansvarlig, hvorfor ba de ham stoppe galskapen?

Etter mitt vett, fordi dette er politikk. Det betyr lite hvorvidt Trump er skyldig, og mer at politikere trenger velgere.

På grunn av sin solide velgerbase, har den avgåtte presidenten fortsatt et solid grep om Det republikanske partiet. Å legge seg ut med Trump for republikanske representanter og senatorer, kan være å grave sin egen politiske grav. Dersom de mener at de behøver å ha Trump-tilhengerne i ryggen ved neste års mellomvalg, vil de utsette seg selv for en stor politisk risiko hvis de stemmer imot den avgåtte presidenten.

Slik preger frykten et fraksjonert republikansk parti.

Utskrift av politikommunikasjon. 10–33 betyr at en betjent må ha hjelp, for eksempel hentes av ambulanse. Foto: Senate Television/NTB

Melding fra Donald Trump mens stormingen av den amerikanske nasjonalforsamlingen gikk mot slutten. Foto: Senate Television/NTB

En desperat president

Onsdag kveld og natt til torsdag, norsk tid, trakk påtalegruppen linjene mellom flere punkter som til sammen ledet fram til stormingen av Kongressen. Materialet består av meldinger på høyreorienterte sosiale medier, twittermeldinger fra Donald Trump og selve planleggingen av demonstrasjonen 6. januar.

Demokratenes påtalegruppe har nå brukt 8 av sine 16 timer. Trump-forsvarerne har også 16 timer til rådighet, før saken går til spørsmålsrunde, eventuell debatt og avstemning.

Trump-forsvarerne vil antakelig prosedere på at den avgåtte presidenten ikke gjorde annet enn å holde et folkemøte, uten noen intensjoner om at det skulle utarte til vold, hærverk og sju personers død, og at opprørernes handlinger ikke kan knyttes til klienten deres. I sin innledende prosedyre tirsdag, la de vekt på at også presidenter har ytringsfrihet.

Påtalegruppen tegnet et bilde onsdag av en desperat president preget av raseri og fornektelse, og som et siste våpen sendte ut en rasende mobb for å hindre verifiseringen av et valg han tapte. Videoer og meldinger fra Donald Trump som ble vist onsdag, sender tankene til mafiafilmer og en stemning verden knapt har sett maken til, siden de siste dagene i en viss bunker i Berlin.

Lederen for påtalegruppen, representant Jamie Raskin, oppsummerer det slik: - Trump sa til dem at de måtte kjempe som faen, og de ga oss et helvete.