Nå er det jeg som gnåler om frisk luft

KOMMENTAR: Rosa kinn, sol i fjeset, antikvariske lengeløpere og god nabodrøs. Aldri har en godværsperiode vært mer etterlengtet.

Skøyteis og vintersol. akkurat det vi trengte nå. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De første kveldene vi tok flokken vår med på isen, beholdt jeg skoene på. Den tredje dagen fant jeg fram de gamle kunstløpsskøytene og tok noen forsiktige fraspark med skjelvende knær. Vi snakker ikke piruetter, bare kontrollert skøyting fram og tilbake.

To-tre uker senere har jeg vært på isen flere ganger på dagtid – uten ungene. Det er ikke det at jeg er så sykt gira på piruetter – eller rundetider for den saks skyld. Men jeg er sykt gira på sosial kontakt – og sjefen har sagt at det viktig å komme seg ut.

Isak Tegle Kjosavik (5) og mor Linn Tegle. Folk i alle aldre har nyttet godværsdagene og kuldeperioden. Foto: Jarle Aasland

På isen har jeg møtt halve bydelen: hjemmekontorister med behov for luft, lys og mosjon, pensjonister som har rotet fram alskens antikvarisk skøyteutstyr og småbarnsfedre med uforløste hockeydrømmer.

Nesten alle har vært på isen.

– Fina vere’ og harrligt med sol

Vi har ikke akkurat løst verdensproblemer i disse lunsjpausene med skøyter på beina, det har gått mest i «Fina vere’», «Harrligt med sol» og «Så flott kommunen har lagt det te’».

I seig kåne-fart har jeg tilbakelagt et par tusen meter før jeg har tuslet tilbake til PC-en litt lettere til sinns, litt rødere i kinna.

I oppveksten kunne jeg bli mektig irritert når de voksnes løsning på mine problemer var: «Ta deg en luftetur!».

Nå er jeg selv en av dem som gnåler om frisk luft.

Helsa er utfordret

Mangel på dagslys kan gjøre oss slappe, trøtte og deprimerte. Når vintermørket toppes med korona og lite sosial omgang, er det slett ikke rart at mange kjenner på tungsinn. Ferske undersøkelser viser at den fysiske og psykiske helsa vår er utfordret under pandemien.

Takk til værgudene og kommunen

Timingen på vinterværet kunne altså ikke vært bedre. Forskning viser at naturopplevelser og dagslys kan dempe stress og bekymringer og få oss i bedre humør. Gregory Bratman ved Stanford University i California har funnet at selv korte turer i naturen forandrer hjernen og har en målbar og positiv effekt på negative tanker. Bare det å se natur kan være nok til at vi føler oss bedre.

Jeg tror ikke skøyteisen og vintersola redder folkehelsa alene, men jeg ser ikke bort fra at de har forhindret noen sykemeldinger de siste ukene.

Timingen var god! Vi trengte vinterlyset nå. Foto: Pål Christensen

Likevel er det grunn til å rope et varsku. I min bydel trakk islagte vatn til seg sliten hjemmekontorister, pensjonister i gamle lengdeløpere og fedre og mødre med rustne hockeyferdigheter. Én gruppe gjorde seg imidlertid lite bemerket i vinterleken: de unge voksne – de under 30 som nå er overrepresentert i en rekke dystre statistikker.

En større andel av dem spiser usunt, er mindre aktive, har gått opp i vekt og oppgir at «det går dårlig». Det er også blant de unge flest er arbeidsledige. Mange i denne gruppen bor alene, samtidig har de mistet tilgangen til forelesninger, studentkroer, konserter og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Og det sosiale livet er sterkt begrenset. Ingen trange, overfylte vorspiel. Ingen klamme, tettpakkede nachspiel.

Pass på de unge!

Snorre Eikeland ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) etterlyser en vurdering av om ungdom bør vaksineres før friske voksne. Dersom vaksinerte får lettelser i tiltakene, kan vi få en situasjon der det er de unge som må leve lengst med koronabegrensninger, sier han til NRK Rogaland.

Koronatiltakene er kjipe for oss alle, men nå er det all grunn til å være ekstra oppmerksomme på helsa til dem under 30.

Mens vi venter på målrettede tiltak fra regjeringen, kan alle gjøre litt – og det trenger ikke være så komplisert.

Det er mye god helse både i en naturopplevelse og et godt måltid - særlig sammen med andre. Og smittesituasjonen nå tilsier at vi fint kan invitere et par gjester - enten til middag eller med på tur.