Ordfører Nordtun lever farlig

GJESTEKOMMENTAR: Den fargerike alliansen som styrer Stavanger, sliter i meningsmålingene. I alle målinger har den mistet flertallet. Det er ikke så rart – hvis man husker hvordan maktskiftet skjedde.

Hva med Ap-ordfører Kari Nessa Nordtuns flertall i Stavanger når velgerne til FNB og Rødt svikter ved neste kommunevalg? Foto: Marie von Krogh

Trond Birkedal Skribent

Jeg er blant dem som synes det er sunt at politiske flertall skifter, og at de samme ikke sitter med makten i årevis. Friske øyne som ikke er bundet av «sånn har vi alltid gjort det», tilfører både byen og demokratiet en vitamininnsprøyting. Etter 24 år med Høyre-ordførere i Stavanger hadde byen godt av et skifte. Problemet er at det skjedde uten et klart mandat fra velgerne.

FNBs «lånte» velgere

Dagens politiske flertall består av Ap, SV, FNB, Rødt, MDG og Sp. Før valget gjorde fire av de seks partiene det klart at de ønsket et maktskifte i Stavanger, mens Sp og FNB holdt kortene tett til brystet og ble oppfattet som at de kunne gå begge veier. 42,2 prosent av velgerne stemte på partier som var klart for Kari Nessa Nordtun som ordfører, noe som utgjør 29 av 67 kommunestyrerepresentanter. FNB med sine seks representanter sikret altså alene nok stemmer for at Nordtun skulle bli ordfører. Med tre fra Sp har de et komfortabelt flertall.

Blant FNBs velgere var det nok en idé om at de kunne gjøre FNB store slik at en Høyre-ordfører måtte gi dem innrømmelser i bompengesaken. Reaksjonene mot FNB etter at de gikk sammen med de røde etter valget, tyder på at denne hypotesen holder. Og jeg mener den ble ytterligere styrket da vi fikk den første lokale meningsmålingen etter valget – der FNB fikk 0,2 prosent oppslutning. Til sammenligning fikk Partiet De Kristne 0,9 prosent oppslutning ved valget i 2019.

Det virker altså ikke å være en udelt begeistring for FNBs politiske prosjekt etter valget. Man skal selvsagt være forsiktig med å legge for mye vekt på målinger tre år før et valg, men det å gå fra 9,2 prosent oppslutning til 0,2 prosent ett år etter valget, er dramatisk.

Sp hadde i 24 år samarbeidet med Høyre, og en del av velgerne, spesielt i det som var Stavanger før kommunesammenslåingen, hadde nok sett for seg at Sp fortsatte i det samarbeidet.

Samarbeider godt – velgerne bryr seg ikke

Sett fra utsiden virker Nordtuns allianse å samarbeide godt. Den fordeler saker å profilere seg på i budsjettsammenheng og har ingen offentlige krangler eller uenigheter. Ordføreren får fortjent skryt for måten hun representerer kommunen på, og hun har håndtert pandemien på en bra måte. Hvorfor ser det da ut til at velgerne ikke vil gi dem fornyet tillit?

Svaret ligger i at velgerne i utgangspunktet ikke så for seg et slikt samarbeid og ikke hungret etter et maktskifte. Nå vil de ha tilbake Høyre-styret de var vant med.

På begge Stavanger-målingene siden valget går Høyre frem. I oktober 2020 fikk Høyre 33,6 prosent og i februar 2021 lå de på 33,9 prosent. På begge målingene er FNBs velgere borte. Dagens posisjon får 31 mandater i kommunestyret og mangler tre på flertall.

Det er usikkert om Høyres økte oppslutning skyldes jobben de gjør i Stavanger-politikken. Her er de nokså anonyme, og de har ikke helt greid å akseptere at de er i opposisjon. Jeg tror mest det er trofaste Høyre-velgere som er ferdig med FNB-opprøret sitt og vil tilbake. Høyres velgere i Stavanger har tradisjonelt sett vært mest opptatt av styring og makt, ikke nødvendigvis de politiske sakene. De er trygghetssøkende vanemennesker som ikke er opptatt av enkeltsaker. I min tid som både deltaker og observatør i Stavanger-politikken, altså fra 1999 og frem til i dag, har jeg fortsatt til gode å forbinde Høyre med en enkeltsak.

Bruk og kast?

Det er altfor tidlig i perioden til å konkludere med hva som skjer ved neste lokalvalg. Mye kan skje frem til da. I februar 2020 hadde vi for eksempel ikke noe forhold til R-tall, kohorter eller rødt nivå på skoler.

Dagens politiske flertall står på leirføtter. Ved sist valg gjorde FNB et oppsiktsvekkende valg som ikke blir gjentatt neste gang. Rødt fikk en kombinasjon av Mímir-effekt og stemmer fra Høyre-folk som bor i Paradis og ikke ville ha utbygging der, de såkalte «champagnekommunistene».

Kristjánsson kommer enten på Stortinget til høsten, eller så finner han seg noe annet å gjøre enn politikk etter denne kommunestyreperioden. Han er for utålmodig til å trives med kommunale møter, drive intrikate forhandlinger om detaljer og skrive forslag til vedtak. Verken Mímir eller Paradis er der for å redde Rødt ved neste valg. Det er ikke sannsynlig at Ap, Sp, SV eller MDG greier å hente inn de stemmene som forsvinner med Rødt og FNB, og konstellasjonen kan da fort bli avhengige av KrF eller Venstre, muligens begge to.

Alt dette vet ordføreren og hennes våpendrager Dag Mossige. Disse to utgjør et skarpt radarpar som sammen styrer byen og ivaretar Ap’s politiske prosjekt. Jeg er forundret over måten flertallspartiene behandler KrF og spesielt Venstre på.

Der Høyre raust har gitt av sine posisjoner for å sørge for at Venstre har bedre representasjon enn de ellers ville hatt, har flertallspartiene lagt an en hard tone og ikke gjort noen synlige forsøk på å trekke Venstre til seg. Et godt eksempel er saken om de kommunale foretakene, hvor flertallet strakte seg langt for å stikke en finger i øyet på Venstre.

Den harde tonen mellom flertall og mindretall i Stavanger-politikken lager en dypere kløft enn det er realpolitisk grunnlag for, og den gjør det enda vanskeligere for Nordtun å breie ut alliansen sin slik at hun får større sjanse til å fortsette som ordfører i neste periode. Med dagens støttespillere er ikke matematikken på hennes side.