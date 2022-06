Da Sp oppdaget helheten

KOMMENTAR: Det er lett å love kutt i bensinavgiftene i opposisjon. Men sannsynligheten for at Sp eller Frp faktisk vil kutte dem, er svært liten.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møter stadig seg selv i døren.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bensin- og dieselprisen i Norge er nest dyrest i verden. I skrivende stund var den på 27 kroner per liter, og analytikere mener at den kan komme opp i over 30 kroner literen i løpet av sommeren.

Regjeringen har likevel kommet fram til at den ikke vil senke drivstoffavgiftene nå. Det kom fram i revidert nasjonalbudsjett, som Ap og Sp ble enige med SV om tidligere denne uken.

«Drivstoffprisene er altfor høye, men det kommer ikke av avgiftene. De er relativt like nå som da Frp satt i regjering. Det er markedsforholdene som presser prisene opp», sa finanspolitisk talsmann Geir Pollestad i Sp i Politisk kvarter på NRK tirsdag.

Les også Budsjettkamp uten vinner

Raste

Frp-leder Sylvi Listhaug raste. Hun sa at Frp nå vil fremme et forslag i Stortinget om å fjerne alle drivstoffavgiftene, noe som ifølge henne vil gi en pumpepris som er 7–8 kroner lavere per liter.

Men tonen var en annen i 2018 da bensinprisen var på 17 kroner literen. Den hadde da aldri vært dyrere. Men det kom heller ingen avgiftskutt fra Frp, som da satt i regjering.

Den gang var det Geir Pollestad i Sp som ikke var imponert. Han mente da at daværende finansminister og Frp-leder Siv Jensen burde være åpen om at Frp i praksis hadde gitt opp sin gamle kampsak om billigere bensin til folk flest.

«Jeg husker flere av utspillene som Frp kom med i opposisjon, og trodde vel aldri at de kunne bli gjennomført. Men at partiet i regjering skulle gå i stikk motsatt retning, det hadde jeg ikke ventet», sa Pollestad.

Les også Nå slipper du moms på elbiler likevel

Høy oljepris

Daværende finansminister og Frp-leder Siv Jensen sa i 2018 at hun hadde sett hvor høye prisene var, men også at «de begrunner dette med at oljeprisen på verdensmarkedet har nådd 80 dollar fatet. Det er med på drive bensinprisen opp».

At oljeprisen hadde nådd 80 dollar fatet, var det veldig lite finansministeren i Norge kunne gjøre med, sa Jensen i Stortinget.

Å hente fram forslag som partiet fremmet i opposisjon, for eksempel om en fast pumpepris med en fleksibel drivstoffavgift som kunne kuttes når oljeprisen stiger, var da helt uaktuelt.

I 2018 beskyldte også Ap Frp for løftebrudd om bensinavgift. Da sa daværende stortingsrepresentant fra partiet Ingalill Olsen at Frp bløffet folk ved å godta rekordhøye bensinpriser i regjering, etter å ha krevd avgiftskutt i opposisjon.

«Hvis du ikke er ærlig om det du sier du skal gjøre, så øker politikerforakten. Det er Frp med på å gjøre. Dette er populisme på høyt nivå», sa Olsen.

Les også Overraskende sterk inflasjon på 8,6 prosent i USA

Det er jo så mange

andre valgløfter

å bruke pengene på.

Helheten

Senterpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett i 2019 å redusere bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. Det ville ha kostet 887 millioner kroner.

«Avgifter rammer mest de som har lavest inntekt», sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da. Han erklærte Frp’s rolle som «bilistenes parti» for død.

Men Vedum hadde ikke egentlig disse pengene, for de hadde Sp lovet til en rekke andre formål.

På NRKs Politisk kvarter tirsdag sa Pollestad de magiske ordene: «Vi ser på en helhet, der vi ønsker å styre støtt i en vanskelig tid. Vi bruker store penger på å støtte opp om både folk og næringsliv.»

#helheten var engang Høyres slagord. Det betydde at de så ting i en sammenheng, og at de ikke ville komme med store, populistiske løfter om ting de visste de ikke kunne prioritere.

Denne politikken har Arbeiderpartiet også tradisjonelt stått for. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har derfor avvist å senke drivstoffavgiftene, fordi det kan bidra til renteøkning. Han har fått støtte fra flere økonomer, som har advart om at å kutte avgiftene vil kunne føre til at Norges Bank setter opp renten raskere.

«Du kan godt ha drivstoffstøtte, lønnsstøtte og strømstøtte, men da vil renten heves», sa Storebrand-forvalter Olav Chen til E24.

Så akkurat i denne saken er det Ap som har fått gjennomslag, og Vedum må ta på seg den ansvarlige finansministerhatten. Den også Siv Jensen i sin tid måtte ta på da Frp styrte sammen med Høyre.

Les også Økte drivstoffpriser: Sjekk hvor mye det koster deg i året

Løfter

Det som gjør det vanskelig er når partier som Frp og Senterpartiet i tur i opposisjon lover mye mer enn de kan holde. Det er lett å være i opposisjon. Og det er lett å love mye da.

Når partier som Frp og Sp i tur i opposisjon lover mye mer enn de kan holde, blir det vanskelig. Det er lett å være i opposisjon. Og det er lett å love mye da.

Pollestad husket Frp’s lovnader om å kutte bensinavgiftene i 2018 og spilte på det da Frp satt med makten. Og Frp husker nå Sp’s lovnader om kutt. Og bruker det til å helle bensin på bålet.

Dette gjør kanskje at folk som er frustrerte over økte bensinpriser, lytter til det partiet som er for tiden er i opposisjon. Men de som trodde bensinavgiftene ville gå ned, vil fort bli skuffet.

Det er lite sannsynlig at det skjer noe her med Frp eller Sp i regjering. For når politikerne ser helheten, oppdager de også at det ikke er så lett likevel. Det er jo ikke deres feil at prisene går opp, blir argumentet da. Og så er det jo så mange andre valgløfter å bruke pengene på. I tillegg må de ta hensyn til konsekvensene av den politikken de fører.

Vedum møter seg selv stadig i døren for tiden. På samme måte som Frp møtte seg selv i døren mange ganger da de satt med makt, i for eksempel bompengesaken.

Da går det til slutt på troverdigheten løs. Akkurat nå ser Sp konsekvensene av dette når oppslutningen om partiet stuper.