Hvem bygget egentlig landet?

KOMMENTAR: Erna Solberg skriver bok. Det lille hun røper i et sommerintervju med VG tyder på at hun jobber med et slags grunnlag for en mulig framtidig regjeringsplattform.

Erna Solberg (med ryggen til) og hennes politiske hovedmotstander, statsminister Jonas Gahr Støre. Solberg skriver nå bok der hun angriper fortellingen om at det var Ap som «bygget Norge».

Torbjørn Kindingstad Tidligere politisk redaktør i Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Omtrent samtidig har tidligere Høyre-statsråd, nå leder i den konservative tankesmia Civita, Kristin Clemet, skrevet en kronikk i samme avis. Leses disse to i sammenheng, aner vi konturene av en mer enn grundig forberedelse til to kommende valgkamper; lokalvalgkampen om et drøyt år, og stortingsvalgkampen om drøye tre år.

Begge kommer med kritikk av regjeringen, og spesielt av Arbeiderpartiet og dets sosialdemokratiske holdning til samfunnsbyggingen. Men kritikken er forsiktig, og i stedet for å handle om dagens store politiske utfordringer knyttet til europeisk energikrise, galopperende inflasjon, en ødeleggende krig i Europa og stigende renter, handler det mer om et forsøk på å ta eierskap til den skandinaviske samfunnsmodellen.

«Lyver om historien»

Clemet går i rette med Oslos byrådsleder Raymond Johansen for at han har påpekt sosialdemokratiets tunge rolle i byggingen av den velferdsstaten vi i dag nyter godt av. Det er ikke ukjent Høyre-retorikk når Clemet skriver «forestillingen om at det er Arbeiderpartiet, og bare Arbeiderpartiet, som har funnet opp alt som er godt, sitter så dypt at mange i partiet uten videre lyver om historien».

Mange i Høyre har kjempet for å få sin del av æren for velstands-Norge, helt tilbake til 1960-tallet. «Vi og var med», lyder gjerne argumentene fra Høyre, helt tilbake til personligheter som Jon Lyng, Kåre Willoch, Rolf Presthus og Jan p. Syse.

Å få lov til å bli en del av den byggende historien rundt velstands-Norge er åpenbart viktig for Høyre nå. Og partileder og statsministerkandidat Erna Solberg følger opp: «Norges hovedutfordring er å få flere i jobb, og å få bedrifter til å ansette folk i 50- og 60-årsalderen.» Det kan fortone seg som om Solberg ønsker å stjele Arbeiderpartiets klær og erklære arbeid for alle, og at alle skal med, som sitt viktigste budskap.

Snudd på hodet

Utfordringen hennes er den samme som regjeringens: vi er nå i et situasjon med tilnærmet full sysselsetting, og en maksimal utnyttelse av kapasiteten i norsk økonomi. Mange velgere møter dagens ulike utfordringer med krav om økt støtte og kostbare overføringer fra staten til private husholdninger. Det er en kjempeutfordring. Pengebruken under pandemien skjedde for å demme opp mot arbeidsledighet og bedriftsnedleggelser. Nå er situasjonen på mange måter snudd på hodet. Folk roper på økt støtte og statlig hjelp, mens all økonomisk teori sier at det er nettopp nå det er viktig å holde igjen.

Erna Solberg snakker dessuten om utfordringen knyttet til en stadig vekst i antall uføretrygdede. 374.000 nordmenn går nå på uføretrygd. En urovekkende høy andel av disse er unge. Riktignok er andelen innbyggere mellom 18 og 30 år økende, slik at prosentandelen uføre i denne gruppen ikke vokser så mye. Men pandemien og utenforskapet har ført til psykiske og fysiske helseutfordringer for mange. Å ta tak i dette med et politisk mål om å få flere i arbeid, tjener opposisjonsleder Erna Solberg til ære. Men at hun vil privatisere deler av Nav for å få dette til, blir nok kontroversielt. Å få flere til å jobbe lengre før pensjonsalder, vil neppe møte like stor motstand.

Taktfast?

Kristin Clemet på sin side gjentar kritikken som så ofte presenteres, at venstresiden vil at alle skal være like og gå i takt. Hun kritiserer AUF for å bruke sin versjon av hvem som bygget velferds-Norge i skoledebatter, men glemmer at Høyres påpeking av at venstresiden vil gjøre alle prikklike, er minst like feil. Fellesskap, solidaritet og samhold, at alle skal med, handler selvsagt om å akseptere ulikheter og forskjeller, og å bygge et samfunn som tar hensyn til alle ulikheter og gir alle samme rettigheter og muligheter.

Nå har vi bak oss en valgkamp fram mot stortingsvalget i 2021 der Arbeiderpartiet hamret løs på Erna Solberg og hennes regjering. Aps retorikk handlet i stor grad om hvor galt alt gikk under høyre-styret. At Høyre nå synes å dempe kritikken mot regjeringen noe, tjener selvsagt partiet til ære. Men grunnen er trolig vel så mye at regjeringspartiene sammen med SV er stilt overfor noen samfunnsutfordringer som gjør at velgerne tar seg av den ramsalte kritikken. Høyre kan ta den milde tonen, snakke om arbeid til alle og samtidig bruke tid på å bygge opp en tro blant velgerne på at det egentlig var Høyre som sørget for velferdsstaten, med folketrygd for alle, permitteringsrettigheter og en arbeidsmiljølov som ivaretar ansattes rettigheter for å nevne noe.

Hardt oppgjør

Så kan det kanskje også nevnes at i perioden fra 2015 til 2018, sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede.

Kanskje Høyres oppskrift på å få flere av dem i arbeid fortsatt er å redusere stønaden til de som ikke kan jobbe, slik at de «kommer seg opp om morran og ut i arbeid»?

Erna Solberg ruver i det politiske landskapet i Norge. Åtte år som statsminister har gitt henne erfaring både som politisk leder og som strateg. Hun skal ha ros for å tenke langsiktig. At hun etter åtte år i statsministerstolen så tydelig ønsker å kjempe seg tilbake heller enn å gi seg mens leken er god, er rosverdig.

Enig eller uening med Høyres tilnærming til de kommende valgkamper, er en ting sikkert: Erna Solberg blir en hard utfordrer for Jonas Gahr Støre i 2025, med lokalvalget i 2023 som en viktig prøvestein for hvem som drar med seg flest velgere på sin forståelse av hvem som har skapt velferds-Norge.