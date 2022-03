Med hjartet på rette staden

Det er fint å se hvor engasjementet til Aftenbladets lesere ligger: Hos flyktningene som nå søker ly i Europa, også hos oss.

Randi Anita Valand og Oddny Kristine Bjering deltok denne uken i dugnad ved Gjesdal gjestgiveri, for å gjøre senger klare for 50–60 ukrainere.

Kjersti Sortland Sjefredaktør, Stavanger Aftenblad

Ingen sak ble mer lest i krigens tredje døgn enn historien om superonkel Pavel: 30-åringen som lånte en kassebil, ba sjefen i Sandnes om litt fri, og dro ned til Polen for å hente sin brors barn og familie til Stavanger.

Da sjuåringen Stephan fra Kharkiv en drøy uke senere hadde fått tildelt en fremmed seng på Ålgård sammen med mamma – og sa at han mest av alt ønsket seg en fisketur – ser vi i statistikkene våre i Aftenbladet hvor mange rogalendinger som leser og engasjerer seg. Da kan vi lage oppfølgende saker på lokale organisasjoner og medmennesker som vil bidra, både for Stephan og andre barn på flukt.

Våre kommunale politikere og myndigheter, næringsdrivende og andre privatpersoner er foran i skoene. Det letes i nærområdene våre etter ledige hus, kjellere og eiendommer som kan romme flyktninger. Frivillige rer senger.

Det er bra. For Polen har passert 1,4 millioner flyktninger fra nabolandet, og har håndtert krisen godt. Men vi andre må bidra, stadig mer.

EU og resten av Europa har etter Putins invasjon av Ukraina stått sammen på en god måte, med felles situasjonsforståelse, klar plan, effektive sanksjoner mot Russland, samt bistand til håndtering av flyktningstrømmen.

Jeg er trygg på at den norske staten og kommunene våre vil ta sin del av ansvaret.

Så er det likevel slik at ingenting ordner seg helt av seg selv. Organisering av boliger, nødhjelp og registrering er en ting. Flyktninger med annet språk og usikker situasjon vil også kreve mye av kommunale tjenester som barnehage og skole, på ubestemt tid.

De ankomne skal dessuten skape seg en form for hverdag her. Da er det flere av oss som må bistå, for eksempel gjennom organisasjonslivet i nabolagene.

Vi i Aftenbladet skal anstrenge oss hver dag for å oppdatere innbyggerne om krigens brutale gang. Men samtidig jakte løsninger på hjemlige utfordringer den fører med seg.

Som i andre kriser gjelder det å omsette høyt engasjement i effektiv handling.

