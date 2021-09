SV tar en MDG

KOMMENTAR: Så viser det seg altså at også SV hadde en absolutt grense for hva de kunne godta. Forskjellen er egentlig bare at de ikke sa det til noen før valget, slik MDG gjorde.

Audun Lysbakken og SV trakk seg onsdag fra sonderingene om regjering.

Harald Birkevold Kommentator

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal nå forhandle om en plattform for en mindretallsregjering. SV trakk seg onsdag ettermiddag fra «sonderingene» på Hurdalssjøen. Og det er heller ikke helt utelukket at det hele ender med at Ap danner regjering alene.

SV-leder Audun Lysbakken og hans team holdt det altså for helt usannsynlig at medlemmene i SV, som skulle fått resultatet av de eventuelle regjeringsforhandlingene til uravstemning, ville godtatt plattformen.

Billetten ble for dyr

Lysbakken sier at han er misfornøyd når det gjelder helheten på rettferdig fordeling og på klimapolitikk. Sonderingene med Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke fått på plass nok for å sikre dette, mener han.

«Adgangsbilletten til regjeringsforhandlinger er tilslutning til politiske avtaler som går for langt og som vi ikke kan være med på», sa Lysbakken til mediene etter at bruddet var et faktum.

I valgkampen, og ikke minst etter det skuffende valgresultatet, fikk Miljøpartiet mye kritikk for å stilt et ultimatum: De ville ikke støtte en regjering som åpner for nye letelisenser på sokkelen. Spørsmålet må nesten stilles: Er ikke det som nå har skjedd ved Hurdalssjøen mye av det samme?

Tar en «MDG»

Hvis SV hadde så absolutte grenser for hva de kunne godta i klimaspørsmålet, visste de jo meget vel at både Ap og ikke minst Sp har et helt annet syn. De vil «utvikle», ikke «avvikle» olje- og gassindustrien. Var det ikke i overkant naivt, gitt styrkeforholdet mellom de tre partiene, å tro at Ap og Sp ville legge om politikken sin ved sonderingsbordet?

En mindretallsregjering er på den annen side ingen katastrofe. Norge har hatt mange slike, uten at det har skapt nevneverdig politisk kaos. Men mer livlig blir det garantert.

Senterpartiet får det nå som mange i ledelsen ville: En regjering uten SV, som skal søke støtte i Stortinget fra sak til sak. Lysbakken på sin side sier at SV skal opptre «konstruktivt» og partiet vil nokså sikkert bli støttespiller for regjeringen i mange saker.

Sentrum i vinden?

Men bruddet ved Hurdalssjøen vil også føre til fornyet entusiasme på begge sider av midten i norsk politikk. Sentrum, ved Venstre og Kristelig folkeparti, vil med sine til sammen 11 representanter vil kunne skaffe en Ap/Sp-regjering flertall i noen saker. Det ønsker de å utnytte. De vet at deler av Senterpartiet heller vil samarbeide mot midten og til og med mot blå side.

Men også Rødt og MDG vil spisse ører nå. Sammen med SV, og kanskje også Venstre, vil de kunne danne en stor «klimablokk» i Stortinget. Og fordi Ap er delt i klimasaken med et aktivistisk AUF på den ene fløyen og et pragmatisk LO på den andre, kan denne «klimablokken» slå kiler inn i statsministerens eget parti.

Klima ingen valgvinner

Lysbakken sier naturligvis at SV i kommende stortingsperiode vil være åpne for å gå i forhandlinger om å delta i regjering likevel, dersom Ap og Sp vil. Men i likhet med de andre «klimapartiene» har SV et problem: Velgerne vil ikke svelge den medisinen de har skrevet ut. MDG havnet under sperregrensa, Venstre og Rødt så vidt over, og SV gjorde et skuffende valg, sett i forhold til meningsmålingene tidligere i år.

For at det skal være mulig for SV å snu og gå inn i regjering, må det nødvendigvis skje en klimaendring hos Ap og Sp. Det er mulig at SV kalkulerer med at den eskalerende klimakrisen vil føre til nye og mer forpliktende internasjonale avtaler. For eksempel under klimatoppmøtet i Glasgow seinere i høst.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre får ikke oppfylt drømmen sin om en flertallsregjering, i alle fall ikke i denne omgang. Han vet også at dette vil flytte makt fra regjeringskvartalet til Stortinget. Slikt pleier å koste penger, for flere partier vil ha noe igjen for å støtte regjeringens forslag.