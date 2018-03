Kampen er Det republikanske partiets siste skanse mot totalt å bli overtatt av Donald Trump. Etter å ha mistet terreng overfor presidenten på alt fra personlig karakter til innvandring og sosiale rettigheter, har de republikanske lederne valgt å trekke en rød linje ved frihandel. Hvis de blir lagt på ryggen her, vil Trump ha fullført omformingen av partiet.

De siste ukene ser Trump ut til å ha husket at han er en populist, eller i hvert fall spilt populistrollen på tv. Etter å ha drevet valgkamp som forkjemperen for den glemte arbeiderklassen, overga han presidentskapet til establishment-fløyen av Det republikanske partiet, som så fortsatte med å angripe helsereformen Obamacare, avvikle reguleringer i stor stil og gjennomføre store skattelettelser for næringslivet og de rikeste. Men muligens for å hanke inn kjernevelgerne før mellomvalgene til høsten, eller kanskje fordi han faktisk tror på noe av sin egen retorikk, kjører han nå hardt på tollsatser − og også innvandring.

Appellerer til kjernevelgerne

Ofte er Trump mer på linje med partiets kjernevelgere enn de fleste av dets ledere. En nylig meningsmåling ved Quinnipaic University finner at velgerne, som det republikanske establishmentet, i overveldende grad er imot Trumps tollsatser. Men de fleste republikanske velgerne støtter dem. Faktisk har de republikanske velgerne støtte til frihandel falt med svimlende 20 prosentpoeng (mens demokratiske velgeres støtte har steget med 15 prosentpoeng). Dette er en av de største endringene på et sentralt politisk område i nyere historie.

Det nye republikanske partiet kommer nå til syne. Det er et parti som er skeptisk til frie markeder. Her er det viktig å huske at det egentlig ikke er mulig å være for kapitalisme og samtidig imot frihandel. Fra Adam Smith til Milton Friedman har alle store teoretikere på kapitalisme hevdet at frihandel er kjernen i det som får kapitalismen til å virke. Og de har alle påpekt at toll er nøyaktig den typen inngripen − hvor staten velger hvilke næringer som skal favoriseres, hvilke selskaper som skal belønnes − som skaper ineffektivitet og korrupsjon. Men Republikanerne er nå komfortable med statlig inngripen, så lenge den er til fordel for de rette menneskene.

Republikanerne er nå også et parti som har utviklet forakt for eksperter og ekspertanalyser. I 1980, da liberalistisk ideologi var selvgod og dominerende, bemerket (krever innlogging) den demokratiske senatoren Daniel Patrick Moynihan at alle nye og interessante politiske ideer kom fra folk som William F. Buckley og Irving Kristol på høyresiden. I dag blir Republikanerne intellektuelt ledet av typer som [den høyreradikale tv-mannen] Sean Hannity og [den enda mer høyreradikale radio-verten] Rush Limbaugh.

Advarsler fra alle kanter

Ta i betraktning at Trumps tollsatser blir imøtegått av en bemerkelsesverdig mengde forskere på tvers av den politiske skalaen, fra konservative Heritage Foundation til libertarianske Cato Institute, sentrum/venstre-orienterte Brookings Institution og Center for Economic and Policy Research på venstresiden. Det hvite hus tilbyr knapt seriøse argumenter. I stedet kommer en falsk begrunnelse for tollsatsene − nasjonal sikkerhet − selv om Kina og Russland bare leverer en liten del slike varer til USA.

Til tross for forskning som viser at tidligere proteksjonistisk politikk har feilet, at stålindustrien har mistet flere jobber på grunn av effektivisering og automatisering enn på grunn av import, og at å bevare én jobb i stål- eller bilindustrien ved hjelp av tollmurer koster forbrukerne hele 1,5 millioner dollar, tilbyr administrasjonens støttespillere ikke engang et svar. Slike data blir ganske enkelt avvist som partipolitisk spinn eller «fake news».

Utlendingene får skylden

Alt i alt endres Republikanerne til et parti som er fiendtlig til utlendinger og andre land. Under Reagan var Republikanerne partiet med en sjenerøs innvandringspolitikk, sterke allianser og tro på framgang for demokrati verden rundt. I dag liker ikke partiets kjernevelgere utlendinger eller andre land. Selv tradisjonelle allierte, som Europa, blir i økende grad sett på med mistanke. Det er bisart å velge tolltariffer som hovedsakelig truer amerikanske allierte som Canada, EU, Sør-Korea og Mexico. Handel skaper forstyrrelser, spesielt alvorlige de siste tiårene. Den mest fornuftige og kostnadseffektive måten å håndtere dem på ville være å gi subsidier til arbeidere som mister jobben på grunn av import, og investere stort i omskolering. Men det framstår ikke like fengende som å angripe utlendinger og fyre opp handelskonflikter.

Etter å ha forvandlet partiets syn på så forskjellige områder som innvandring, finansiell disiplin, utenrikspolitikk og lov og rett, vil Trump ha vunnet krigen om partiet dersom han vinner slaget om utenrikshandelen. Da vil Det republikanske partiet være historie. Og, hvem vet, gitt hans lenge demonstrerte preferanser, vil han vel sannsynligvis ønske å gi det et nytt navn, The Trump Party.

