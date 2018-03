Den tidligere geriljaorganisasjonen FARC skuffet stort og fikk bare 0,5 prosent av stemmene. Taperen var president Juan Manuel Santos, mens den tidligere president Álvaro Uribe ble valget klare vinner.

Det var i Havanna, under fredsforhandlingene, jeg traff FARC-lederen Rodrigo Londoño Echeverri (59), alias Timochenko. Han var den tredje sjefkommandanten i FARCs 54 år lange historie. Den første var legenden Manuel Marulanda, som døde i 2008, antagelig av kreft. I 2011 ble så Alfonso Cano drept av de militære, og dermed ble Timochenko utpekt som leder av FARC.

Han var klar på at FARC en dag skulle bli et slagkraftig politisk parti, og at han selv skulle stille som presidentkandidat:

– Vi skal omdannes til et politisk parti, legge bort våpnene, og sloss for et mer sosialt Colombia, fortalte Timochenko.

Velgerne straffer FARC

Det gikk ikke slik Timochenko ønsket og tenkte, − ja, var overbevist om ville skje. At partiet skulle få stor oppslutning, noe som ville styrke venstresiden i Colombia. Og at FARC skulle få ekstra drahjelp av Nobels fredspris, som ble tildelt president Juan Manuel Santos i desember 2016.

Bare fire dager før Kongressvalget den 11. mars, kunngjorde Timochenko at han likevel ikke stiller som presidentkandidat til valget i slutten av mai. Han begrunnet avgjørelsen med helseproblemer etter to infarkter.

Bedre ble neppe humøret etter søndagens valg, hvor partiet bare fikk 85.000 stemmer, eller 0,5 prosent av de avgitte stemmene. Men FARC er sikret 10 mandater i Kongressen, ifølge fredsavtalen.

Et nederlag, ja, men verre: FARC ble både ydmyket, og partiets 74 kandidater ble møtt med demonstrasjoner, og i mange tilfeller fysisk vold.

Den blodige fasiten er 260.000 menneskeliv tapt og syv millioner colombianere direkte berørt av konflikten som har rast siden 1964.

Politisk vold

Men det kan ikke sammenlignes med 1984, da FARC forsøkte å stille til valg med partiet Den patriotiske union (UP). Mens FARC gikk sammen med andre venstreorienterte grupper for å styrke UP, økte slagstyrken til de paramilitære som ble finansiert av rike landeiere. De begynte en systematisk forfølgelse av UP medlemmer – og rundt 3000 ble drept, inkludert to presidentkandidater.

Statsviter Vicente Torrijos, ved Universidade del Rosario, trekker frem tre punkter som forklarer hvorfor FARC trekker seg fra presidentkampen i mai:

– Det viser bare at FARC ikke er modne for et politisk liv etter 54 års geriljakrig. Å stille til valg med et politisk parti kom for raskt og for improvisert. Det var ikke seriøst, og ble sett på med fiendtlighet av velgerne. Først og fremst er det hardt og vanskelig for mange colombianere å anerkjenne FARC som politisk parti etter så mye lidelse. Spesielt fordi de fleste av FARC-medlemmene ikke har gjort opp for seg juridisk. De er ikke blitt straffet for sine voldelige handlinger på slagmarken, forteller Vicente Torrios til avisa Globo.

Gustavo Petro representerer venstresida, og det er ventet at FARC kommer til å støtte hans preisdentkandidatur.

Colombias fredsdilemma

Valget på søndag viser en delt nasjon, men hvor retningen peker mot høyre, uten at et enkelt parti har flertall. Forvirring, skuffelse og bekymring for fremtiden kan leses ut av valgresultatene. Velgerne ser ikke lyset i tunnelen. De føler ingen vesentlig endring med fredsavtalen, og volden på landsbygda fortsetter som før, med paramilitære på den ene siden og rester av FARC-geriljaen og ELN på den andre siden. Og i midten de som alltid lider, Colombias bondebefolkning.

Fredsavtalen har ikke gjort slutt på volden, den vil ikke gjøre slutt på de paramilitære gruppene, på narkogjengene, på korrupte lokalpolitikere eller deler av det korrupte politiet. Mye vil fortsatte bestå, men det er blitt slutt på den største voldelige gruppen, FARC.

Presidentvalget i mai står mellom to kandidater – og to ulike politiske syn – Iván Duque og Gustavo Petro. Duque er en sentrum−høyre-politiker og håndplukket av tidligere president Álvaro Uribe, som stilte som kandidat til Senatet. Han er, som kjent, en klar motstander av fredsavtalen og ble samtidig valget store seieherre med 870.000 stemmer.

Fredsprisvinneren valgets taper

Fredsprisvinneren Juan Manuel Santos står igjen som den store taperen. Det skyldes ikke bare kontrasten til fredsavtalen og Nobels fredspris, men enda mer de dystre utsiktene for landets økonomi, med voksende inflasjon og ditto arbeidsledighet. Han er klar over at den nye kongressen er fiendtlig innstilt til fredsavtalen, som ble skutt i filler under folkeavstemningen i oktober, men som gjenoppstod og ble undertegnet på nytt i november 2016.

Til tross for kritikken er president Santos glad for avtalen, og han er innstilt på å gå av som en fredspresident den 7. august. Han er så fornøyd at han på mandag annonserte at regjeringen skal gjenoppta fredsforhandlingene med den siste av geriljagruppene ELN, forhandlinger som har vært på og av siden 1984.

FARC har en lang og kronglet vei å gå for å bli akseptert som et seriøst politisk parti. På den andre siden må velgerne ta stilling til om det er verdt å vende tilbake til væpnet konflikt, som deler av høyresiden forfekter.