I «Samfunnskunnskap for ungdomsskolen» (Cappelen, 1968), skrevet av Hauge og Økland, kunne du lese: «Det hender også at mor tar seg lønnet arbeid utenfor hjemmet bare for å skaffe seg flere ting til hjemmet, til å dra på en kostbar ferie eller til å kunne lage i stand dyre selskaper.»

Dette sitatet er ikke ulikt Spekter-direktør Anne Kari Brattens utspill i Dagens Næringsliv (krever innlogging) for to uker siden, der hun beskylder kvinner for heller å ville gå på shopping på et for oss i distriktene ukjent senter, enn å jobbe.

Tror de det er frivillig for alle?

Spekter-direktøren går på den smellen privilegerte mennesker som henne pleier å gå på. De går ut fra at verden er lik for oss alle, og kan jeg, kan du. Selv har hun bare ved å kutte trening, venninneturer og spa klart å bli både sjef og etter eget utsagn verdens beste mor. Det høres fint ut, og helt etter statsminister Solbergs og NHO-sjefens oppfordring: Kvinner må komme seg ut i full jobb og bidra til samfunnet.

Både Spekter-direktøren, Erna og NHO-sjefen later til å tro at arbeidslivet består av en haug med kvinner som egentlig kunne valgt vekk champagnelunsjer og heller reist på første klasse til USA og håndhilst på presidenten, vært på Sola-møter eller hotellkonferanser. Mens det blir stadig flere midlertidig ansatte i offentlig sektor, og det nærmest er umulig å få fast full stilling i handel og kontor, tror Spekter-direktøren at kvinnene sitter og veier spahelg mot pensjonspoeng. I 2017 arbeidet det 70,1 prosent kvinner og 29,9 prosent menn i offentlig sektor. I privat er tallene 63,4 prosent menn og 36,6 prosent kvinner. 86 prosent av de sysselsatte i pleie og omsorg er kvinner, mens kun 8 prosent i bygg og anlegg er kvinner.

Når andelen kvinner med høyere utdanning er 34,3 prosent (2014) mot 28,1 prosent menn, og kvinners gjennomsnittlige månedslønn er 87,5 prosent av menns, ifølge rapporten «Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang» fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er det ikke aupair-ordningen som lokker kvinner til å arbeide deltid.

Vanlige folks liv

Jeg ble født ett år etter Hauge og Økland skrev læreboken sin. Jeg vokste opp med lektorforeldre på et byggefelt der de fleste mødrene var hjemmeværende og fedrene jobbet offshore eller i andre oljerelaterte jobber. Som barn av 1970-tallet ble jeg drillet i viktigheten av å forsørge meg selv og bli selvstendig og uavhengig. Hjemme hos oss vasket far klær og handlet, mens mor byttet dekk på bilen og la fliser på badet.

Vi hadde vaskehjelp, og jeg lekte med treklosser og verdens kjedeligste kjønnsnøytrale realistiske dukker, som substitutt for barbiedukker. I brune fløyelsbukser, som mor hadde sydd, samtidig som hun gikk på møter i kommunestyret i Sandnes og bakte syv sorter til jul, lagde hjemmelagd sylte og leverpostei, rettet stiler og skrev barnebøker, lærte jeg tidlig at husarbeid og barnepass ikke var en jobb, men kom i tillegg til arbeidet.

I 1975, året før jeg skulle begynne på skolen, gikk 5 prosent av alle barn mellom 0 og 6 år i barnehage, kvinner hadde rett til 12 ukers barselpermisjon, 47 prosent av kvinner mellom 15 og 74 år var i arbeid, mens 77 prosent av menn i samme aldersgruppe var yrkesaktive. Selv om den romantiske fortellingen om 1970-tallet er at barna ikke gikk på organiserte fritidsaktiviteter, klatret i trær og syklet lykkelige uten hjelm, er sannheten at mange av oss gikk mer eller mindre på selvstyr med nøkkel rundt halsen. Og la det være sagt: Prisgitt de mødrene som var hjemme og kokte kakao og smurte formiddagsmat, som lunsj het i gamle dager, mens vi måtte sette på potetene til foreldrene våre kom hjem.

For forenklet

Det ligger i ryggmargen min at alle som kan, må bidra i fellesskapet. Jeg er oppvokst med kvinnekampen: Muligheten til å kunne forsørge meg selv og barna mine er også retten til et uavhengig liv. Jeg vet at når jeg jobber, betaler jeg inn til felleskassen og kan gå en litt romsligere pensjonstid i møte. Det er likevel for enkelt av Anne Kari Bratten å sammenligne seg selv med deltidsarbeidende på shopping. Det er for enkelt av Erna Solberg å mane alle kvinner til pumpene når vi vet at de fleste som jobber deltid, er kvinner i lavlønnsyrker. Det er for enkelt når Kristin Skogen Lund sier at norske kvinner må jobbe mer for å opprettholde velferdsordningene, når vi vet at 86 prosent av dem som jobber deltid, tar ekstravakter.

Med 23 års ansiennitet som assistent på sykehjem tjener jeg 211,92 kr timen, 56 kr timen i kvelds- og nattillegg og 966,33 kr i måneden i helligdagstillegg for å jobbe hver tredje helg. Du får ikke mange Holzweiler-gensere på kjøpesenteret i Oslo vest med den lønna.

Da kontantstøtten ble innført i 1998, ble jeg mor for første gang. Samme året sank barnehagedekningen for ettåringer fra nesten 40 til 38,8 prosent. Jeg fant meg selv til min forundring på lekeplassen sammen med dagmammaer og andre mødre med kontantstøtte og deltidsjobb. Jeg fikk ikke barnehageplass, og hadde jeg fått, hadde jeg ikke hatt råd til å betale.

Ta en studietur!

Damene i Spekter og NHO må ta med seg Erna på venninnetur og se på hvorfor noen kan velge spa og shopping, mens andre tar sin tredje jobbehelg på rad. Det er mulig svaret finnes et sted i historiebøkene mellom Samfunnsfagboka fra 1968 og DN-artikkelen om Spekter-direktøren.

