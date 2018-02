Nå begynner politikerne å bli nervøse. Visste de hva de vedtok da bommen senket seg?

Morris og jeg har våre rutiner. Særlig han. Nå som han er i pensjonsalderen, eller i det minste i AFP-posisjon, omregnet til menneskeår, har han sine vaner, og har ingen planer om å endre dem. Det betyr at når klokka går mot halv fire, skal han i Sørmarka. Der skal han løpe fritt, hilse på andre hunder, kanskje finne en fugl, og gjøre sitt fornødne på de faste plassene. Sørmarka er, nota bene, det eneste større området i hele Stavanger kommune hvor det ikke er båndtvang året rundt.

Dette blir det effektivt slutt på etter første oktober. Jeg har rett og slett ikke penger til å bruke mange tusen kroner i året på å lufte hunden. Å kjøre fra Våland til Hinna og tilbake på den tiden av døgnet blir rett og slett for kostbart. Så nå blir det å gå med dyret i bånd. Dette er selvsagt ikke noen stor sak. Han er en hund, ikke en arbeidstaker. Og jeg kan jo bare gå rundt Mosvannet med ham, eller rundt Godalen. Det er, inntil videre, gratis.

Det er jo bare å...

I det hele tatt er det jo sånn at mange av de hindringene som bomringene og parkeringsgebyrene vil legge i veien for meg, altså en 50-åring med dieseldrevet gubbebil og leilighet innenfor bomringen i Stavanger, enkelt kan elimineres ved at jeg endrer mine vaner. Og det har jeg faktisk allerede gjort. Jeg har kjøpt hjem-jobb-hjem-billett. For bare 550 kroner i måneden kan jeg ta så mye buss og lokaltog som jeg bare orker, og jeg kan bruke bysyklene gratis i inntil tre timer i strekk. Jeg har en bysykkel-stasjon rett ved huset mitt, og jeg kan forhåndsbestille ved hjelp av en app på telefonen.

Snart kommer det forresten nye bysykler, som er enda mer effektive i motbakker. Det passer meg bra. Sykling er bare aktuelt når det ikke innebærer mer enn helt minimal innsats. Jeg er i det hele tatt meget imot store anstrengelser som ikke skjer i forbindelse med friluftsliv, vedhogst eller romantikk.

Dette er tvang

Men spøk til side. Selv om det fra politisk hold har blitt gjort diverse forsøk på å forskjønne budskapet, tar byråkratene som skal sette bompakken ut i livet, bladet fra munnen. Målet med bomringene, vedtatt av de lokale folkevalgte, er å tvinge folk til å parkere bilen og reise kollektivt i stedet. Eller gå. Eller sykle. Slik at de som virkelig trenger å kjøre - og de finnes - får bedre framkommelighet. Målet er at veksten i trafikken skal stanses. Det skal bli færre, ikke flere, biler på veiene.

Alt du trenger å vite om bompenger

Og her er vi ved et sentralt punkt, akkurat nå. Etter hvert tikker det inn politiske forslag om å moderere denne linja. For eksempel ved å la familier med to biler betale mindre for den ene av dem. (Et nokså rart forslag). Eller la foreldre med små barn få kjøre gratis eller i det minste billigere mellom hjemmet og barnehagen. (Bedre) Eller senke taket for maksimalt antall betalte passeringer per kjøretøy per måned. (Bra). Og hva med dem med dårlig råd?

Urettferdig og dyrt

For det er ingen tvil om at bompenger, som alle andre faste avgifter, selvsagt er en større belastning for dem som ikke har god råd. Og det er ikke "bare" å kjøpe seg en elbil, heller. Dersom man trenger bil, og har stram økonomi, og allerede har en fossilbil av eldre årgang, er det fullt mulig at innkjøp av en elbil er utenfor rekkevidde. En annen sak er at det rent miljømessig er mer fornuftig å beholde den gamle fossilbilen, med mindre man kjører ekstremt mye, enn å kjøpe en ny elbil.

Det blir rådyrt å kjøre i rushtiden med de nye bomstasjonene

Argumentene for å fortsette å tildele eierne av elbiler disse fordelene i form av fritak for engangsavgifter og bompenger og parkeringsavgifter blir i det hele tatt færre og færre, tatt i betraktning at en elbil tar akkurat like mye plass på de overbelastede veiene og de ettertraktede parkeringsplassene som en fossil.

Det finnes i det hele tatt en rekke rasjonelle argumenter for at den bomringen som er vedtatt, er urettferdig, usosial og brutal. Denne oppfatningen deles av et bredt spekter av politikere, fra venstre til høyre. Men ikke av flertallet.

Politisk tilbakeslag?

Jeg tror at folk flest er villige til å ofre noe for et bedre miljø, og kanskje ennå mer for bedre framkommelighet i trafikken. Bussene står jo i de samme køene som bilene - i alle fall inntil noen får orden på disse merkelige bussveiene. Men hvor mye?

Slik unngår du bomsjokket

Kan det komme et politisk tilbakeslag når det går opp for tilstrekkelig mange hva konsekvensen er av bommene som settes i drift første oktober? 10 passeringer i rushtiden per uke, med bombrikke, koster 18.000 kroner per år. I tillegg skal man, hvis man jobber i sentrum, også betale det hvite ut av øynene for en parkeringsplass. Det skulle ikke forundre meg om noen kommer på tanken om å opprette "Folkeaksjonen nei til mer bompenger" og stille lister ved kommune- og fylkestingsvalgene. Nei, vent...

Å tenke seg om

Bompenger og andre faste avgifter er usosiale. Den aller mest rettferdige løsningen hadde vært progressive bompenger, der man betalte i forhold til hvor god råd man har. Selv jeg innser at en slik ordning ville blitt et byråkratisk mareritt, så dit skal vi nok ikke. Men det er all grunn til å hilse den politiske kreativiteten velkommen.

Jeg hilser med andre ord alle forslagene om å moderere konsekvensene av bomringen velkommen. Det er ikke et tegn på svakhet at politikere ønsker å justere når de innser at vedtak som er gjort, har uønskede konsekvenser. Det er et tegn på fornuft.