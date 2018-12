Farvel, Soria Moria!

Nyheten hadde knapt sunket inn hos hovedaktørene da mediene begynte å ringe. Det nye kommunevåpenet, med Preikestolen på, hva var det verdt nå? Ikke mye. Mandag 10. desember 2018 ble en helsvart dag for hovedaktørene i dramaet rundt den litt snodige kommunen Nye Sandnes, skilt av den dype Høgsfjorden og avhengig av en privat ferje for å kunne fungere sånn noenlunde.

Og verken Stanley Wirak (Ap), Pål Morten Borgli (Frp) eller Bjarte S. Dagestad (H) så noen grunn til å legge bånd på seg. Pressemeldingen fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som altså er partifelle med Forsand-ordfører Dagestad, var en rød klut. Noen må ha snakket sammen, sa Wirak, og kalte i samme slengen vedtaket for «en hån mot folkestyret».

Soria Moria

Den samme Wirak som i en Facebook-melding 11. mai kalte Preikestolen for Nye Sandnes' Soria Moria, altså eventyrslottet. Utsikten til å få eierskap til en av Norges største turistattraksjoner har selvsagt vært sterkt motiverende for parhestene Wirak og Borgli, og en sentral komponent i den store turistsatsningen som er planlagt. Nå er alle ballene kastet opp i lufta igjen. Soria Moria skinner i horisonten, men er likevel så langt borte.

Skjermdump fra Facebook

Innbyggerne i Kolabygda og de omliggende grendene i Forsand, som altså med 54,4 mot 45,6 prosent den 18. juni i år stemte for å gå ut av Forsand og inn i Strand, er nok ikke enige med Wirak i at dette er en hån mot folkestyret. Demokrati på mikronivå tilsier vel at de 126 stemmeberettigede innbyggerne på nordsida av fjorden har blitt hørt. Nå skal grensa mellom Strand og Forsand (og etter hvert Nye Sandnes) gå i Lysefjorden.

Beredskap og forvaltning

Dette vedtaket fra departementet må nødvendigvis ha ryggdekning hos regjeringspartnerne. Det ville være aldeles ubegripelig om statsråd Mæland ikke har sørget for at det er flertall i Stortinget for de grensejusteringene som nå er foretatt. Hjelmeland har for eksempel fått beskjed om å levere sin del av Ombo til Stavanger, en nyhet som liksom druknet i klageropene fra Nye Sandnes.

I vedtaket fra departementet legges det stor vekt på at det vil gi beredskaps- og forvaltningsmessige fordeler at Preikestol-området med sine hundretusener av årlige besøkende vil ligge i en og samme kommune. I dag er om lag en tredjedel av stien, samt området rundt Preikestolhytta, i Strand, mens resten av området inkludert selve Stolen, ligger i Forsand. Strand har det nærmeste kommunesenteret på Jørpeland, og området er et viktig friluftsområde for innbyggerne i Strand kommune.

Pål Christensen

Mørkets fyrste

Dette er fornuftige argumenter, alt sammen. Og betyr at det nok er Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) som har fått mest gehør i Oslo. For både Lauvsnes og partifellen Dagestad har vært inne i møter i departementet for å argumentere for sitt syn. Samtidig er det jo ikke tvil om at statsråd Mæland har visst at hun ville få kritikk for å ha overkjørt to kommunestyrer - og Fylkesmannen i Rogaland - i denne saken.

De forsmådde ordførerne går langt i å antyde at "noen har snakket sammen". Og at i bakgrunnen, som en slags mørkets fyrste, lurer "noen fra Stavanger". Teorien, så vidt jeg skjønner, handler om at Stavanger ikke har glemt skuffelsen over de mislykkede forsøkene på å skape en ny storkommune på Nord-Jæren, forhandlinger som strandet på at Sandnes var helt uinteressert i å være med. Og at Stavanger nå har jobbet i det stille for å frariste Nye Sandnes Preikestolen og de tilliggende herligheter. Og på litt lengre sikt grafse til seg Strand kommune med stol og det hele.

Tynn teori

Det er farlig å være skråsikker, for politikk er noen ganger temmelig skitne greier, men jeg tror ikke helt på denne teorien. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier at hun ikke har snakket med verken Mæland eller andre om Preikestolen. Det kan saktens tenkes at andre har kommet med uformelle innspill til departementet i sakens anledning, men det er vanskelig å tenke seg at disse skulle ha hatt makt til å påvirke det endelige resultatet. Det mest sannsynlige er at departementet ser det samme som mange andre; nemlig at Nye Sandnes ikke er en ideell kommune, og særlig ikke på nordsida av fjorden.

Det handler om folk

Det er jo så alt for lett å la denne saken, som ærlig talt også er en smule komisk, bare handle om Preikestolen. Men den gjør jo ikke det. Den handler om folk. Rundt 180 innbyggere, med smått og stort, bor i dag i den delen av Forsand som nå blir en del av Strand. Et område på størrelse med Rennesøy. Dette er innbyggere med ønsker om nærhet til tjenester, om skole og barnehage, om eldreomsorg og næringsutvikling. Flertallet blant disse innbyggerne ønsket å bli en del av Strand. Dette argumentet skal selvsagt tillegges stor vekt.

Dersom vi forutsetter at det ikke blir noen politiske omkamper om den nye grensa, er det neppe dristig å tenke seg at mange folkevalgte vil kunne komme til å tenke seg om en gang til med hensyn til Nye Sandnes. Kanskje særlig i Forsand, som har kommunestyremøte allerede onsdag denne uka. Hva gjør ordfører Dagestad hvis det nå viser seg at det er flertall for å forhandle med Strand i stedet? Eller for å bli stående alene? Blir det snipp snapp snute?