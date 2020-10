En million bankende hjerter

KOMMENTAR: Trolig har ingen nålevende nordmann gjort mer konkret for å redde liv enn Tore Lærdal.

Jordmor Paschalina Gitelan Bajut demonstrerer hvordan nyfødte gis pustehjelp med utstyr fra Laerdal på fødeavdelingen ved Haydom Lutheran Hospital. Tore Lærdal til høyre. Foto: Finn E. Våga

Harald Birkevold Journalist

Natten kollega Finn Våga og jeg tilbragte på fødeavdelingen til det lutheranske sykehuset i Haydom, Tanzania, er en av de opplevelsene jeg vil huske resten av livet.

Det samme gjelder besøket på avdelingen for for tidlig fødte barn på et sykehus i landets største by og tidligere hovedstad, Dar es Salaam.

Livsfarlig fødsel

En ting er å lese at svangerskap og fødsel i store deler av verden fortsatt er noe av det farligste en kvinne kan utsette seg for, en helt annen ting er å se det med egne øyne.

I år vil rundt fem millioner menneskeliv gå tapt i forbindelse med fødsel. Omtrent alle i land med middels eller lavt inntektsnivå, det vi på norsk gjerne kaller utviklingsland. Over ti millioner vil dø av infeksjoner, og 90 prosent av disse i utviklingsland.

Et unntak er USA, hvor både barne- og mødredødeligheten stiger raskt, i takt med den stadig økende økonomiske ulikheten og den ujevne tilgangen til helsehjelp.

Livredderen

Bergenserne er med rette stolte av sin store filantrop Trond Mohn, som har gitt bort hundrevis av millioner kroner han har tjent på å selge pumper og rør til shipping og oljeindustri, og siden på å selge hele selskapet sitt til industrigiganten Alfa Laval.

Folk i Stavanger-regionen kan på sin side være stolte av Tore Lærdal.

Jeg kjenner ikke Tore Lærdal godt, men jeg har tilbragt såpass mye tid sammen med ham at jeg er sikker på at han ikke bruker mye tid på fundere over at han er såpass lite framme i bevisstheten til den jevne siddis.

Selskapet Tore Lærdal overtok i 1981, 29 år gammel, har nemlig 98 prosent av omsetningen sin utenfor Norge.

Etisk matematikk

Under en middag i Tanzania fortalte Tore Lærdal om beslutningen han har tatt, og som gjør at han nå bruker mer tid på ikke-kommersielle prosjekter i utviklingsland enn den svært lønnsomme delen av selskapet som leverer utstyr og opplæringsprogrammer til helsevesen i den rike delen av verden. Forklaringen er forbausende logisk.

Hele poenget med Lærdal-konsernet er å hjelpe folk til å redde liv. Fra Anne-dukken til dagens hyperavanserte akuttmedisinske simulatorer er det dette selskapet hans driver med.

Den typiske hjertestans-pasienten var og er en godt voksen mann. Redder du livet hans, har du kanskje gitt ham 20 ekstra år på jorda.

Redder du livet til en nyfødt, kan hun eller han - globalt sett - ha minst 70 år foran seg. En fødende mor på 20 har fortsatt 50 år igjen.

Så om man går fra å telle reddede liv til reddede leveår, er effekten av å øke innsatsen i fattige land formidabel.

Afrikas hjerter

Men det som også skjer nå, er at livsstilssykdommer som tidligere var typisk vestlige, har blitt vanligere også i andre verdensdeler. Framveksten av en kjøpesterk middelklasse har gitt endringer i kosthold og livsstil. Kombinert med at mange utviklingsland ikke har innført restriksjoner på reklame for og salg av tobakk, betyr det at hjerte- karsykdommer er på frammarsj også i Afrika og Asia.

I motsetning til hva mange tror, viser nye data at 86 prosent av verdens dødsfall på grunn av hjertestans skjer i land med lav eller middels inntekt.

Fem milliarder

I Sven Egil Omdals bok «Byen som formet Norge» heter det at Lærdal-familien har forpliktet seg til å bidra med fem milliarder kroner til det som er kalt One Million Lives-prosjektet.

Laerdal, som konsernet heter utenfor Stavanger, er også en av sju private partnere som samarbeider med Verdens helseorganisasjon, Verdensbanken, Unicef og Melinda & Bill Gates-stiftelsen i en allianse som har til formål å sikre vaksiner til barn i fattige land.

Som Omdal ganske riktig påpeker i boka, er Lærdal et av ganske få eksempler på nyskaping i Stavangers næringsliv etter krigen. I dag er Lærdal, som en familieeid, global bedrift som ikke er del av olje- og gassindustrien, en sjelden fugl i det lokale næringslivet.

Pustehjelp

Det er trolig svært mange som ikke vet hva som skjuler seg bak de nokså anonyme fasadene i Tanke Svilands gate med utsikt til det enorme hullet som er resultatet av et mislykket hotellprosjekt. Hva enn vi skal leve av etter oljen, er de neppe enda flere hoteller.

Å dø i barsel, eller oppleve at barnet ikke overlever de første årene, var deprimerende vanlig også her i Norge, og ikke for veldig lenge siden. De fleste i dagens generasjon av besteforeldre vil huske slike tilfeller i sin familie eller omgangskrets.

Ofte er det svært lite som skal til for å bedre statistikken. Kunnskap om hvordan man stanser blødninger, for eksempel. Elementær gjenoppliving av barn som ikke puster av seg selv rett etter fødselen.

«Hjelpe der de er»

Tore Lærdal og hans familie (alle de tre barna arbeider i bedriften) har som nevnt forpliktet seg til å investere 500 millioner dollar, tilsvarende rundt fem milliarder kroner, for å bidra til å nå målet om å redde en million liv årlig innen 2030. I tillegg kommer bidrag gjennom Lærdal-stiftelsen, som så langt har finansiert over 2000 forskningsprosjekter innen akuttmedisin og global helse.

Jeg er temmelig sikker på at jeg har mine ord i behold når jeg påstår at ingen nålevende nordmann har gjort mer konkret for å redde liv enn Tore Lærdal.

Vi kan med rette være stolte av olje- og gassindustrien og den velstanden den har bragt oss. Men vi kan også være stolte av den innsatsen Lærdal gjør, et selskap som er eid og styrt fra Stavanger og som setter et globalt avtrykk.

Sikrere fødsler, adgang til prevensjon og utdanning for kvinner er oppskriften på en vei ut av fattigdom og håpløshet for millioner. Da kan vi virkelig snakke om å «hjelpe dem der de er».