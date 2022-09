Strøm-splid i Ap-laget

KOMMENTAR: Ap-ledelsen forstår helt tydelig ikke utfordringene de høye strømprisene skaper for bedrifter i Rogaland. Økt grunnrenteskatt på vannkraft er lite gjennomtenkt.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre får sterk motbør fra sine egne i Rogaland, blant annet fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Jeg kan ikke se for meg hvordan noen mener det er rettferdig at staten skal hente ytterligere fra kommunenes mulige ekstrainntekter», sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til VG forrige uke.

I tillegg til at det er bedriftene i Rogaland og Agder som betaler mest for strømmen nå, ser kommunene også en større økning i strømutgifter på skoler, sykehjem, idrettsanlegg og så videre enn andre deler av landet, la hun til.

Ordførere advarer

Onsdag ble det klart at regjeringen foreslår også endringer i grunnrenteskatten på vannkraft. Det betyr en økning i effektiv sats fra 37 til 45 prosent.

Lyses eiere, 14 kommuner i Rogaland, og en rekke politikere, hadde allerede fryktet at dette skulle skje etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarte på spørsmål fra Aftenbladet om hva kraftselskaper som Lyse skulle gjøre med de store overskuddene. Han sa da at han ville komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2023. Og at de som tjener mye «må nå bidra mer».

I et internt brev til regjeringen forrige uke advarte derfor fem lokale Ap-ordførere mot nettopp dette.

Kraftselskapene betaler allerede 59 prosent i grunnrente- og inntektsskatt, pluss eiendomsskatt og ulike avgifter til kommuner, fylker og stat.

Nordtun og de andre Ap-ordførerne Stanley Wirak (Sandnes), Odd Stangeland (Egersund), Frode Fjeldsbø (Gjesdal) og Sigmund Rolfsen (Klepp) mener derfor at hele landet allerede får ekstreme inntekter fra Lyse på grunn av den høye strømprisen.

«Uholdbar»

Ordførerne beskrev i brevet til Olje- og energidepartementet situasjonen med prisforskjellene mellom landets strømsoner som «uholdbar».

«Vår jobb lokalt er å sikre at lokale bedrifter og innbyggere ikke forskjellsbehandles som en konsekvens av nasjonal politikk. Det kommer jeg alltid til å stå i spissen for», sa Nordtun.

Dersom staten tar mer penger fra Lyse i form av mer skatt, vil dette nemlig frata eierkommunene muligheten til å ta ut økt utbytte for å kompensere innbyggere og næringsliv.

«Er det riktig at denne regionen, som har de høyeste strømprisene i Norge, likevel skal være med å finansiere andre nasjonale tiltak?» spurte Stangeland.

Lyse, fastpris og grunnrenteskatt

Regjeringen, med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i spissen, var svært godt fornøyd da den la fram sin strømstøttepakke til næringslivet. Støtten, som regjeringen avtalte med LO, NHO og Virke, varer bare fram til nyttår. Etter det har regjeringen lovet bedriftene faste strømavtaler. Uten egentlig å ha sjekket dette med strømselskapene.

For selv om olje- og energiminister Terje Aasland sa til strømselskapene at «jeg har bare en beskjed til kraftprodusentene – nå må dere levere på fastprisavtaler for å sikre næringslivet større forutsigbarhet», har flere av strømselskapene sagt at de er i tvil om de kan tilby slike avtaler.

Ett av selskapene som hadde sagt at de ønsket å tilby gunstige fastprisavtaler fra nyttår, er Lyse. Administrerende direktør Eimund Nygaard sa til E24 denne uken at de har satt i gang med et omfattende prosjekt for å vurdere hva de kan gjøre for å oppfylle regjeringens ønsker.

Men nå når regjeringen øker grunnrenteskatten, blir det krevende å tilby disse avtalene. Det innebærer risiko både for kundene og Lyse, og denne blir for høy med økt grunnrenteskatt, ifølge Lyse. Kraftselskapet mener også at dette vil hindre investeringer i mer kraft og nett.

«Hvis regjeringen øker grunnrenteskatten, så spenner de krokfot på sine egne planer», sa Nygaard. Det har de nå gjort.

Ubegripelig

Regjeringen har, i likhet med tidligere regjeringer, ført en politikk som er grunnen til unødvendig høye strømpriser i NO2, det prisområdet som Rogaland og Agder inngår i.

Lokale bedrifter forteller gang på gang at med de strømprisene i dag kommer det ikke til å gå rundt mye lenger. Store deler av næringslivet frykter konkurs.

Likevel virker det som om Ap-ledelsen, godt plantet i Oslo, ikke vil eller ønsker å ta dette innover seg. Og at de nå heller planlegger å tappe enda mer penger fra denne regionen. At de ikke klarer å se at denne politikken nå kan få ekstreme følger akkurat nå, er ganske ubegripelig.

Støre og Vestre dro for et par måneder siden på besøk til Rosenberg og fikk nok der inntrykk av at alt står ekstremt bra til i næringslivet i Rogaland. Men det hjelper ikke annet lokalt næringsliv at penger fra salg av gass fra bedrifter som sitter her i Rogaland, renner inn i Oljefondet.

Gjesdal-ordfører Fjeldsbø sa det ganske så treffende: «Rogaland er ikke bare olje og gass. Kjøttforedleren Jæder på Ålgård har helt andre marginer. Hvis strømprisen over tid er mye høyere enn i Trøndelag, så frykter jeg at de, Prior og Nortura vil flytte deler av produksjonen bort, fordi det er billigere».

Kanskje Støre og Vestre heller burde ha tatt seg en tur til disse bedriftene.

Mot regjeringen

At lokale Ap-ordførere må gå ut offentlig og kritisere partiledelsen, sier mye om hvor liten forståelse regjeringen og Ap-ledelsen har for det som skjer utenfor hovedstaden.

At regjeringen jubler for fastprisavtaler på strøm, samtidig som den innfører økt grunnrenteskatt for de selskapene som virkelig ønsker å finne løsninger, virker også lite gjennomtenkt.

Det sier kanskje også noe om hvor lite Ap som parti står sammen for løsninger for landet som helhet.

Noe som i sin tur kan slå begge veier i lokalvalget neste år. De lokale Ap-politikerne vil nok akkurat nå stå seg best på å kjempe mot regjeringens politikk.