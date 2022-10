Vi må omstille til helt ny og mer krevende omstilling

GJESTEKOMMENTAR: Endringsvilje og endringskompetanse. Det er ord som bedriftsledere gjennom de siste tiårene har snakket varmt om – og sukket tungt over at ansatte ikke i tilstrekkelig grad er i besittelse av.

Lenge har endringsvilje- og kompetanse handlet om kjente rammebetingelser. Nå påvirkes både næringsliv og politikk av store endringer i betingelser utenfra. Hvor gode er vi nå?

Torbjørn Kindingstad Tidligere politisk redaktør i Aftenbladet

Nå blir tingene snudd på hodet. Skattepakken som regjeringen Støre lanserer, stiller krav til bedriftenes eiere og ledere. Og det er snakk om omstilling og endringsvilje. Er bedriftsstyrer og ledere i besittelse av den kunnskapen som trengs for å drive endringsledelse?

Det er store krav til endringer som følge av ytre betingelser. Og ikke minst når det gjelder mål og måloppnåelse for de ulike virksomhetene. Alt sammen begreper og retorikk som har vært omtalt og skrevet om i utallige bøker og under seminarer om framtid og nye utfordringer. Men det har i all hovedsak dreid seg om den type endringer som gjelder ved en videreføring av i hovedsak velkjente rammebetingelser. Og å få en motvillig arbeidsstokk til å akseptere endringene. Endringer som i hovedsak har handlet om å øke inntjeningen og avkastningen til eierne.

Systemskifte

Nå blir dette endevendt. Kravene til endring blir annerledes og retter seg mot en helt ny virkelighetsforståelse, og de handler om helt nye og annerledes rammevilkår.

Begrep som paradigmeskifte er blitt brukt med jevne mellomrom de siste tiårene. Men sammenlignet med hva Norge, Europa og verden står overfor nå, har de siste tiårs endringer ikke vært i nærheten av å oppfylle kriteriene til et såkalt paradigmeskifte (paradigmeskifte: et systemskifte i måte å tenke på som er av betydning i størrelse og rekkevidde).

Men kanskje er vi der nå?

Vi snakker selvsagt ikke først og fremst om skatteforslagene som regjeringen nå har lagt fram. Men om de endrede politiske, økonomiske og handelsmessige rammebetingelsene som gjelder for verden slik vi kjenner den, og slik de påvirker vår hjemlige politikk og samfunnsutvikling.

Høyre ser seg tjent med at grunnrente-

skatten innføres av en Ap-styrt regjering.

Da slipper partiet selv å ta belastningen.

Dramatikken

Krigen i Ukraina har snudd verden på hodet. Mange her hjemme har vært mest opptatt av strømprisene, og med berettiget harme pekt på årsakene. Men mot den situasjonen som nå utvikler seg på vårt kontinent, og berører oss dramatisk gjennom vår rolle som olje- og gasseksportør, blir prisen pr. kWh småtteri. Særlig hvis strømmen både hos oss og andre europeiske land faktisk uteblir i kortere eller lengre perioder.

At lakseoppdretterne nå skal betale den lenge bebudede grunn­rente­skatten for sin bruk av nasjonens felles verdier i fjorder og langs kysten, er bare rett og rimelig. Høyre våget ikke i regjering å si ja til utvalget som foreslo dette, men ga likevel uttrykk for velvilje overfor forslaget. Nå vil ikke partiet si hverken ja eller nei til Støre-regjeringens forslag. Når denne skatten innføres, betyr dette at den blir værende. Selv om Høyre skulle komme tilbake i regjering, vil ikke de fjerne den. Kanskje redusere den en smule, men ikke fjerne. Jeg tipper at Høyre ser seg tjent med at skatten innføres nettopp av en Ap-styrt regjering. Da slipper partiet selv å ta belastningen.

Ulike syn

Så kan det selvsagt være ulike syn på at staten inndrar store beløp fra de regionale kraftprodusentene og fra kraftkommunene. Personlig mener jeg at hovedtyngden av disse pengene burde brukes i de regionene der de er skapt. Altså en styrking av regional infrastruktur og satsing på næringsutvikling. Men store utgifter skal dekkes inn. Ikke minst knyttet til forsvar og forsvarssamarbeid. Det er forståelig at regjeringen i den situasjonen som er nå ser behov for ekstra inntekter.

Det er i denne globale situasjonen vi må se på de grepene regjeringen nå foretar. Vi vil alle helst beholde velferden vår, sykehusene og skolene slik de er og gjerne forbedre dem ytterligere. Også slike behov kan endre seg og vokse med de utfordringene vi ser rundt oss som følge av krigen.

Politisk klima

Med en slik ramme rundt regjeringens mange ulike utfordringer er det forståelig at skatt, særlig på formue, blir skjerpet. Nå er det en situasjon rundt oss som gjør det politisk mulig å gjennomføre for Arbeiderpartiet, med SV og Senterpartiet som støtte. At dette skjer, kan ikke overraske noen. Det har vært bebudet lenge. Det nye er at de nye rammebetingelsene gjør det mulig å gjennomføre dem i ganske stor skala, og med mindre politisk støy enn vi ellers kunne ventet.

Protestene vil likevel bli mange og harde. Både fra et næringsliv som må se at store deler av avkastningen går til finansiering av fellesskapets oppgaver, og at man må se annerledes på hva som er mål og måloppnåelse i arbeidet med omstilling og endring. Det er ikke mest mulig avkastning til eierne som er viktigst, men hvordan man best mulig kan støtte og bygge opp om de samfunnskreftene som i en krigstid søker å sikre nasjonen best mulig.

Opposisjonen vil selvsagt la seg høre på ulike måter i ukene som kommer, ikke minst når dette skal behandles og vedtas i Stortinget. Men en ting kan vi være temmelig sikre på: Hverken Erna Solberg, Sylvi Listhaug eller Guri Melbye kommer til å kritisere regjeringen for å komme på banen «altfor seint og med altfor små tiltak».

Det store spørsmålet er nå hvordan et norsk næringsliv og det politiske Norge makter å ta inn over seg hvilke krav til omstilling som gjelder.