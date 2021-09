Partiene sviktet Dalane

Dalane er den eneste regionen i Rogaland som ikke blir representert på Stortinget. Nå kan regjeringspartiene legge et lite plaster på såret ved å utnevne dyktige dalbuer til jobber i regjeringsapparatet.

Arbeiderpartiet bør se til Egersund når regjeringsapparatet skal bekles av politikere fra hele landet. Odd Stangeland bør være et opplagt valg.

For første gang på mange år er ikke Dalane representert på Stortinget. I forrige periode hadde vi Jette Christiensen (Ap), som riktignok representerte Hordaland, men som har hjertet solid plassert i hjembyen Egersund. Ikke en eneste av de nye representantene har noen som helst tilknytning til Dalane. Det er derfor all grunn til å føle seg sviktet av partiene.

Kjøttvekten, som fordeler sikre plasser mellom regionene, bikket ikke i vår favør på nominasjonsmøtene. Det nærmeste vi kom en plass på Rogalandsbenken, var May Helen Ervik (Frp). Trolig er ungene i Jernhagen barnehage de eneste i Dalane som jubler for at hun ikke fikk plass på Stortinget.

Betyr det noe? Ja, det betyr mye. Før valget snakket Aftenbladet med en rekke lokalpolitikere. De bekreftet at det betyr mye å ha «okka» mann eller kvinne på Stortinget. Partitilhørigheten er ikke det viktigste. Den som havner i Oslo, blir en slags talsperson for hjemstedet. Derfor har jeg hørt både høyrefolk og Ap-folk beklage at May Helen Ervik (Frp) ikke fikk nok stemmer.

Representantene på Rogalandsbenken fordeler seg over hele fylket, bare ikke fra Dalane. Hvis ordfører Jonas Skrettingland (KrF) er frustrert over manglende framdrift i dobbeltsporet gjennom Hå, har han et helt knippe av stortingsrepresentanter fra Jæren å ringe til. En annen ordfører Jonas, nemlig Jonas Andersen Sayed (KrF) i Sokndal, har ingen med skoen på å ringe til når Sokndal nok en gang blir glemt i en eller annen veisak.

Det er vel og bra at representantene er godt fordelt mellom de andre regionene, men det er ikke greit at Dalane holdes utenfor av partiene når det kommer til representasjon. I Egersund har vi en statsrådskog. Alle statsråder som er innom byen planter et tre. I valgkampen var køen av statsråder i Vannbassengan så stor at de minnet om et arbeidslag på skogplanting. I valgbodene på Torvet konkurrerte kjente rikspolitikere om okka oppmerksomheten. Partiene ville ha stemmene våre, men ikke politikerne våre.

Nå kan de nye regjeringspartiene legge et lite plaster på Dalane-såret. De bør utnevne dalbuer til regjeringsapparatet. Jeg kan gjerne nevne navn. Den mest opplagte er ordfører Odd Stangeland (Ap) i Eigersund. Han har helt klart statsråd-kvalifikasjoner. Han er ordfører i en av Norges største fiskerikommuner, en kommune som ligger i Norges største fiskerifylke. Det er helt klart på tide at Rogaland får en fiskerminister. Også kommunalminister og samferdselsminister er poster som passer til Stangelands kvalifikasjoner.

Andre navn er de to senterpartiordførerne i Dalane. Både Magnhild Eia i Lund og Kjetil Slettebø i Bjerkreim er kvalifiserte til jobber i regjeringsapparatet. SV har en mann i Eigersund som heter Halvor Ø. Thengs. Han er kanskje ikke like godt kjent som de tre andre, men lederen av Norges eldste visefestival bør være aktuell til en statssekretærstilling i Kulturdepartementet.