Høyres stikk til Frp

KOMMENTAR: Solberg-regjeringen både kuttet støtten til Frp sine hjertesaker og la listen lavt for oljepengebruk da de la fram sitt siste statsbudsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner la fram sitt siste statsbudsjett tirsdag.

Hilde Øvrebekk Kommentator

«Hva er egentlig statsbudsjettet? Jo. Det er 13,5 kilo med politiske prioriteringer fortalt gjennom store tall og bokstavrike setninger. Men tallene og setningene kan brytes ned til enkelthistorier. For statsbudsjettet er først og fremst politikk i praksis», sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i finanstalen til Stortinget tirsdag.

Dette er det siste statsbudsjettet regjeringen Solberg legger fram, i alle fall i denne omgang.

Sanner sa videre at prioriteringene påvirker folks liv, folks hverdag og folks framtid. Det har han helt rett i, for statsbudsjettet for folk flest betyr hvilke utgifter hver enkelt vil få i form av skatter, utgifter og avgifter.

Kutt i Frps saker

I september kom budsjettlekkasjen fra regjeringen om at den endelig fjerner statsstøtten til den islam- og innvandrerkritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS).

«Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019», sa Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich.

Støtten til HRS har vært opprettholdt bare for å sikre Frps støtte til budsjettet. Det trenger ikke de avtroppende regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF bry seg om.

Nå trenger ikke Høyre, Venstre og KrF støtte til budsjettet sitt. Og dermed har de også fjernet enda en post på budsjettet som Frp trumfet gjennom, og som bare Frp ville ha: En prøveordning med at staten – og ikke som i dag kommunene – skal finansiere eldreomsorgen.

I 2019 skrev Aftenposten at dette forsøket til da hadde kostet 640 millioner kroner. Og at det skulle utvides, selv om det hadde fått krass kritikk fra flere hold.

Med dette sier de tre partiene, med Høyre i spissen, et klart farvel til Frp. De vet selvsagt at dette er poster den nye regjeringen ville ha kuttet likevel, men det er er et lite stikk til sin tidligere budsjettpartner at de velger å komme dem i forkant.

Annerledesbudsjettet

Vanligvis fører framleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget til lange diskusjoner. Men i år er det annerledes. Ap og Sp skal nå i gang med å utarbeide en tilleggsproposisjon, som vil være deres forslag til budsjett. Og så skal dette igjen forhandles om i Stortinget.

Sanner kom med en tydelig advarsel før han trekker seg tilbake og blir opposisjonspolitiker: Oljepengebruken må kraftig ned, nå som økonomien er tilbake til normalen etter koronakrisen. «Det er færre ledige nå enn da krisen brøt ut», sa Sanner fra Stortingets talerstol.

Den avtroppende regjeringen foreslår derfor en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner i 2022, ned 21 prosent fra i år. Til begeistring for økonomer, men også vel vitende om at de leverer fra seg et ganske stramt budsjett til den kommende regjeringen.

For her kan den nye regjeringen få en utfordring. For skal oljepengebruken ned, må også prioriteringene bli hardere. Og det er vel ikke akkurat det verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har lagt opp til.

Lang liste

For eksempel har Senterpartiet bare i Rogaland lovet en lang liste med ting de skal gjennomføre nå etter valget.

Blant disse er statlig støtte til Akropolis-visjonen i Stavanger, utbygging av E39 mellom Osli og Hove, rassikring av de rasfarlige fjellsidene i Rødsliane, Rogalands farligste vei, å bedre økonomien til fylkeskommunen og tette inntektsgapet til bøndene. Den påtroppende regjeringen har allerede lovet folk billigere eller gratis ferjer.

«Vet du hva dette vil koste» spurte Aftenbladet Sp’s Geir Pollestad.

«Æ. Nei. Er vel det enkle svaret. Det er vanskelig å regne på sånne ting. En del er kjempedyrt,» svarte Pollestad.

Men det er nå den nye regjeringen må sette seg ned med kalkulatoren, og få regnestykket med inntektene og utgiftene til å gå opp. Da må de enten prioritere vekk noe annet, øke skattene eller bruke mer oljepenger enn den utgående regjeringen har lagt opp til i sitt budsjett.

Det vet selvfølgelig også Solberg-regjeringen.

«Det er lettere å bruke mer enn å bruke mindre,» sa Sanner, som selv har vært med på å øke oljepengebruken i kroner og øre betydelig de siste årene.

Mindre handlingsrom

Derfor var dagen i dag mest symbolsk, og ganske taktisk. Men det er først om noen uker vi får det endelige svaret på hvordan den nye regjeringens prioriteringer vil påvirke folks liv, folks hverdag og folks framtid.

Og så har vi jokeren i spillet. For når det endelige budsjettforslaget legges fram, har også SV en del de skulle ha sagt.

De neste årene vil være preget av en lenge varslet eldrebølge, av mindre handlingsrom i statsbudsjettene og et mulig fall i Oljefondets verdi.

Ifølge økonomer faller nemlig aksjemarkedene jevnlig, spesielt etter en opptur som den vi har sett de siste årene. Og da vil 3 prosent av Oljefondets avkastning bety mye mindre i faktiske penger på budsjettene.

For det er stor forskjell på å komme med fagre valgløfter og det å måtte forholde seg til de faktiske økonomiske realitetene. Det vil også den nye regjeringen oppleve. En del kameler må svelges på veien når valgløftene viser seg å bli for kostbare.