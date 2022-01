Stopp fyrverkeri-galskapen nå!

KOMMENTAR: Finnes det egentlig noen gode grunner til å tillate salg av fyrverkeri til private? Jeg tror ikke det.

Privat fyrverkeri går av midt i folkemengden ved Vålandstårnet nyttårsaften. Politiet mistet kontroll over situasjonen.

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til tross for at kommunen hadde oppfordret folk til å se det offentlige fyrverkeriet i Stavanger hjemmefra, eller i det minste fra trygg avstand, samlet en stor folkemengde seg likevel rundt Vålandstårnet før midnatt på nyttårsaften. Omikron må ha frydet seg.

Blant de yngre hadde det visstnok sirkulert meldinger på sosiale medier om at mange ville samles der for å feire det nye året. Men det var også barnefamilier der. Jeg har selv bodd på Våland i over 20 år, og ofte tatt turen til tårnet på nyttårsaften. Det ble en mer og mer blandet fornøyelse.

Galskap på Våland

Mulig jeg har blitt gammel. Eller, jeg har jo det. Men jeg føler meg altså mindre og mindre komfortabel med å ha fulle folk med sprengstoff i nærheten.

«Stopp! Det er livsfarlig»!

Denne svært betimelige uttalelsen ble ropt av en vakt eller en politi da noen begynte å skyte opp fyrverkeri midt i folkemengden. Men til ingen nytte.

Dagen derpå kunne vi lese følgende ingress i Aftenbladet:

«Flere fikk brannskader, hørselsskader og tre personer havnet på legevakten etter vold ved Vålandstårnet nyttårsaften. Det ble også skutt fyrverkeri mot politiet. Rundt 6000 var til stede.»

Les det en gang til:

Brannskader. Hørselsskader. Skyting mot politiet.

Hvert eneste år

Politiet mistet rett og slett kontrollen over situasjonen. Tjenestepersonene var ikke forberedt på verken mengden av folk eller graden av aggresjon. Bildene Aftenbladets fotograf tok på stedet viser noe av galskapen, men ikke alt.

Hver eneste nyttårsaften i Norge får i gjennomsnitt 15 mennesker så store øyenskader på grunn av fyrverkeri at de må ha legehjelp. Noen av dem mister synet eller får permanent nedsatt syn. I tillegg kommer skader på andre deler av kroppen, også disse ofte permanente og alvorlige.

De materielle skadene er også betydelige, særlig på grunn av brann. Husdyr, ville dyr og fugler får panikk og skader seg. Mange så alvorlig at de dør eller må avlives.

To kilo krutt, takk!

Etter at raketter med styrepinne ble forbudt å selge i Norge i 2008, er det såkalte batterier som gjør mest skade. Disse «kassene» inneholder mange oppskytingsrør og kan være svært kraftige. På Våland nyttårsaften ble slike batterier avfyrt mot politiet da de forsøkte å ta dem fra folk.

Et kjapt søk på nettet viser at leverandøren Festivalfyrverkeri, for eksempel, markedsfører batteriet «Mammut». Det kraftigste i deres sortiment. Det inneholder 86 skudd, varer i litt over to minutter og inneholder intet mindre enn to kilo (!) krutt.

Det hører med til historien at det ikke er tillatt for private å sende opp noen former for fyrverkeri i trehusbyen, som Våland er del av.

Kruttlobbyen

Vi er altså i den situasjonen at sprengstoff – som til vanlig er forbeholdt sertifiserte fagfolk som har en jobb å gjøre – en uke hvert år er allment tilgjengelig for dem som vil kjøpe. Det er dette jeg sliter mer og mer med å skjønne.

Norsk Fyrverkeriforening er bransjeorganisasjonen til forhandlere av fyrverkeri. Den har siden 1995 kjempet en heroisk kamp for færrest mulig restriksjoner på salg. Forståelig nok. Det er i det hele tatt veldig få bransjeorganisasjoner som går inn for å avvikle den næringen de representerer.

Og hvert år, vanligvis i romjula, rykker foreningen ut mot de like årvisse kravene om forbud mot salg til private.

Hvis alle bare hadde vært voksne, edru og fulgt sikkerhetsreglene som står på pakken, ville de aller fleste personskadene vært unngått, sier foreningen. Og det er sikkert sant.

Men problemet er selvsagt at produktene deres i all hovedsak brukes den kvelden i året med færrest tilgjengelige edru folk. Og det vet de vel i grunnen godt.

På sett og vis likner Fyrverkeriforeningens argumenter ikke så rent lite på argumentene til våpenlobbyen i USA. Det er folk, ikke våpen, som dreper folk. Sier våpenlobbyen. Det er uriktig bruk, ikke fyrverkeriet i seg selv, som er problemet. Sier fyrverkerilobbyen.

Nå er retten til å kjøpe fyrverkeri heldigvis ikke grunnlovsfestet i Norge, slik våpenkjøp muligens er i USA.

Er friheten til å kunne kjøpe et par kilo krutt og fyre det av på nyttårsaften så viktig at den trumfer alle de problemene dette skaper?

Se til Kardemomme by

Vi skal selvsagt ikke forby alt som noen synes er plagsomt. I et liberalt demokrati er det å finne seg i at andre har andre verdier og en annen adferd enn en selv prisen vi betaler for å ha et samfunn. Men selv for de mest ihuga liberalistene går det en grense. Denne grensa er kjent for de fleste nordmenn som Kardemommeloven:

Du skal ikke plage andre. Du skal være grei og snill. Og for øvrig kan du gjøre som du vil.

På filosofisk heter det «skadeprinsippet». Grensen for din personlige frihet går der din frihet påfører andre skade eller ufrihet.

Etter min mening er det her fyrverkeri i private hender støter på problemer. Er friheten til å kunne kjøpe et par kilo krutt og fyre det av på nyttårsaften så viktig at den trumfer alle de problemene dette skaper?

Gratis stjerneskudd!

Alvorlige personskader. Livredde og skadde husdyr og fugler. Branner. Store utgifter for helsevesenet, politiet, brannvesenet og forsikringsselskaper. For hva? Jo, for noen timer med til dels ukontrollert og farlig bruk av sprengstoff.

Det er på høy tid med et nasjonalt forbud mot salg av fyrverkeri til private. Inntil da kan kommunene selv sette strengere grenser. Hva med å utvide forbudssonen til hele kommunen? Og ikke minst dele ut saftige bøter til dem som bryter reglene?

Pengene vi som samfunn sparer på forbudet, kan investeres i enda bedre offentlige fyrverkeri. Og gratis stjerneskudd til alle.