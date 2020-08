Stillheten etterpå

KOMMENTAR: Kan de ikke bare HOLDE KJEFT alle sammen? Jeg er så lei av dem. De er en fornærmelse mot min intelligens. Hvem, hører jeg deg spørre? Vel, lista er lang.

Nå som vi alle sammen er forskjellige

Blir det bare bråk og tull og tøys

Men hvis vi alle sammen var like

Ville regnestykket for lengst vært løst

Jeg tenker på disse idiotiske rasistene, deres ynkelige frykt for De Andre, en frykt som blir til raseri og hat og vold.

Jeg tenker på tullingene som slår de idiotiske rasistene ned under en lovlig demonstrasjon på åpen gate, og tullingene som heier på dem som slår.

Jeg tenker på de frådende ideologene som ser rasister bak hver busk, dem som mener at alt jeg sier og gjør, gjør jeg som en Hvit Mann på 52.

Jeg tenker på de paranoide nazifrisørene som ser seg om i Norge og ser en nært forestående islamistisk maktovertakelse.

Jeg tenker på de tallblinde kranglefantene som tror at makt og lykke er et nullsumspill. Et spill der deres lykke og frihet og makt bare kan etableres på bekostning noen andres.

Jeg tenker på de livsfjerne teoretikerne som har rodd seg så langt ut fra land at de ikke vil forstå at kjønn er binært, altså at det bare finnes menn og kvinner, i biologisk forstand. (Kvinner er den halvparten som er født med livmor, og menn har et Y-kromosom som lager testikler).

Jeg tenker på de sneversynte som ikke skjønner at kjønnsroller og seksualitet derimot er flytende og plastisk, og at vi alle rommer både mannlige og kvinnelige «egenskaper», og at ingenting mellom frivillige voksne er feil eller synd.

Nå som vi alle sammen er forskjellige

Blir det for mange hensyn å ta

Men hvis vi alle sammen var like

Trengte vi ikke mye for å ha det bra

Jeg tenker på den apokalyptiske dødskulten av klima-alarmister som skremmer barn og unge fra å tro at det finnes en framtid. Ikke en dag uten en Facebook-post om at vi snart er døde, alle sammen.

Jeg tenker på de åreforkalkede kverulantene som nekter å innse at klimaet endrer seg, og at det er vårt ansvar å gjøre noe med det. «Det er en grunn til at det heter vitenskapsMANN», sier de fornøyd til seg selv mens de skriver noe stygt om en kvinne i et kommentarfelt.

Jeg tenker selvsagt også på de kaklende dårene som faktisk tror at Jorda er flat. De tar opp verdifull plass, både i fysisk og åndelig forstand.

Jeg tenker på dem som tror på en allmektig Gud, når det er så innlysende at de tar feil.

Jeg tenker på dem som tror så hardt på ingenting at det til forveksling likner en religion.

Jeg tenker på disse fjerne ullhodene som tror på krystaller og kornsirkler, dem som arrangerer alternativmesser.

Jeg tenker på kvakksalverne og sjamanene som «helbreder» ved bønn og mot et økonomisk vederlag.

Jeg tenker på farmasøytene som bruker milliarder på å utvikle nye lykkepiller mot mer eller mindre innbilte i-landssykdommer, og bagateller på ekte medisin til fattigfolk.

Jeg tenker på dem som føler. Og føler og føler. Jeg er ikke interessert i hva du føler. Alle andre er dessverre interessert i hva du føler.

Jeg tenker på dem som er krenket. Ja vel. Vær krenket.

Jeg tenker på dem som forurenser feeden min med sin intellektuelle posering, sin trang til å mobbe, sin forutinntatthet, sin trangsynthet og sine svake retoriske evner.

Jeg tenker på dem som ikke gjenkjenner ragebait fra ytre høyre, selv om det hopper opp og ned på hodet deres og roper «Lock Her Up!».

Jeg tenker på dem som fungerer som surrogater for russiske trollfabrikker under påskudd av å presentere «alternative fakta».

Jeg tenker på dem som stemmer imot sine egne interesser, og ikke innser at de har blitt lurt opp i stry.

Jeg tenker på dem som ikke skjønner hvor heldige de har vært bare ved å bli født akkurat her, akkurat nå.

Da kunne vi ha sluppet krangel og diskusjoner

Da kunne vi ha sluppet angst og usikkerhet

Ingen grunn til å frykte hverandre

Når alle sammen var som deg

Og hvis at noen ikke var det

Så ville vi alle sammen

Vært enige i å få dem vekk

Jeg tenker på alt dette, og innser at lista kunne vært mye, mye lengre. Min kapasitet for vemmelse er nesten ubegrenset.

Grunnkvalmen, kalte han det, forfatteren Erlend O. Nødtvedt i sin briljante roman «Vestlandet». Grunnkvalmen som er ethvert tenkende menneskes normaltilstand i møte med en frastøtende verden. Grunnkvalmen som følger av den vestnorske ambivalensen, tvisynet. Grunnkvalmen som bare kan holdes stangen ved intens selvmedisinering ved hjelp av eplesider fra Sogn.

Og der er vi kanskje ved det aller mest horrible ved samtiden. Den intellektuelle grøftefylla som driver debattantene ned i skyttergravene, der tvilen og dialogen erstattes med klokkertro og skjellsord.

Jeg tenker på mitt eget tvisyn. Og på den stadig sterkere følelsen av ubehag i møtet med samtiden. Den historiske bevisstheten som forteller meg at vi befinner oss på et flortynt dekke av sivilisasjon, en hårsbredd fra en hundretusenårig menneskelig eksistens som for det meste har vært brutal, skitten og kort.

«Det kan du ikke si», roper folk nå.

Og så spør jeg: Hva er mest effektivt, å nekte Trump-skaperen Steve Bannon å snakke i Bergen, eller arrestere ham for svindel?

Det første er en tom symbolhandling, det andre en konsekvens av en rettsstat.

Innskrenkninger i ytringsfriheten tjener alltid dem som har makta. Ytringsfriheten skal beskytte de ytringene DU ikke liker. Ytringsfriheten er den tynne, tynne hinna som holder oss over avgrunnen.

Jeg tenker at når ordene tar slutt, begynner volden.

(Lyrikk: Lars Lillo Stenberg, «Nå som vi alle sammen er forskjellige», deLillos, 1986).