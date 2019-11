Finnes det en palestinsk løsning på et israelsk problem?

KOMMENTAR: Ingen greier å danne regjering i Israel. Kaoset er komplett. Nå går det mot enda et nyvalg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Ayman Odeh, leder for Felleslisten, avgir stemme i Haifa. Mahmoud Illean, AP/Scanpix

21 prosent av innbyggerne i Israel er palestinere. De er i all hovedsak etterkommere av folk som ikke flyktet, eller som ble internt omplassert i 1948. Gjennom årene gikk flere palestinske politikere inn i de israelske venstrepartiene, men de siste 20 årene har vi sett egne palestinske partier komme og gå i israelsk politikk.

Foran det siste valget slo de fire palestinske partiene i Israel seg sammen til Felleslisten. Den gjorde et godt valg, ble landets tredje største parti og fikk 13 seter i nasjonalforsamlingen. Bare sentrum-høyre-koalisjonen til Benny Gantz og ytre høyre-koalisjonen til Benjamin Netanyahu fikk flere stemmer enn den palestinske felleslisten.

Den siste tiden har Benny Gantz prøvd å danne regjering, men uten å lykkes.

Uansett hvordan Gantz har snudd seg, først til venstre, så til høyre, har han ikke greid å få øye på en koalisjon på 61 seter som skal til for å danne flertall i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

Med mindre han kunne få Felleslisten med på laget.

En sikkerhetsrisiko?

Da Benny Gantz var general i det israelske forsvaret, kjempet han mot palestinerne i Gaza og på Vestbredden. Ifølge palestinerne har Gantz blod på hendene.

Gantz har ikke gitt noen lovnader om en tostatsløsning. Han vil ikke ha noe med Hamas som har makten på Gazastripen å gjøre, og enda mindre med enda mer ytterliggående Islamsk hellig krig. Dette er grupperinger han vil møte med militær makt, og han vil knuse dem. Gantz støttet de nylige angrepene mot Gaza som kostet 34 palestinere livet. Felleslisten kaller angrepet en massakre.

Les også LES OGSÅ: Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie

Dersom Felleslisten hadde valgt å gå inn i en regjeringskoalisjon med sentrum-venstre, ville de fått viktige ministerposter til gjengjeld. Unntaket er enhver post som kan tenkes å ha med rikets sikkerhet å gjøre.

Slik Israel virker, ville det vært komplett utenkelig med palestinere i det nasjonale sikkerhetskabinettet, der ledere fra etterretning og forsvar sitter sammen med framtredende politikere. Det er opplest og vedtatt i Israel, at landets palestinske minoritet består av folk som er mistenkelige, ikke til å stole på, og med større lojalitet til palestinerne i de selvstyrte områdene, enn til staten Israel. De mistenkes automatisk for å ville undergrave rikets sikkerhet.

Her er det selvfølgelig et poeng: Dersom Felleslisten satt i regjering, ville den hatt tungt for å gi støtte til angrep mot ikke bare palestinske mål, men mot arabiske mål over hele Midtøsten.

Israelere = sionister

Både Netanyahus Likud-parti og Gantz’ Kahol Lavan-allianse baserer politikken på sionismen. Side Israels palestinere ikke er sionister, havner derfor 21 prosent av innbyggerne utenfor fellesskapet som er statens bærende idé. Denne minoriteten krever like rettigheter. At alle må være like for staten.

At Felleslisten er blitt Israels tredje største parti, har endret den politiske dynamikken i landet, ettersom partiet krever økonomisk og sosial likhet for alle folkegrupper. Det er blant annet kommet krav om full stans i rivingen av palestinske hus som det ikke er papirer på, utbygging av industrielle soner i byer med palestinsk befolkning og samme statlige finansiering av kommuner med palestinske innbyggere, som med jødiske. Dette er krav sentrum-venstre har lettere for å innfri, enn Netanyahus ytre høyre som uten blygsel framstår som rasistisk.

Men er det plass til et palestinsk parti i israelsk politikk?

Etter min mening er opposisjon den eneste utveien. Dette er den eneste praktiske løsningen, og det er en løsning som tillater Felleslisten å presse på for å oppnå sosiale og økonomiske reformer på den ene siden – og motsette seg militære angrep på den andre siden.

Det er ikke meningsløst å være en del av opposisjonen. 13 seter i Knesset betyr at Felleslisten er i vippeposisjon i forhold til mange politiske avgjørelser som skal fattes, og til mange lover som skal vedtas.

I den grad israelere av palestinsk herkomst oppfatter seg som fremmede i sitt eget land, må det være bedre å delta for å oppnå forandring fra innsiden av systemet, enn å stå på utsiden og kikke inn.

Nå går det mot enda et nyvalg i Israel, ettersom ingen av blokkene greier å danne flertall.