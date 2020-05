Det er nå det blir vanskelig

KOMMENTAR: Regjeringens plan for gjenåpning av det norske samfunnet er «belønningen» for at folk har vært ekstremt flinke til å følge smittereglene. Men det er nå det blir virkelig vanskelig.

Harald Birkevold Kommentator

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg la fram planen for en gradvis gjenåpning av samfunnet torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge

Det utløste spontan jubel i heimen da 13- 16- og 19-åringene fikk vite at skolen, både grunnskolen og den videregående, kan åpnes igjen fra mandag. Akkurat dét sier meg at unntakstilstanden i det norske samfunnet har vart lenge. Åtte uker som vil bli husket i lang, lang tid. Men det er altså ikke over nå.

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen torsdag ettermiddag at rekkefølgen på gjenåpningen følger et mønster; først barn og unge, deretter arbeidsliv og til slutt andre aktiviteter. Og hun sa at tålmodigheten vi har vist med de strenge smitteverntiltakene nå kan belønnes med en gradvis åpning av samfunnet.

Lang liste

Denne åpningen startet i grunnen allerede for to uker siden, da barnehagene og småskolen ble åpnet, og torsdag kunne vi også gå på kafé og bestille en kaffe, uten mat til. Hytteforbudet er også opphevet for flere uker siden.

Men lista over nye lettelser er lang og gledelig. Fra fredag 7. mai gjelder blant annet dette:

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

Idrettshaller kan åpne.

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer.

Men reiseforbudet vil sannsynligvis vare til over sommeren, noe som antakelig er en trøst for norske turiststeder som vanligvis er avhengige av utenlandske gjester. Den rekordlave kronekursen gjør det for øvrig fornuftig å la være å bruke mye penger utenlands, uansett.

Fotball i sommer

Det har vært mye mas om fotballen, både på elite- og toppserienivå og ikke minst den organiserte breddefotballen. Kulturminister Abid Raja kunne opplyse at det ligger an til eliteseriefotball fra 16. juni, etter at det er gjort et unntak fra korona-forskriften. Noe som vel betyr at det blir kamper langt utover vinteren for å bli ferdig med årets sesong.

Uansett, dette er gledelig. Folk kan så smått begynne å leve som normalt, men samtidig med en viss avstand. Håndhilsing og klemming kan vi sannsynligvis bare glemme, inntil det er utviklet en vaksine. Og det kan ta tid, sier helseminister Bent Høie. Kanskje to år?

Slutt på håndhilsing?

Skulle det vare så lenge, spørs det om ikke håndhilsingen og denne nymotens klemmingen, som også i mer normale tider er en av de mest effektive måtene å spre smitte på, har fått et varig skudd for baugen. Det sier jeg med hånden på hjertet.

Skulle vi vende tilbake til en mer reservert tid, der vi nøyde oss med å nikke avmålt til hverandre og kanskje mumle «javel...», skal dere ikke høre noen klager fra meg, i alle fall.

Spøk til side, det er utvilsomt at regjeringen med dette har åpnet et nytt og meget krevende kapittel i den norske håndboka for smittevern, en bok som skrives fortløpende og i takt med utviklingen i smitten.

Krevende åpning

Som mange var inne på da barnehagene og småskolen åpnet, er det enklere å stenge ned enn å åpne opp. En nedstengning eller et forbud kan gjøres enkelt, som med hytteforbudet. Nei er nei, uansett om du har hytte i et hyttefelt eller om den ligger en times gange fra veien. Og uansett om du bor et steinkast fra kommunegrensa.

Når det skal åpnes opp, kommer alle tvilstilfellene. Det er en stor pedagogisk utfordring å formulere og forklare de nye reglene slik at det oppstår minimal tvil om hvordan de skal praktiseres.

Til nå har regjeringens medlemmer vært forbilledlig flinke på dette punktet. I et klart, enkelt og empatisk språk har både Solberg, Høie, Mæland og Ropstad fått fram budskapet. Og det faktum at et stort flertall av oss har fulgt ordrene, er et tydelig tegn på at kommunikasjonen har vært god.

Hva om det snur?

På åtte uker har Norge gått fra en situasjon med rask og ukontrollert spredning av smitte, til en situasjon hvor store deler av landet knapt har nye smittetilfeller i det hele tatt.

Den store bekymringen er om denne gledelige utviklingen vil reverseres, nå som det blir færre restriksjoner. Skulle det skje, kan det dessverre bli nødvendig å stramme inn på ny. Men på den annen side, nå er samfunnet bedre rustet enn vi var i midten av mars.

Helsevesenet har nå erfaringer å bygge på. Det er større lagre av utstyr. Og ikke minst, hver og en av oss er uendelig mye flinkere og mer oppdatert på smittevern enn vi var for åtte uker siden.

Har man først begynt å vaske hendene ofte og hoste i albuen, skal det litt til å bare la alt flyte bare fordi Erna ikke passer på lenger.

