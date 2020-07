Katastrofen E39 burde aldri skiftet navn

KOMMENTAR: 27. mai 1997 skiftet veien mellom Kristiansand og Stavanger navn fra E18 til E39. Var det denne dagen forskjellsbehandlingen i veiutbygging mellom øst og vest virkelig begynte?

Var det her det begynte? Trygve Selbak og Harald Refsland fra Statens vegvesen bytter ut E18-skiltene med E39 i mai 1997. Foto: Viktor Klippen

Lars Helle sjefredaktør

Helt fra europaveisystemet ble innført i Norge i 1965, var kaien i Stavanger endestasjon for E18. Stockholm lå i den andre enden, Oslo midt imellom. Nå ligger Rogaland langs E39, som begynner i Aalborg i Danmark og snirkler seg via Kristiansand langs norskekysten til Trondheim.

Og snirkle er ordet. De som kjører fra Stavanger til Oslo kan ta og føle på forskjellene mellom E39 vest for Kristiansand og E18 på østsiden. Østover er det snart en sammenhengende firefeltsvei med 110 km/t som fartsgrense på flere av strekningene.

Tvedestrand

I over 50 år har jeg kjørt denne strekningen selv. De første 12–13 årene observerte jeg riktignok alt fra baksetet, men det har selvfølgelig skjedd en enorm utvikling. Først ved at veien ble flyttet ut av bysentra som Holmestrand, Grimstad, Mandal og Sandnes. Seinere ved at E18 er oppgradert til europeisk toppklasse. En av de siste store oppgraderingene skjedde i fjor sommer på strekningen Tvedestrand – Arendal, for øvrig andre gang i denne perioden at E18 forbi lille Tvedestrand oppgraderes.

På vestsiden er det ganske annerledes. Ja, noen stykkevise forbedringer har skjedd. Sandnes og Mandal er nevnt. Broen over Fedafjorden har spart oss for turen over Kvinesheia (selv om den var stengt i vår) og Motorveien sørover fra Stavanger er sakte men sikkert utvidet og forlenget. Den åpnet i 1974, men da var det bare fire felt fram til Auglendstunnelen, som den gangen bare hadde ett løp (altså sånn som vi har det i sommer). Ellers har endringene ofte bestått i at hastigheten er redusert, fra 80 km/t til 70, eller fra 70 til 60.

Siden det alltid er mye trafikk mellom Kristiansand og Stavanger og siden mye av dette er tung nyttetrafikk, er det bare å være tålmodig. Bobileksplosjonen i vår har ikke bedret situasjonen.

Å havne bak danskebåten

Å komme østfra til Kristiansand like etter at danskebåten har klappet til kai, er ikke for dem med kort lunte. Det er bare å akseptere at vogntog og campingvogner kommer til å holde farten nede og forlenge kjøretiden til Sandnes og Stavanger.

For rogalendinger som skal østover, har selvsagt oppgraderingene vært en forbedring. Veiene gjennom Agder og Vestfold og Telemark er blitt flotte. Det er likevel uakseptabelt, ja nesten katastrofalt, at det står så dårlig til på vår side av Kristiansand.

Dronefoto av anleggsområdet ved Trysfjorden. I 2022 åpner motorveien mellom Kristiansand og Mandal. Foto: AF Gruppen

Motorvei til Mandal

Likevel er det lysninger i sikte. Vi har i flere omganger omtalt utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Mandal. Denne uka viste vi spektakulære bilder av brokarene over Trysfjorden og det enorme anleggsområdet som preger strekningen, som skal være ferdigstilt om to år. For to uker siden ble dessuten trasévalg gjennom Dalane endelig avklart. Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ansvar for hele strekningen mellom Kristiansand og Ålgård. Det er synd at de har begynt i feil ende, men en eller annen gang bør alt være klart på vår side av fylkesgrensen.

Moderne veibygging handler om gjøre ting mest mulig rett fram. Doble tunneler skal sprenges, bruer skal bygges, bakketopper fjernes og svinger benkes ut. Dette er nødvendig for å bedre trafikksikkerheten, dempe utslippene fra tungtrafikken og ikke minst for å oppnå en anstendig kjøretid mellom Stavanger og Kristiansand. Store mengder areal går med, ikke minst i anleggsfasen, og det oppstår naturlig nok konflikter. Alt dette må det tas hensyn til og dette er også grunnen til at vi er kommet mye kortere på rogalandssiden enn på agdersiden.

Dette vil fortsatt ta tid og det vil fortsatt koste penger. Samtidig er det flere andre samferdselsprosjekter i regionen som ønsker samme prioritet. Striden rundt Bymiljøpakken på Nord-Jæren, pausen i Rogfast-utbyggingen, E39 nord for Ålgård og de stadige behovene for oppgradering av jernbanestrekningene i Sør-Rogaland er noen eksempler på ting som haster.

Likevel må en høykvalitets E18/E39 være et overordnet, nasjonalt prosjekt. Å binde tre av de største byene i Norge sammen på en ny og bedre måte, må fortsatt ha prioritet. Derfor må vi også legge konfliktene bak oss i Rogaland og komme i gang med å knytte landet tettere sammen, slik at Rogaland fortsatt kan være porten mellom øst og vest, og ikke et stengsel.

Forargelse på Bens kafé

Så var det dette med europaveier. Det er faktisk en FN-sak, fordi det er FNs økonomiske kommisjon (UNECE) i Genève som forvalter og tildeler europaveinummer. Aftenbladets arkiv forteller at Vegdirektoratet sendte søknaden om endring av navn og nummer på E18 og E39 allerede i 1993. Det fantes ingen ledige, tosifrede europaveinummer, så alternativene var enten å koble seg på E39 fra Danmark eller E14 fra Sundsvall i Sverige i nord.

Rogalendingene likte ikke noen av delene og gikk for dobbel navngiving, E18 og E39. Både vegsjefen i Rogaland og fylkesordfører Odd Arild Kvaløy mente at det ikke var noe i veien for dobbel merking fra Kristiansand til Stavanger. Ordfører Tore Nordtun i Stavanger hevdet også at dette ikke var noen bagatell, mens Amanda Hetland ved Bens kafé på Helleland brukte enda hardere ord:

– Dette må være noe klatt som de kloke hoder inne i Oslo har klekket ut. Nå er E18-navnet innarbeidet både i inn- og utland og så skal de døpe om hele veien. Det er forferdelig. Folk kommer til å tro det er en geiteplass de er kommet til, sa hun.

Kanskje Amanda fra Helleland var nærmest sannheten?