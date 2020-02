Viktig å ha det første primærvalget når en stemme betyr fem ganger mer

GJESTEKOMMENTAR: Det amerikanske valgsystemet kan likevel være ødelagt av for mye demokrati.

Gunnar Grendstad Statsviter, Professor ved Universitetet i Bergen og Purdue University (USA)

Pete Buttigieg er en av flere kandidater som har trålet Iowa på kryss og tvers for å vinne velgere i mandagens primærvalg i delstaten Iowa. For kandidatene betyr valgresultatet i Iowa vinn eller forsvinn. Foto: Gene J. Puskar, AP/NTB scanpix

Fru Nelson har laget flere av de beste paiene sine og fraktet dem forsiktig til biblioteket der hun møtte naboene. Hele USA har øynene rettet mot Iowa. Nelsons naboer har også øynene rettet mot baksten. Likevel er hun tydelig: Bare de som stemmer på hennes kandidat kan få et stykke pai.

Primærvalget i Iowa er straks i gang, men valgsystemet er allerede ødelagt.

Iowa er den første formelle løypemeldingen i presidentvalgsirkuset i USA. I flere år har kandidatene siktet seg inn mot delstaten. De har utgitt bøker om seg selv og tigget penger fra fattig og rik. Primærvalg i Iowa skal være direktepolitikk. I Iowa har kandidatene bygget opp organisasjoner for å mobilisere velgere som forventer at kandidatene besøker dem der de bor. De skal håndhilse og prate med dem. Noen kandidater har til og med tatt seg bryet med å besøke alle de 99 fylkene i delstaten for å demonstrere at de tar velgerne på alvor.

Vel, egentlig holder ikke Iowa noe ordentlig primærvalg hvor velgerne ville gått til et valglokale og enkelt lagt en personstemme i valgurnen. Iowa organiserer primærvalget som et caucus. Det betyr at velgerne denne kvelden samler seg i små grupper i delstatens 1681 valgdistrikt og diskuterer hvilken kandidat de vil stemme på. Underveis kan velgere skifte mening. Dersom en kandidat ikke får mer enn 15 prosent av stemmene, må velgerne stemme på en mer populær kandidat. Resultatet er vanskelig å predikere.

Betyr alt og ingenting

Utpå kvelden rapporterer gruppene sine resultater, og nasjonen får vite hvor godt kandidatene klarte seg. I år gjelder dette bare demokratiske kandidater, siden president Trump stiller til gjenvalg praktisk talt uten motkandidater. Problemet med Iowa er at resultatet betyr veldig mye og nesten ingenting.

De kandidatene som gjorde det bedre enn forventet, får medvind i valgkampen. De som gjorde det dårligere enn forventet, vurderer å trekke seg. Og resultatet betyr nesten ingenting fordi Iowa vanligvis fordeler landsmøtedelegatene seinere på våren etter at delegatene fra valgdistriktene blir stemt videre gjennom fylkesmøtene, regionsmøtene og til slutt fra delstatsmøtet.

Hvorfor skal Iowa ha en så viktig førsteplass i primærvalgene når de ikke holder et ordentlig primærvalg, når fordelingen av delegater kan endres, når en stemme i Iowa er fem ganger så viktig som en annen delstat, når opptellingen er så uoversiktlig, og når den hvite og eldre befolkningen i denne delstaten er så lite representativ for resten av USA?

La oss svare på spørsmålet med først å slå fast at valgregler er viktige. En tommelfingerregel i statsvitenskap er at valgresultat bestemmes av valgregler og velgernes preferanser. Reglene forteller politikerne om prosedyrene, hva som teller og hvordan de bør innrette seg for å vinne velgerne. Skifter du valgreglene, skifter politikerne strategi. Skifter du valgreglene, kan en annen politiker vinne.

Hverken Obama eller Trump ville ha blitt valgt

I dag fordeler USA primærvalgene over en lengre periode, der den ene delstaten følger den andre. Men det hadde også vært mulig å gjennomføre primærvalgene i alle landets 50 delstater på samme dag. Da ville Hillary Clinton, ikke Barack Obama, blitt valgt til president i 2008. Da ville heller ikke Donald Trump blitt valgt i 2016.

Dersom alle primærvalgene ble gjennomført på samme dag, ville tre problemer være løst, hevder Caroline J. Tolbert i boka «Debating Reform»:

For det første ville det eliminere det kaotiske kappløpet der delstatene ønsker å holde sine primærvalg så tidlig som mulig. Hvem vil egentlig holde en konkurranse sist av alle når vinneren allerede er klar?

For det andre vil den ellers så begredelige lave valgdeltakelsen i primærvalgene i dag øke betraktelig når alle stemmene betyr like mye.

Og for det tredje vil en nasjonal primærvalgdag fjerne Iowas helt ufortjente privilegium om alltid å være først. Hvorfor skal dette bortgjemte jordbruksområdet i «flyover country» være delstaten som avgjør hvordan kandidatene kommer ut av startblokkene?

David P. Redlawsk svarer at alle primærvalg på samme dag er en dårlig idé. I dagens system vil dyktige kandidater uten mange penger eller en stor organsisjon, også ha mulighet til å vinne, og ikke bare bli blåst av banen i første forsøk. I dag kan velgerne bli bedre kjent med kandidatene, og de kan testes på lederskap og utholdenhet. USA kan kvitte seg med Iowa-problemet ved at flere delstater bytter på å være først ute. Ett nasjonalt primærvalg kan ha sine fordeler, sier Redlawsk, men ingen av fordelene er store nok til å løse dagens problemer.

Valgsystemet er ødelagt

Andre hevder rett og slett at det særegne, amerikanske systemet med primærvalg er ødelagt. Hvordan kunne ellers et demokrati som USA komme opp med en så politisk uerfaren kandidat som Donald Trump? Som konkurrenten Jeb Bush sa for over fire år siden: «Trump er en kaos-kandidat, og han vil bli en kaos-president.»

For nærmere 50 år siden ga partielitene fra seg makten til å styre utvelgelsen av kandidater. Primærvalgene ble overlatt til velgerne. I dag er det vanskelig å reparere et valgsystem som er så solid forankret blant velgerne og overlatt til delstatene.

Om fire år vil det igjen være duket for nye primærvalg. Og igjen, med Iowa først ut, kommer nok fru Nelsons paier på bordene igjen.

