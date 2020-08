Rett mann til rett tid

KOMMENTAR: Anders Opedal er rett mann til jobben som konsernsjef, men neste gang må Equinor-styret finne en kvinne.

Anders Opedal tar over som ny konsernsjef i Equinor 2. november. Foto: Kristian Jacobsen

Hilde Øvrebekk Kommentator

Mandag ble det klart at Eldar Sætre gir fra seg stafettpinnen i Equinor. Den som skal ta neste etappe er Anders Opedal.

Opedal har gjort alt det som skal til for å utføre den jobben han nå er satt til. Han har jobbet i leverandørindustrien, han har hatt en rekke stillinger i Equinor, vært sjef i Brasil, et marked som blir veldig viktig framover for selskapet, og han har ledet prosjekter og teknologiutvikling.

Han var også den som under oljekrisen ledet det omfattende kuttprogrammet i oljeselskapet, og vet derfor noe om det å drive kostnadseffektivt. Og så er han i tillegg den første ingeniøren som blir toppsjef i selskapet.

Grønt preg

Både det som har skjedd i energimarkedene de siste par årene, EUs nye grønne politikk, målene i Parisavtalen og koronakrisen vil prege Equinor og andre oljeselskaper i årene framover.

I dag er Equinor ikke et bredt energiselskap, som de lovet å bli da de skiftet navn. Fornybarandelen er på rundt 5 prosent, men ambisjonene har det ikke manglet på.

På kapitalmarkedsdagen i London i februar presenterte selskapet en plan for kutt i klimagassutslippene også i utlandet. I januar presenterte de planen for norsk sokkel. Ambisjonen er å redusere utslippene med 50 prosent innen 2050. Dette inkluderer også utslippene fra kundenes bruk av olje og gass, det som kalles scope 3.

Det som blir den største utfordringen framover for Opedal er derfor å sørge for at dette blir mer enn bare fine ord og ambisjoner.

Kvinner

Selv om Opedal nok vil bli en god konserndirektør, var det likevel var det mange som håpte at selskapet skulle få sitt første kvinnelige konsernsjef.

Statoil/Equinor har i sin 48 år gamle historie bare hatt en kvinne i styrelederstolen, Kaci Kullmann Five. Og hun var bare konstituert. Antallet kvinner i konsernledelsen har aldri vært mer enn tre.

Helt fra 1990-tallet har selskapet fått kritikk fra ulike hold for den lave kvinneandelen i konsernledelsen og i ledersjiktet under.

Opedal har erfaringen som skal til for å lede selskapet i riktig retning for framtiden. Og det at han viderefører det Eldar Sætre har stått for sørger for stabilitet i et turbulent marked.

Den litt forsiktige, men tydelige, saudabuen er uten tvil rett mann til rett tid. Men neste gang må Equinor-styret finne en kvinne. Og så er det bare å håpe at den nye konsernsjefen finner plass til litt flere kvinner i sin toppledelse.