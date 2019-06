For et par uker siden rykket en gruppe advokater og leger inn i leirene hvor amerikanske myndigheter har samlet barn som enten er kommet alene sørfra, eller som er tatt fra foreldrene ved grensen. Synet som møtte dem fikk inspektørene til å hente fram ord fra språkets skrekk-kabinett.

En lege skrev i rapporten at forholdene i metallburene og de store cellene der barna holdes, kan sammenliknes med tortur-sentre. Hun hadde undersøkt 39 barn som mangler helsetilsyn og grunnleggende sanitære hjelpemidler, som har for lite vann og utilstrekkelig med mat. Lyset i cellene står på 24 timer i døgnet, og temperaturen blir holdt ekstremt lav. Andre inspektører melder om romtemperatur ned mot 10 grader, samtidig som bevæpnete og uniformerte vakter tar fra barna det de måtte ha av varme klær. En advokat fant 300 barn som sov og spiste i én celle, med et åpent toalett i midten.

Alle de 39 som dr. Dolly Lucio Sevier undersøkte, viste tegn på å være traumatisert.

Dette er vår fremste allierte, og det er på høy tid den norske regjering sier klart fra om at vi venter noe bedre.

Står i en tradisjon

Da rapportene ble kjent, sa Alexandria Ocasio-Cortez, demokratisk kongressrepresentant fra New York, at det er snakk om konsentrasjonsleirer. Trump-administrasjonen holder barn i konsentrasjonsleirer. En rekke republikanere og deres heiagjeng i Fox News var opprørt. Ikke over at småbarn blir nektet bleier, eller at nesten alle barna sa at de var sultne, at barn ned i sju-åtteårsalderen med klær stive av snørr og tårer har ansvar for å ta seg av enda mindre barn. Eller at en rekke barn har dødd i leirene. Nei, de var opprørt over at Ocasio-Cortez hadde våget å kalle leirene ved deres rette navn.

Raskt rykket historikere og andre eksperter ut og sa at betegnelsen er presis. En professor i holocaust-historie og jødenes historie i Europa sa til Newsweek at Ocasio-Cortez er «totalt historisk korrekt» når hun bruker dette begrepet.

Andre minnet om at konsentrasjonsleirene ikke ble oppfunnet av nazistene, og at amerikanerne selv har en svart fortid i bransjen. Den ene leiren hvor barna nå holdes, Fort Sill i Oklahoma, har tidligere vært brukt som konsentrasjonsleir både for indianere under folkemordet tidlig på 1800-tallet, og for amerikanske borgere av japansk opprinnelse under andre verdenskrig. De er ikke utryddelsesleirer, men konsentrasjonsleirer hvor mennesker som ikke er dømt for noe, holdes under forferdelige forhold, og hvor folk dør.

Barn som klarer å komme seg over Rio Grande uten å drukne og blir tatt ved grensen, blir plassert i metallbur. De fornedres og plages, nektes grunnleggende omsorg og utsettes for forhold som gjør dem syke, både fysisk og psykisk.

Bevisst mishandling

I denne saken ser det ut til at det amerikanske systemet virker, i den forstand at advokatene og legene bruker en rettslig avgjørelse for å komme seg inn i leirene, og at pressen tar rapportene deres på alvor og gir dem stor oppmerksomhet. Journalistene blir stengt ute, men gjør klokt i å holde seg så nær piggtrådgjerdene som mulig. Denne nyheten må ikke få drukne i nye absurditeter fra Det hvite hus.

En dommer spurte her om dagen en advokat fra Trumps justisdepartement om hun seriøst argumenterte for at myndighetene ikke var forpliktet til å gi barna såpe, tannkrem og tannbørste, og at de ikke trengte gjøre noe mer enn å holde barna i kulde natten gjennom og la dem sove på betonggolv under et aluminiumteppe. Advokaten bekreftet at det er akkurat det Justisdepartementet mener.

Fort Sill i Oklahoma, leiren i Clint, Texas eller den største av dem alle, McAllen, også den i Texas, er ikke Treblinka, Auschwitz eller Bergen-Belsen. Langt derifra. Det er en villet avsporing når republikanerne påstår at Ocasio-Cortez sammenlikner forholdene på USAs sørlige grense med utryddelsesleirene i naziregimets siste fase. Men leirene likner på den som ble opprettet på Prenzlauer Berg i mars 1933. Hver dag i tre år gikk jeg forbi minneplaten over en av Hitlers første konsentrasjonsleirer, opprettet midt blant arbeiderboligene i denne Berlin-bydelen, og fylt med sosialdemokrater, kommunister, jøder og andre «som regimet ikke likte», som det står. Hensikten var ikke utryddelse, men avskrekking. Nøyaktig det samme er motivet bak barnemishandlingen i USA.

Norges reaksjon

Trump er ikke Hitler, men én gang – forhåpentlig om ikke så lenge – vil Trumps regjeringstid bli sett på som et ekstremt lavpunkt i landets historie. Da vil norske barn spørre hva Norge gjorde for å protestere. La det i det minste bli sagt at vi sa tydelig fra, og ga vår støtte – også fra regjeringshold – til alle de amerikanerne som ser leirene som en skamplett på landets omdømme.

Så vil noen si at det er verre i Saudi-Arabia, i kalifatet til IS, eller i Nord-Korea. Det er alltid noen som vil avspore ubehagelige debatter ved å henlede oppmerksomheten mot større overgrep. De har selvsagt rett. Men Saudi-Arabia har ikke base i Trøndelag. Vi kjøper ikke jagerfly fra Nord-Korea. Våre soldater øver ikke sammen med IS. Det er mye elendighet også i leirene i Hellas, men grekerne kaller seg ikke ledere av den frie verden.

Regjeringen Solberg har lovet å tie overfor Kina, mot å få selge noe laks. Regjeringen tror kanskje at det også er lurest å snakke Trump etter munnen og klø ham på ryggen, siden han er ømskinnet som en flodhest og minst like farlig.

Men hvis vi virkelig tror at USA er vår venn og viktigste allierte, er dette øyeblikket da vi sier fra om at de er på ekstremt ville veier.

