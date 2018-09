Plaster på bom-såret

Et solid flertall i Stavanger bystyre vedtok mandag ettermiddag og kveld et forslag til tiltak som skal dempe de verste utslagene av bomringene som settes i drift om 26 dager. Forslaget ble satt fram av Høyre, Ap, Venstre, KrF og MDG.

Det finnes mye fornuftig i vedtaket. For eksempel beslutningen om at foreldre som må hente og levere barn i barnehagen kan søke om redusert foreldrebetaling, og dermed bli indirekte kompensert for sine utgifter i bommene. Også forslaget om økonomisk støtte til familier med dårlig økonomi er i utgangspunktet fornuftig, selv om det utvilsomt vil åpne for mye papirarbeid med tvilstilfeller og mange runder med klager fra folk som ikke er fornøyd med å ha fått avslag.

Smartere bommer?

Videre er det en god idé å la alle få mulighet til å søke om Autopass-brikke. I dag er det slik at man må vurderes som kredittverdig for å få slik avtale. Det betyr jo selvsagt at bompasseringene blir dyrest for dem som har dårligst råd. Alle ser at dette ikke er særlig gunstig. Og det gir næring til dem som hevder at bomringen først og fremst er et tiltak for å få fattigfolk vekk fra veiene, slik at de med god råd kommer seg fortere fram.

En del av tiltakene som bystyret vedtok mandag, kan settes ut i livet relativt raskt. Men mye vil ta tid. Det er derfor utvilsomt at bomringen rundt Stavanger vil settes i drift 1. oktober, med de satsene som Stortinget har godkjent og uten kompenserende tiltak. Slike må komme etter hvert.

Det er også smart at bystyret går inn for å gjøre bommene smartere, men dette vil uansett ta tid å utvikle og sette i drift et innkrevingssystem som for eksempel er basert på GPS-overvåking av bilen.

Jokeren Sandnes

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp) har på sin side skapt ny usikkerhet omkring hva Sandnes kommune vil beslutte. Han mener at Sandnes kan komme til å si nei til hele Bymiljøpakken om en ukes tid. Det vil i så fall være enda en dramatisk utvikling. For det er ikke mer enn en snau uke siden vegdirektøren tvang ordfører Stanley Wirak til å godta at bommene settes i drift 1. oktober uten noen forbehold fra Sandnes' side.

Skulle Sandnes gjøre revolt mot hele Bymiljøpakken, settes det hele i spill igjen. For hvordan skal Sandnes kunne trekke seg, mens de tre andre kommunene i regionen fortsetter som planlagt? Nord-Jæren framstår jo som ett bo- og arbeidsområde. Og Stortingets vedtak kan vel ikke uten videre omgjøres av en kommune?

Myrhols revansj

Frode Myrhol fra Folkeaksjonen kan også si takk for sist til det nye forslaget. For det er nå bestemt at det skal gjennomføres en konsekvensanalyse for å finne ut hvordan bomringen vil slå ut. Jeg er helt enig med Myrhol når han sier at dette selvsagt burde vært gjort for lenge siden. Men tidligere sto Folkeaksjonen ved flere anledninger helt alene i bystyret om å foreslå slike utredninger.

Slike kuvendinger vil helt sikkert føre til kritikk. Men jeg er blant dem som mener at det bør være stort rom i politikken - som i livet for øvrig - for å endre mening basert på ny informasjon. Det er samtidig helt sikkert at dette vedtaket aldri ville ha blitt fattet uten den sterke, folkelige motstanden som har vist seg den siste måneden. Nesten 70.000 medlemmer i Facebook-gruppa mot bomringen er noe ingen politikere kan tillate seg å ignorere.

Den harde kjernen

Men samtidig er det også et faktum at bare et par håndfuller av disse medlemmene hadde tatt turen til Stavangers rådhus mandag ettermiddag. Det kan selvsagt bety at mange av aksjonistene med rette hadde konkludert med at bystyret ikke ville ombestemme seg om bomringen. Men det viser nok også at det store flertallet av medlemmene i gruppa har et mer nyansert forhold til saken enn den harde kjernen. Mange av disse vil sannsynligvis se på det som positivt at Stavanger bystyre i det minste kommer protestene i møte.

For den harde kjerne vil det uansett ikke være nok før bommene er fjernet helt. Det vil ikke skje i år. Ikke neste år heller. Og mest sannsynlig ikke de neste 20 åra.