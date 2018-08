Onsdag denne uka skjedde det noe rart i Arendal. Ledere fra ungdomsorganisasjonene til samtlige partier på Stortinget gikk en etter en på talerstolen for å protestere mot at Arendalsuka lot det høyreekstreme partiet Alliansen og den islamofobe gruppen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) være offisielle deltakere. Det er ikke hverdagskost at ledere i Rød Ungdom og Fremskrittspartiets Ungdom står skulder ved skulder.

Arendalsuka er for politikk og samfunnsliv omtrent det samme som ONS er for oljebransjen, med andre ord en helt sentral møteplass. Folkevalgte, næringslivsledere, organisasjoner, lobbyister og journalister myldrer rundt den idylliske Pollen. Noen sier at uka er en feiring av demokratiet. Alle, nesten, har mulighet til å være med. Arrangementene er gratis. Alle er like, men noen er likere enn andre. Det er de samme folkene og gruppene og mediene som tar størst plass i Arendal som tar størst plass i vårt samfunn resten av året.

Møte med motstander

Omtrent samtidig med at ungdomspartiene sto og holdt hender (billedlig talt) nede på Torvet for å nekte ytterliggående stemmer en plass i det demokratiske blandakoret, satt et knippe av landets mektigste kommentatorer og samfunnsdebattanter oppe i teltet til Dagens Næringsliv. De skulle snakke om kvaliteten på ytringene til Folk Flest.

Det vil si, det de egentlig skulle snakke om, var et initiativ som er kalt Hele Norge Snakker. Etter modell fra et tysk eksperiment i regi av avisa Die Zeit skal Hele Norge Snakker forsøke å få meningsmotstandere til å sette seg ned sammen, ansikt til ansikt. Tanken er at slike møter på tomannshånd skal føre til at folk med svært ulike standpunkter får større forståelse for hverandres meninger. Målet er enkelt sagt å bedre kvaliteten på det offentlige ordskiftet. Hvorfor er det så viktig?

Eliten om Folket

De som skulle diskutere spørsmålet om hvordan folk snakker sammen om ting de er uenige om, var politisk redaktør i Dagens Næringsliv, den svært skriveføre Kjetil B. Alstadheim, Facebook-provokatøren og sosiologen Kjetil Rolness og Anine Kierulf, som er fagdirektør, jurist og ekspert på ytringsfrihet og menneskerettigheter. Til å lede samtalen: Fredrik Solvang, som til daglig er programleder i snakkeklassens hellige gral, Dagsnytt 18.

Ikke et skeivt ord om dette panelet, men Folk Flest er de så definitivt ikke. Men uansett. Alle som har kikket i et kommentarfelt, eller deltatt i en opphetet debatt på Twitter eller Facebook, vil ha merket seg at tonen kan være hard og uforsonlig, og at den ofte går på person i stedet for sak.

«Værhanen Rolness»

Kjetil Rolness mener at det går feil vei, slik en mann i slutten av 50-årene skal mene. Altså at det blir verre og verre å forsøke å innta moderate mellomposisjoner, fordi man enten skal tilhøre den ene gruppen eller den andre. Et eksempel han brukte, handlet om islamkritikeren Hege Storhaug. Rolness forsvarte en stund Storhaug mot det han mente var usaklig kritikk fra venstresida. Han mente hun hadde noen gode poenger om radikalisering og utenforskap. Da ble han plassert i båsen "Storhaug-tilhenger". I det siste har han skrevet sterkt kritisk om Storhaug, fordi hun etter hans mening nå har gått aldeles over styr og ser islamister bak hver busk. Da blir folk forvirret.

– Det som skjer da, er at jeg av de samme folkene som tidligere hyllet meg, blir beskyldt for å vingle, være en posør og en værhane. Det er altså et krav til at man skal "velge lag" i samfunnsdebatten og holde seg til det laget uansett, sa Rolness.

Midten er en ødemark

– Midten forsvinner, sier en som ikke deltok i panelet. Hilde Sandvik er redaktør for nettstedet Broen.xyz og tidligere debatt- og kulturredaktør i Bergens Tidende. Hun er bekymret for den tendensen som mange ser, nemlig at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne plass til de moderate mellomposisjonene.

Og der har vi i mediene en stor del av skylda, mener Sandvik. Med våre krav om såkalt klare svar. Ja eller nei. For eller imot. Svart eller hvitt. Ofte er sannheten, eller det mest sannsynlige utfallet, et sted mellom de to ytterlighetene.

Breddemediene, som Aftenbladet, er nødt til å kjempe for å gjenerobre midten. I dag kan det å forsøke å være moderat, nyansert, tvilende eller undrende, for eksempel i debatten om asylsøkere og integrering, fortone seg som å befinne seg i et utbombet ingenmannsland der man kryper sammen mens prosjektilene suser fra skyttergravene på begge sider.

Rom for rasisme

Men tilbake til ungdomspartiene. Det er problematisk å nekte noen deltakelse på en festival som feirer demokratiet. Der skal det være høyt under taket. Men hvor høyt? Lederen for Alliansen, den åpent rasistiske nasjonalisten Hans Johansen, skrev nylig på Twitter at alle som har bidratt til innvandring til Norge, bør henrettes. Seinere har han moderert dette standpunktet, på sitt vis, ved å understreke at dette først skal skje etter at Alliansen har kommet til makten og fått endret lovene.

Jeg er dypt skeptisk til å sensurere meninger ved å nekte å gi folk en talerstol. Det er prinsipielt feil, selv om noen kan komme til å bli støtt, rystet eller såret. Det er sånn ytringsfrihet fungerer. Men en grense finnes, og den går ved oppfordring til vold. Samtalen er det som holder volden unna. Samtalen er sivilisasjon. Resten er rå makt.