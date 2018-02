Fargegata funkar på hus, ikkje på vegar.

Kristin Auestad Danielsen, forfattar og dramatikar frå Gjesdal, busett i Stavanger, er ny gjestekommentator i Aftenbladet. Her er første teksten.

Venninnene mine og eg som var ville og bekymringsfrie i tjueåra, har blitt fattige og nedtrykte i trettiåra. Eg ringer dei når eg sjølv er nedtrykt og i pengesorger, for er det noko dei fattige venninnene mine kan relatere seg til, så er det det. Dei fattige venninnene mine og eg er opptekne av gjenbruk, å ete lite kjøt og å reise miljøvennleg, men eg skjøner også at det er fordi vi ikkje alltid har råd til nye klede, ete kjøt, fikse den gamle bilen eller helgeturar til Barcelona. Dei fattige venninnene mine og eg har ofte studert humaniora på universitetet, og dei fattige venninnene mine har, som meg sjølv, ignorert familien sine velmeinande råd om å fylle opp BSU-kontoen. No er framtida her, og vi er fattige. Ja, visst kan vi diskutere litteratur, feminisme og kunst. Ja, visst kan vi analysere handlingane våre og koble dei til Freud sine teoriar, analysere og tolke politiske debattar og det nye medielandskapet. Vi gjer det frå leigde leilegheiter i villastrøk, vi gjer det på cafear på dagtid, for vi har ikkje fast jobb, eller vi er sjukemelde, så vi har tid. Ein av dei tinga vi har blitt einige om er at eg bør begynne å sykle til kontoret.

Det gode med sykling

Eg har mange gode grunnar til å begynne å sykle til kontoret. Eg får gratis trening. Å bevege kroppen gjer at eg søv betre om nettene, får meir energi og eit meir balansert humør som er fordelaktig for meg og alle rundt meg. For ikkje å snakke om å sleppe skrapinga. Å stå der å gyve laus med armkrefter eg lett kunne ha kvelt storfe med, blir ein for aggressiv start på dagen etter min smak. Og så slepp eg Radio Atlantic. FM-nettet er nå blitt avgrensa til å gi info om føret, næringå og sport. Pluss nokre orgiastiske pinsemenighet-talar innimellom. Men dei har faktisk ein oppkvikkande effekt, og det er greitt i den søvnige køen om ettermiddagen.

Sykling er også nesten gratis. Ein slepp å betale drivstoff, parkeringsplass og bompengar. Og kanskje blir det mindre å betale ved neste EU-kontroll?

Eg vil ikkje vere ein sånn aggressiv, neongul, framoverbøygd, sveitt forussyklist, men ein elegant, oppreist, harmonisk trench coat-syklist trillande ned til sentrum. Herlighet, kan det vere så vanskeleg? Tri-girs damesykkelen min frå mine år i Danmark må vel funke i Stavanger også.

Berre trille ned til DNB Arena. Og for å unngå oppoverbakken ved Tjensvollkrysset, berre køyre slalåm langs Mosvatnet forbi hundar og venninner som mosjonerer fire i breidda. Men så er det ny oppoverbakke. Brua over til Eiganes. Den klarer eg nesten aldri fordi eg må ta fart, men så kjem det fira hundar på tur, og då må eg gå av. Så den nydelege Eiganesveien der eg beundrar alle dei store husa. Det er fint. Når eg har tent meg styrtrik på eksperimentell poesi på nynorsk, skal eg også bu der. Eg får fine minner frå åra mine på St. Olav vidaregåande skule når eg suser forbi der. Men så er moroa snudd og humøret blir verre. Eg trillar ned og ser noko raudt. Å sjå raudt er aldri bra. Det er noko alle veit.

Fargepynt gjer ikkje susen

Den raude Møllegata møter meg på tvers, og alt inni meg kjem på tvers. Eit test-tiltak frå Vegvesenet. Det er feil tenkt, det er dumt tenkt og det er slapt tenkt. Det å vere bilist og det å vere syklist er eigentleg det same. Ein vil kome fram på ein rask, trygg og komfortabel måte. 800 meter med raud maling hjelper ingen verdens ting. Fargegata funkar på hus, ikkje på vegar. Når det kjem til sykkel, er det samanhengande og breie nok sykkelstiar som fungerer, ikkje vegar der eg og bilen liksom skal finne ut av det saman. Viss vi med bil av og til måtte ut av bilen og trille bilen over gangfeltet for ikkje å vere redd for å krasje, så hadde ikkje det funka særleg bra.

Sykkelvegar må halde fram inn i kryss og rundkjøringar, inn i tunellar og gjennom turstiar. Det må vere ein sykkelsti du lett sender ut ein tiåring på utan å vere bekymra for om ho kjem heil heim igjen. Sykkelstien som er laga i tunellen opp til Stavanger Øst eller tunellen på Hillevågsveien, er grelle eksempel på det motsette. Det er ingen som kan sykle der på ein trygg og forsvarleg måte.

Ute i distriktet hadde det heller ikkje vore så dumt med sykkelstiar. I staden for å utvide vegnettet for dei med hytte i Sirdalen, kunne ein lage fine sykkelstiar langs landevegane. Det ville vere godt får bygdefolket å røre på seg, og det vil skape miljøvennlege turar for dei som vil nyte vår vakre natur. Ja, for vi har vakker natur. Det fortalde også danskane til meg då eg budde der.

Vegvesenet og samferdselspolitikarane er jo flinke til å dryle til når dei vil. Det viser Rogfast og Ryfast. Skulle gjerne sett testtiltaket med ein halv tunell under Boknafjorden berre for å sjekke, liksom. Så kunne vi gitt tilbakemeldingar på korleis det var der nede før vi snudde og køyrde heim igjen. Gi gjerne tunellen ein frisk farge. Han kunne jo vore raud. Med fiskar på, for eksempel. Så viss du kjenner du treng utløp for aggresjon og ikkje gidd å skrape bilen, så ta deg ein tur til Møllegaten med sykkel. Der kan du sykle fram og tilbake på raudt underlag. Saman med bilar, faktisk. Gi gjerne tilbakemelding til Vegvesenet på korleis du syns det funkar.

PS: Har høyrt at den raude malinga er spinnglatt på minusgrader. Berre så du veit det.