Hva er det svenskene holder på med?

Talmannen - den svenske stortingspresidenten - diskuterer med partilederne for å finne ut hvilken partileder som har størst mulighet for å få gjennom sin politikk i Riksdagen. Gangen i dette, er slik at når talmannen har et forslag til hvem som skal danne regjering, voterer Riksdagen over forslaget. Forslaget blir godkjent og den nye regjeringssjefen tiltrer, med mindre en majoritet i Riksdagen stemmer nei, ettersom svenskene holder seg med negativ parlamentarisme. I Norge, for eksempel, kreves det at en majoritet stemmer ja. Om talmannens forslag får 175 stemmer imot (det er 349 seter i Riksdagen), faller forslaget. Hvis det ikke lykkes å stable en regjering på beina etter fire avstemninger, skrives det ut nyvalg. Det har aldri skjedd at et forslag fra talmannen er blitt nedstemt.

Foreløpig driver talmannen i den svenske riksdagen sonderinger. Han har ikke levert sitt første forslag ennå. I mellomtiden leder avgående statsminister Stefan Löfven en overgangsregjering - et såkalt forretningsministerium. Når Socialdemokraternas leder Stefan Löfven ser på mulighetene for å danne regjering, har han tre relle

alternativer: Enten en mindretallsregjering med sentrumspartiene og Miljöpartiet, en mindretallsregjering med Miljöpartiet (som sist), eller en ren Socialdemokraterna-regjering basert på en avtale med sentrum på den ene siden og ytre venstre på den andre. En slik avtale vil typisk handle om et budsjettsamarbeid. Mindretall blir det uansett. Hvorfor gikk det galt med Ulf Kristersson og Moderaternas forsøk på å danne regjering? Kristersson var bundet på hender og føtter av en avtale med den såkalte Alliansen som foruten Moderaterna (Høyres svenske søsterparti) utgjøres av Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna. Avtalen gikk ut på å danne regjering etter valget for sju uker siden, uten å samarbeide med Sverigedemokraterna. Alliansen fikk til sammen 143 mandater og var dermed avhengig av støtte fra enten Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna for å regjere. Alliansen slo raskt sprekker da Kristdemokraternas leder, norsksvenske Ebba Busch Thor, etter valget foreslo å samarbeide med det populistiske anti-innvandringspartiet Sverigedemokraterna. Centerpartiet og Liberalerna gjorde det klart at et samarbeid med ytre høyre ville være et brudd på Allianse-avtalen, og utenkelig for dem. Dermed sto Kristersson uten muligheter til å danne regjering. Hva skjer hvis det heller ikke lykkes for Stefan Löfven å danne regjering? Vel, da er situasjonen den samme som umiddelbart etter valget: Kaos. På den annen side går det an å kalle det demokrati i praksis. For det vi ser i Sverige nå, er at demokratiet faktisk fungerer. Det verste som kan skje er at svenskene må ty til nyvalg, uten at det garanterer for at resultatet blir spesielt annerledes enn for sju uker siden. Hvorfor kan ikke noen samarbeide med Sverigedemokraterna? Jimmie Åkessons populistiske parti er elefanten i det svenske rommet. Når Ebba Busch Thor er den eneste som strekker seg mot snabelen, er det antakelig av frykt for å miste fundamentalistiske kristne, anti-muslimske velgere. Noe hun selvfølgelig ikke kan snakke høyt om. Moderaterna, Centerpartiet og Liberalerna kan ikke samarbeide med Sverigedemokraterna. Ikke bare er SD EU-motstandere, de er praktisk talt rasister - og det er man bare ikke i Sverige. I hvert fall ikke om man vil være en del av det gode selskap. Åkesson hadde et poeng, når han mandag formiddag hevdet at de andre partiene måtte rive av seg skylappene og innse at Sverigedemokraterna er kommet for å bli. Høyrepopulistene surfer på en global bølge som bruser i Brasil, USA, Storbritannia, Skandinavia og på Kontinentet.

Sverigedemokraterna er dessverre ikke et lite ubehag som kommer til å gå over med det første. Det må ikke bety at man skal la være å lete etter en vaksine som kan utradere sykdommen.