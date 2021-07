Hvem er vanligst i landet her?

GJESTEKOMMENTAR: Hva skyldes dette paniske behovet for å si hvem man er for, i stedet for hva man er for?

Erna Solbergs evne til å styre landet påvirkes ikke av at hun kan hele teksten til «Rompa mi». Ei heller blir Jonas Gahr Støre en dårlig statsminister fordi han har mye penger og en alternativ oppfatning av hva en utedo er.

Det nærmer seg valg, og kampen om å være mest mulig for vanlige folk hardner til. Ap’s budskap er at nå er det vanlige folks tur. SV er for de mange, ikke for de få. Høyre tror på Norge, og Senterpartiet bryr seg om hele Norge. Folk flest har som kjent også et eget parti.

Hva skyldes dette paniske behovet for å si hvem man er til for, i stedet for hva man er for?

Polerte slagordsmaskiner

Det er ikke lett å finne på et slagord som oppsummerer et parti. Jeg synes det er bra, for et parti bør være mer komplekst enn et slagord. Velgerne klarer å oppfatte mer komplekse budskap enn intetsigende slagord funnet opp av et betalt reklamebyrå. Norske partier blir stadig mer profesjonelle og strømlinjeformete, og det er lite ekthet igjen, hos både politikere eller partier.

Jeg har selv vært sentral i et parti og fulgt valgkampforberedelser på nært hold. Norske partier vet hvilket bilmerke velgerne deres foretrekker, om de drikker Lipton, Twinings eller Kombucha-te, og de vet hvilke velgere som har ketchup på all mat. Budskap testes på fokusgrupper, stylister leies inn til toppolitikerne, og partilederne har et enormt apparat med rådgivere som passer på at de alltid er lojale til budskapet. Dersom Trygve Slagsvold Vedum liker en vietnamesisk Banh Mi på en seng av fermentert hvetegress, er jeg villig til å sette penger på at vi aldri får se ham spise det i offentligheten. Det krasjer nemlig med budskapet om hvor mye han elsker Norge og det norske.

Jonas Gahr Støre har, ifølge Ap’s nettside, fem rådgivere som hjelper ham i hverdagen, og Aftenbladet hadde nylig et intervju med Lars Vangen, som alltid er to skritt bak Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. I Frp har de nettopp hentet tilbake Espen Teigen til å være Sylvi Listhaugs sparringspartner, noe Aftenbladets Hilde Øvrebekk skrev om 24. juni.

Nå kommer alle toppolitikerne til å holde seg strengt til budskapet, hamre inn de samme poengene igjen og igjen – og ikke for ett sekund tenke en eneste ny tanke. I en politisk debatt, enten det er statsministerduell eller partilederdebatt, vil vi aldri oppleve at Erna Solberg sier til Jonas Gahr Støre at han hadde et godt poeng, og at hun må revurdere synspunktet sitt. Det er umulig, dels fordi Støre alltid vil komme med de samme argumentene som Solberg kjenner godt, og dels fordi en politiker som endrer mening, blir stemplet som vinglete og uten ryggrad.

DDE, Utedo og kaffe med pappa

Mye bra er sagt om Vedums tale til Sp-landsmøtet, der han startet på kjøkkenet over en kaffekopp med sin far, før han tok oss med ut på gårdsplassen, gjennom åkeren og til skolen han gikk på som liten, – hele tiden mens han hamret inn budskapet vi kjenner så godt fra før. Talen var bra fremført, men produksjonen krevde enorm logistikk, øvelse, arbeidstimer og hundretusener av kroner. Det er lagt ned en enorm innsats og brukt vanvittige summer på å få Vedum til å fremstå naturlig og ekte.

Det ekte må altså konstrueres.

Nylig kunne vi følge Erna Solberg på DDE-konsert, hvor hun danset og sang av full hals til den folkelige sangen «Rompa mi». Innimellom rundturen på Sørlandet rakk hun en båttur forbi Gahr Støres 15-millioners hytte, mens hun fortalte at hun og mannen ikke hadde råd til hytte ved sjøen og hadde tapt mange budrunder.

Dette er ikke et budskap som dukket opp helt tilfeldig, og båtturen er nøye planlagt for å vise forskjellen mellom de to statsministerkandidatene. Solberg er den folkelige statsministeren som går på DDE-konsert, og som i likhet med mange andre nordmenn drømmer om en hytte ved sjøen.

Kontrasten er Jonas Gahr Støre, som sitter i sin hytte til 15 millioner kroner og planlegger å male toalettet sitt i en dusere farge. Støre la ut bilde av malingsprosessen på Facebook, hvor han viser bilde av et helt vanlig vannklosett som man finner i alle norske hjem, og refererer til det som «utedo» – fordi han har det i et eget anneks. Han passer selvsagt på å få med at han hører på Vamp mens han maler. Folkelig.

Der Solberg lykkes i å fremstå som en jordnær dame som trives på DDE-konsert og drømmer om en hytte hun ikke har råd til, greier Støre å legge ut et bilde av at han maler en nokså nymalt vegg i et anneks, og han avslører at han ikke har samme definisjon av utedo som «vanlige folk», hvis tur det jo er i år.

I Senterpartiet vil de også være «vanlige» (og norske):

Krampaktig

Alle partier vil appellere til vanlige folk, men hvem av oss er vanlige? Er det inntekt som avgjør hvem som er vanlig? Den vanligste inntekten (median) i Norge er 530.000 kroner. Er det disse som er de vanlige det snakkes om? Er det de som går på Beverly Hills Fun Pub, eller de som går på Vinkontoret, som er vanlige?

Det er noe krampaktig ved partiene og politikernes stadige jag etter å være mest mulig vanlige, folkelige og ekte. Vi lever godt med ikke å vite hvilke konserter statsministeren liker eller fargen på doen på Støres hytte. Vi trenger ikke å treffe faren til Vedum over en kaffekopp eller å se Sylvi Listhaug i bunad på en disse med Sunnmørsalpene i bakgrunnen. Jeg vil ha litt mer mystiske politikere som bruker mer tid på å fortelle hva de vil, i stedet for hvem de er eller vil fremstå som.

Det triste er at all oppmerksomheten som skapes av disse mer eller mindre iscenesatte historiefortellingene, ikke sier oss noe om hvem som er best egnet til å styre landet. Erna Solbergs evne til å styre landet påvirkes ikke av at hun kan hele teksten til «Rompa mi». Ei heller blir Jonas Gahr Støre en dårlig statsminister fordi han har mye penger og en alternativ oppfatning av hva en utedo er.