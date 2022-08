Donald Trump kan bli demokratenes sikreste kort

KOMMENTAR: Hvis republikanerne vil være sikre på å tape presidentvalget i 2024, bør de nominere Donald Trump.

Donald Trump prøver å skape begeistring, men sakker akterut.

Den tidligere presidenten taper konservative, kristne velgere til sin egen visepresident Mike Pence. Moderate, republikanske velgere flokker seg bak Florida-guvernør Ron DeSantis. Donald Trump står igjen med en hard kjerne trofaste tilhengere, men ikke nok til å vinne et valg.

I en meningsmåling gjennomført av Suffolk University, publisert i USA Today 29. juli, støttes den populære Florida-guvernøren av 63,8 prosent blant republikanske velgere som er spurt hvem de ønsker som presidentkandidat (som første- eller andrevalg) for Det republikanske partiet i 2024. Trump kommer på andreplass, fulgt av Mike Pence og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Økonomien og abortsaken er de to sakene som pekes ut av flest respondenter som de viktigste, og da er også velgerne til Det demokratiske partiet regnet med. Selv om totalt 45 prosent av de spurte mener at Joe Biden ikke gjør en god nok jobb, svarer 44,6 prosent at de vil stemme på ham, mens 40,9 prosent vil stemme på Trump, dersom neste presidentvalg blir en omkamp av det forrige.

Trump er en opplagt taper

Før vi kommer så langt, går årets nervepirrende mellomvalg av stabelen. Når vi skriver november skal demokratene regne det som en seier hvis de beholder flertallet i ett av kongressens to kamre. Mellomvalget markerer – som navnet tilsier – at vi er midt mellom to presidentvalg, og slik det ser ut nå er ikke Joe Biden en sterk kandidat til gjenvalg.

Demokratenes hodepine, er at heller ikke visepresident Kamala Harris har imponert velgerne. Hennes prosjekt skulle være å samle de progressive og moderate kreftene i partiet, men så langt har det vært mislykket.

Likevel scorer Harris høyest blant partiets velgere, når de blir spurt hvem de ønsker som presidentkandidat om Biden lar være å stille, men det er en knapp ledelse: Her har hun støtte blant 17,95 prosent av demokratenes velgere. Samferdselsminister Pete Buttigieg har støtte fra 15,91 prosent. På tredjeplass kommer snart 80 år gamle Bernie Sanders, fulgt av Alexandria Ocasio-Cortez.

Donald Trump tapte presidentvalget i 2020 og forsøkte deretter å rive ned hele det amerikanske demokratiet. 6. januar-høringene avslører at Trump har ydmyket både seg selv og partiet. Mens tiden går og meningsmålingene tikker inn, tyder alt på at Donald Trump vil være en opplagt taper-kandidat ved neste korsvei. Han vil – som sist – mobilisere flere velgere mot seg enn for seg.

Tallenes tale er tydelig: Donald Trump ser ut til å være en kandidat som opplagt vil komme til å tape for Joe Biden, om den sittende presidenten går for enda en periode. Dersom 2024-valget blir en omkamp etter 2020, kommer presidentkandidatene til å være henholdsvis 81 og 78 år, med Trump som den yngste av de to. Er det blitt en pensjonistsyssel å være verdens mektigste mann?

Foran presidentvalget i 2020 skrev jeg at «det beste argumentet for å stemme på Biden, er at han ikke er Trump». Den står seg fortsatt. Et flertall av de amerikanske velgerne synes klar til å stemme på nær sagt hvem som helst, bare ikke Trump.

Støtten forvitrer

Derfor er det gode spørsmålet man skal stille i Det republikanske partiet, hvem som er deres beste kandidat utenom Donald Trump. Det er her tallene fra meningsmålingen USA Today publiserte 29. juli gir et svar: Ron DeSantis er den beste kandidaten. Men så gjenstår det å se hvem som har makten i partiet, er det sentralstyret – Republican National Committee – eller er det rett og slett Donald Trump?

Selv har den tidligere presidenten ved flere anledninger snakket opp Ron DeSantis, men det betyr ikke at Florida-guvernøren er «en ny Trump». DeSantis framstår som mentalt stabil, han er oppvokst i en vanlig middelklassefamilie og er opptatt av vitenskap og fakta. I realpolitikken har han bevist at han er villig til å samarbeide på tvers av partiskillelinjene.

Guvernøren står dessuten fjellstøtt blant velgerne i sin egen delstat. Donald Trump har ikke tatt Florida med storm, etter at han flyttet fra New York til solskinnsstaten i 2019. I en måling fra Victory Insights sier 61 prosent av de spurte, republikanske Florida-velgerne at de foretrekker DeSantis som presidentkandidat foran Trump, som følgelig får støtte fra 39 prosent. Også denne meningsmålingen er tatt opp i juli.

Tendensen er at Donald Trumps støtte er i ferd med å forvitre, selv om Joe Biden og Det demokratiske partiet gjør det relativt dårlig. Og så er det to år til neste presidentvalg, og mye kommer til å endre seg før den tid. Men det kan være verd å merke seg at da Donald Trump var tilbake i Washington D.C. sist uke, der han talte til medlemmer av tenketanken America First Policies, ble det knapt registrert i amerikanske medier.

Ikke en gang den tradisjonelt Trump-vennlige tv-kanalen Fox News rettet søkelyset mot eks-presidenten. Der i gården brukte de sendetiden på Mike Pence som talte til en konservativ ungdomsorganisasjon, samtidig som Trump var på talerstolen i Washington.

