Homofile som terrormål

GJESTEKOMMENTAR: Angrepet mot London Pub i Oslo er dessverre langt fra unikt i internasjonal sammenheng.

Politiet holder familie og venner borte fra homo-nattklubben Pulse etter skytingen i Orlando i Florida i juni 2016, der 49 ble drept.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Noen av de verste terrorangrepene har nettopp vært mot steder frekventert av LHBT-personer, og hatet kan komme fra mange kanter.

Det verste angrepet

Den verste masseskytingsepisoden i USA fant sted på en nattklubb for homofile i Orlando i Florida i 2016. Over 100 mennesker ble skutt, og 49 ble drept. Gjernings­mannen ble drept av politiet.

Motivet for massakren antas å ha vært hat mot homofile. Gjerningsmannen, Omar Mir Seddique Mateen, var en 29 år gammel sikkerhetsvakt og sønn av afghanske innvandrere. Han regnet seg som muslim, og under massedrapet ringte han en lokal nyhetsstasjon og erklærte at han gjennomførte massakren på vegne av terrororganisasjonen IS.

Siden Mateen selv ble drept, vet vi ikke mer om motivet. Men det har kommet frem at han opp gjennom skoleårene og i voksen alder hadde hatt problemer med sinne og voldsbruk. Det hadde rammet skolekamerater, koner og andre. Mateen ser ut til å ha vært en svært voldelig person som utførte terroren alene.

Oslo-skytingen

Tea Olivia Bråthen legger ned blomster ved minnestedet for hendelsen i Oslo i helgen.

Norge ble Pride-paradene rundt om i landet avlyst etter bar­angrepet i Oslo. Normalt er paraden i norsk sammenheng lite omstridt.

Andre steder har Pride-arrangementer blitt utsatt for angrep. Som i Polen i 2019, da flere tusen demonstranter gikk til angrep på paraden i byen Bialystok. Ifølge en rapport i The New York Times kastet vanlige borgere egg og råtne grønnsaker fra balkongene, mens andre kastet stein og sendte fyrverkeri mot markeringen.

Polen har de siste årene vært styrt av en regjering fra ytre høyre fløy. Med det har det fulgt en stadig hardere retorikk mot homofile og andre seksuelle minoriteter. En rekke områder i Polen har også erklært seg for «LHBT-frie soner», områder som erklærer å være frie for «LHBT-ideologi».

Politikken som skal støtte «tradisjonelle familieverdier», har ført til mange homofobe utsagn i det offentlige rom. Det massive angrepet på Pride førte allikevel til sterke reaksjoner fra folk over hele landet. Det er tross alt et skille mellom retorikk og massiv voldsbruk, selv om det ene har en tendens til å avle det andre.

Les også Pårørende på alle sider av grusom­heten før Pride-paraden i Oslo

Mange fiender

Homofile har også andre fiender. I Putins Russland er de en av gruppene som blir oppfattet som samfunns­under­gravende, og som er rammet av lover mot «homofil propaganda». Det har kommet mange beretninger om vold begått mot homofile, og manglende hjelp og etterforskning fra myndighetene.

I tillegg har det forekommet angrep og drap på homofile fra konservative jøder i Israel, høyreekstremister i USA og et drap begått av en norsk satanist.

Ja, vil man gå lenger bak i tid, var homofile en av gruppene nazistene forfulgte. Tanken var at kvinner og menn skulle danne tradisjonelle familier og føde renrasede barn. Enhver som ikke fulgte dette skjemaet, ble ansett som en forræder. Derfor ble tusenvis av homofile sendt til konsentrasjonsleirene.

TikTok ser ut til å ha blitt

barns svar på Twitter

i spredning av hat og guffe

og stygge kommentarfelt.

Hatet mot seksuelle minoriteter

Opp igjennom historien og på ulike steder til ulike tider har samfunnets forhold til seksuelle minoriteter variert. Vestlige demokratiers åpenhet for seksuelt mangfold er en moderne utvikling, og de siste årene ser det ut til å ha beveget seg i rekordfart.

Og når holdninger utvikler seg raskt, vil de også møte motbør. Som da NRK Super publiserte en sak om angrepet i Oslo på TikTok, og måtte slette 1700 kommentarer som var hatefulle eller rett ut støttet terror mot homofile. De fleste så ut til å være skrevet av unge gutter eller menn.

Hvorfor unge mennesker skulle rase mot homofile, kan synes som et paradoks når samfunnet generelt blir mer åpent for mangfold.

Allikevel minner reaksjonene på noe av det stygge vi så i kommentarfeltene landet over etter 22. juli-terroren. For hat har en tendens til å åpne for mer hat. Og sosiale medier er stedet for å la all gørra renne fritt.

Les også Ole Henrik Risøy Solheim: «Jeg er skeiv, og kom ut for to år siden»

Må ta et oppgjør

Ennå er mye uklart rundt masseskytingen i Oslo. Gjerningsmannen ser ut til å ha handlet alene, men han har også hatt kontakter inn i islamistiske miljøer.

Historisk vet vi at homofile er en av flere grupper som kan rammes av hatkriminalitet. Med angrepet i Oslo kan det være på tide å ta et oppgjør med homofob retorikk på skoler og på nettet. TikTok ser ut til å ha blitt barns svar på Twitter i spredning av hat og guffe og stygt i kommentarfelt.

Islamister er imidlertid i sin egen boble, hvor anerkjennelse fra andre «religiøse krigere» er det som teller.

Side om side

Det vil alltid være en fare for angrep mot grupper i en kultur som på en eller annen måte utpekes som fiende av andre. Som AUF og Arbeiderpartiet av terroristen 22. juli for snart 11 år siden. Men som oftest vil ulike grupper klare å leve aldeles greit side om side.

Vi fikk da heller ikke en strøm av høyreekstremister som fulgte opp Breiviks terrorangrep. Forhåpentlig får vi heller ikke flere angrep mot homofile, selv om det er lett å skjønne bekymringen i LHBT-miljøene.

VID-rektor Rektor Bård Mæland: «Det viktig for meg at VID [tidl. Misjonshøgskolen] støtter Pride»