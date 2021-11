Naboen har fått korona. Hva med snuen vår?

KOMMENTAR: Selvsagt var det ikke et sjakktrekk å la ungene vase rundt i timevis i tynne vampyrdrakter uten annet enn blodige kniver på hodet. Det måtte jo gå galt.

Det tryggeste er gjerne å holde ungene inne, hele tiden. For snuen lurer bak neste hjørne.

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandagen etter halloween var det fullstendig meltdown hjemme hos oss.

Tre av fire hadde pusset rennende neser allerede mens vi gnafset i oss knask søndagskvelden. Mandag morgen våknet også fjerdemann – jeg – med kribling i halsen og snue.

Det måtte jo gå galt. Ungene gikk fra dør til dør uten annet enn blodige kniver på hodet.

Mens ungene bombastisk slo fast at det er «ulovlig med snue på skolen», prøvde jeg å overbevise meg selv om at det for så vidt var praktisk at alle fire lå nede for telling samtidig.

Det var bare å gripe til de digitale enheter og logge seg inn på alskens apper og Spond-er og melde inn fravær til skole, SFO, håndball, fotball og jobb.

Er det én ting vi har lært det siste halvannet året, så er det å holde snuen og hosten for oss selv. Og hadde ikke akkurat den ferske helseministeren sagt noe om halloween og snørr?

Ventet på feberen

Etter den utmattende digitale avmeldingen slanget vi oss på hver vår sofa med hver vår skjerm, forberedt på en smertefull, feberhet dag.

Mens Youtube og NRK Super gikk varm på barnas enheter, skrollet vi voksne nok en gang retningslinjene ved luftveisinfeksjon fra helsemyndighetene og ventet på hetetokter og hosterier.

Mon tro om ikke luktesansen også var i ferd med å svinne hen?

For en førjulstid det skulle bli. Uten duften av pinnekjøtt og pepperkaker.

Flaks at vi hadde bugnende bøtter med knask da vi alle fire lå nede for telling et par timer.

Heldigvis hadde vi ennå to bøtter med halloween-knask. Riktignok litt bismak av det godteriet, siden innsamlingen trolig hadde skyld i all snuen, men den nedsatte luktesansen gjorde i det minste at bismaken ble mindre framtredende.

Det var da noe.

Falsk alarm!

Hetetoktene uteble. Og ettersom timene gikk, kom matlysten og tiltakslysten sigende. Faktisk så kviknet alle fire til, og den mest handlekraftige av oss voksne kom seg av gårde for å hente hurtigtester.

Litt snue hadde vi. Men ikke mer enn at vi luktet lunta da alle testet negativt.

Var det korona­blues? Inn­bilt for­kjølelse? Eller høst­depresjon?

Vi testet også negativt.

Jo da, ungene var litt blanke i øynene, men den ofte så avgjørende allmenn­til­stand­en viste seg etter hvert å være riktig så god. Irri­teren­de god. På alle fire.

Så da var det nok en gang tilbake til FHIs enormt lange og mange avsnitt om luft­veis­infek­sjon, ny­opp­stått sådan.

Vi sveipet også innom skolens hjemmeside og sjekket de siste formaninger fra rektor, samt skumleste en oppfølgersak i VG der helseministeren, den ferske, beklaget sine uttalelser om snørr og halloween. Hun hadde ikke satt seg tilstrekkelig inn i helsemyndighetenes snue- og hoste-veileder.

Heller ikke helseministeren kan smittevernrådene på fingrene.

Floraen av forventninger

Vi er neppe alene om å famle oss fram i vrimmelen av regler, råd, formaninger og forventninger. De fleste mødre og fedre jeg kjenner vil nødig sende syke barn på skole eller i barnehage. Derfor starter de gjerne morgenen med hoste-sjekk og snue-test. Resultatet er ofte minst ett familiemedlem med ymse symptomer.

Overalt hører jeg om småbarnsforeldre som knapt har hatt ei eneste full uke på jobb denne høsten. Spesielt hardt rammet er barnehagebarna, som har en haug med sykdommer å ta igjen. Det går i hånd-, fot- og munnsykdom, omgangssyke og forkjølelse. Sykehuset melder også om rekordmange spedbarn med RS-virusinfeksjon.

Også spreke, voksne blir syke. Skihåpet Marte Skaanes måtte nylig stå over sesongåpningen på Beitostølen etter å ha pådratt seg sin tredje forkjølelse på to måneder.

Vi vil jo på jobb!

De fleste av oss har til felles med toppidrettsutøvere at vi vil yte maks på vår arena. Vi vil jobbe. Vi vil bidra, produsere, levere og stille opp.

Derfor er vi flere som starter dagen med å diskutere, eventuelt krangle, med partneren om hvorvidt symptomene til minstemann er nyoppståtte og alvorlige, om hvem sin tur det er til å være hjemme, om hvem som har den viktigste jobben – og om det i det hele tatt er mulig og ansvarlig å jobbe hjemmefra mens man har syke barn.

Koronabluesen hos oss var heldigvis forbigående. Vi sendte ungene på skolen etter å ha lest «flyt­skjemaet» til FHI om når unger kan gå på skole. Der står det:

«Barnet har de siste 24 timer fått hoste, sår hals eller tett nese: Hvis barnet kun har rennende nese eller snørr og ellers er i fin form, kan barnet gå i barnehage/skole og trenger ikke testes for covid-19».

På an igjen

Tre–fire uker etter halloween var det ny runde med snue hos en av ungene. Heldigvis hadde vi flere hurtigtester liggende.

Snue betyr ikke nødvendigvis koronasmitte, har vi lært, men likevel kommer denne stikkende uroen hver gang noen nyser eller pusser nesen. Og plutselig hører vi at flere fullvaksinerte i nabolaget har fått covid-19.

Hva nå?

Nok en gang hengir vi oss til de omfattende retningslinjene fra FHI, men akkurat da vi kjenner på en viss kontroll og oversikt, tikker det inn en e-post fra HR.

Et varsel om innstramming på jobb.

Litt strengere regler enn FHI.

Enda flere forventninger å oppfylle.

Det er bare å håpe at luktesansen varer helt til påske. Jul skal det vel bli, uansett!